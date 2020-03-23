Все смешалось в нашем общем доме… Так можно перефразировать в эти дни классика. О новых конкретных решениях, принятых Федеральным советом с пятницы, и обо всех последних данных о ситуации с распространением коронавируса в Швейцарии вы прочитаете в нашей ежедневной хронике, а о наказаниях за несоблюдение предписаний – в статье женевского юриста Сергея Лакутина.



Мы же хотим поделиться с вами размышлениями более общего порядка, навеянными беспрецедентной ситуацией вообще и открытым письмом, адресованным президентом Конфедерации Симонеттой Соммаругой к ее согражданам, в частности. Это письмо было опубликовано на четырех государственных языках большинством национальных СМИ.



«Это касается всех нас»



Мы не будем полностью переводить письмо швейцарского президента, ограничимся несколькими выдержками.



1. «Число жертв в Швейцарии растет, и это влияет на всех нас. Конфедерация, кантоны и коммуны работают день и ночь в поисках решений. Но, как это часто бывает в нашей стране, нам нужна поддержка населения… Граждане и гражданки, все мы играем важнейшую роль. От имени Федерального совета, я призываю вас к ответственности: оставайтесь дома, если вам за 65 или если вы больны. Сохраняйте дистанцию с окружающими. Именно так вы помогаете себе. Именно так вы оберегаете других.»

2. «Власти не бросают население на произвол судьбы. Мы думаем о предприятиях и о рынке труда... Более 40 млрд франков уже выделены, быстро и без бюрократических проволочек.»

3. «Швейцария всегда отличалась достойным поведением. Когда ситуация того требует, мы гораздо больше, чем 26 кантонов и 8,5 млн жителей. Мы – страна. Один за всех и все за одного.»





Критика в адрес швейцарского правительства



Так уж устроен человек, что в критических ситуациях он ищет виноватых. Как, по Окуджаве, нам нужно на кого-нибудь молиться, так и разрядить неуверенность, страх, панику тоже на ком-то нужно. Помимо ближайшего окружения, которое в условиях карантина или самоизоляции еще больше «под рукой», лучшая мишень для разрядки – правительство. И нормально – a зачем оно тогда вообще?



Вовсе не желая выступить в роли адвоката швейцарского правительства, в последние дни мы отслеживали критические высказывания как в швейцарской прессе, так и на страницах в соцсетях Нашей Газеты, пытаясь извлечь из бурного и часто противоречивого потока главное. Получилась такая картина.



Почему не закрыли границы?



Италия – эпицентр эпидемии в Европе, однако граница до сих не закрыта. Результат – в Швейцарии больше всего страдает кантон Тичино, где зарегистрирована половина всех смертельных случаев и куда каждый день продолжают приезжать на работу «пограничники». Возмутительно? Да! Но: большинство из тех, кто продолжают приезжать, руководствуются, согласно предписанию Федерального совета от 16 марта, «профессиональной необходимостью», так как работают в госпиталях кантона, находящихся, по свидетельству на страницах Нашей Газеты президента Кардиологического общества Швейцарии, в катастрофическом положении. Что делать?



Давайте отменим федерализм!



Все наши постоянные читатели знают, что кантоны в Швейцарии обладают большой автономией, и даже после объявления Федеральным советом чрезвычайной ситуации/положения страна играет, как не очень слаженный оркестр.



В Женеве не хотели закрывать строительные площадки, в Вале, наоборот, закрыли отели, в Ури всех, кому за 65, принудили сидеть дома, а в Берне запретили визиты в дома престарелых и тюрьмы. (По этому поводу уважаемая нами в обычное время Amnesty International кричит о дискриминации по возрастному признаку и покушении на личную свободу. Ну, знаете, на войне как на войне!) Этот список «самовольных вылазок» можно продолжить, но: кантон Во не смог, как собирался, закрыть все почтовые отделения; Вале пришлось открыть гостиницы, а Женеве – закрыть строительные площадки.

Законодательство оставляет немало лазеек для интерпретации, напомнил профессор конституционного права Лозаннского университета Бернар Вута в эфире RTS: «Иногда одно слово или даже запятая могут дать повод к различному пониманию текста в разных кантонах. Закон по определению касается общих абстрактных норм. Когда начинаешь задумываться о том, что означает «заходить относительно далеко», надо начинать с определения этого «относительно далеко».



Многие возмущаются, почему правительство не приняло более радикальных мер, например, не объявило тотальный карантин. В демократической стране сделать это сложнее, чем при тоталитарном режиме. Не исключено, однако, что все к этому идет. Но, положа руку на сердце, предпочли бы вы жить в Китае?





Куда смотрели раньше?



Вопрос вполне уже риторический, но нельзя не признать справедливым граничащее с возмущением недоумение в связи с тем, что страна, славящаяся своей фармацевтической промышленностью, оказалась не только без тестов на коронавирус в достаточном количестве, но и без масок и антисептиков. (Интересно, кстати, что если 16 марта мы заплатили в аптеке за пузырек с антисептиком, выдаваемый по одному в руки, 13,5 франков, то 20 марта – уже 1.90 фр. Пузырек после использования попросили вернуть.)



Масла в огонь этой дискуссии подлила распространенная RTS информация о респираторах, или аппаратах для искусственного дыхания, импортировать которые пытаются сейчас многие европейские страны - хотя бы для реанимационных отделений больниц, где их катастрофически не хватает. Китай же, откуда пришел коронавирус, смог закупить их в достаточных количествах.



Как выяснилось, в период с декабря по февраль, то есть, когда уже было известно о первых случаях заражения, Швейцария экспортировала таких аппаратов в Китай на сумму 12 млн. франков. По данным Федеральной таможенной службы, это в семь раз больше, чем в тот же период годом раньше. На сегодняшний день сама Конфедерация располагает 1100 респираторами, армия на-днях заказала еще 900, однако, что, по некоторым прогнозам, в разгар эпидемии их может понадобиться до 8000.



Тут крыть нечем: экономический расчет одержал верх над здравым смыслом и предусмотрительностью. Остается надеяться, что все нужные выводы будут сделаны.





Недостаточная помощь гражданам, застрявшим за пределами Швейцарии



Действительно, в отличие от Франции, правительство не занимается репатриацией граждан и резидентов, имеющих возможность вернуться коммерческими рейсами. (Об этой проблеме Наша Газета подробно писала.) Не беремся сказать, почему. Может, исходя из того, что общий уровень жизни в Швейцарии выше, и люди могут сами купить себе билет, если не удается поменять имеющийся.



При этом в субботу МИД Швейцарии сообщил, что им будут зафрахтованы два самолета – один из Боготы (Колумбия) и другой из Лимы (Перу) – для обеспечения возвращения на родину 630 застрявших в Южной Америке швейцарцев. Планируются и другие спецрейсы, о которых мы будем информировать по мере получения соответствующей информации.



Тем временем отлично действует – сами проверили! – созданное МИД Швейцарии мобильное приложение Travel Admin App, через которое можно связаться с дипломатическими представительствами Конфедерации везде, где они есть, сообщить о своем местонахождении и обратиться за помощью.



Напоминаем к слову, что Посольство Швейцарии в Москве закрыто для приема посетителей и выдачи виз до 15 июня (!).



На солнечной стороне



В эти дни, как и всегда в моменты кризиса, люди проявляют себя, и не всегда с лучшей стороны: как бы ни пряталось лицо (под маской или за атаваркой), личина все равно вылезает. Одна наша читательница рассказала, например, что соседи вылили на ее террасу в Веве содержимое детского горшка. Это, конечно, отвратительно и возмутительно, но, по нашим наблюдениям, положительных примеров больше – перед лицом общего врага люди сплачиваются.



Швейцарцы, в целом, нация сознательная, и как в «мирные времена» местные автомобилисты не заезжают на полосу, выделенную для велосипедистов или общественного транспорта, так никто сегодня не пытается обойти очередь перед входом в продуктовый магазин или аптеку, выстраивающуюся со строгим соблюдением двухметровой дистанции.





Помогают друг другу соседи. Во многим городах создаются волонтерские группы, контакты некоторых из них мы уже сообщали.



Французский люксовых гигант LVMH, продукция которого отлично представлена и в Швейцарии, обязуется производить десять миллионов санитарных масок в неделю, первые их поставки ожидаются уже в ближайшие дни.



Женевский парфюмерный гигант Firmenich, о котором мы недавно писали совсем в ином контексте, взялся произвести и предоставить 20 тонн водно-спиртового раствора кантональному госпиталю, перед входом в который неизвестный художник оставил вот благодарственную надпись.



А хозяин маленькой пиццерии в итальянском городе Кальяри, работающей сейчас только «на вынос», получив заказ от медсестер местного госпиталя, отправил им свою продукцию бесплатно, даже еще с запиской – «с нашим почтением».





Каждый может внести свой посильный вклад, надо только оставаться людьми!



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