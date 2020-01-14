Автор: Лейла Бабаева, Зильс-Мария, 14. 01. 2020. Просмотров: 190
Волшебница-зима украсила альпийские просторы Граубюндена: лиственницы и ели покрылись причудливыми кружевами, горные пики увенчались белыми шапками, в безоблачном небе ослепительно сияет солнце. Но Снежная королева в этом году не только радует глаз швейцарцев, но и чарует их слух. Озеро Зильс, покрытое льдом толщиной около 18 см, обрело голос! У этого уникального природного явления есть научное объяснение: «пение» можно услышать благодаря повышению температуры, рассказал гляциолог Федеральной политехнической школы Лозанны Даниель Фанотти в интервью телерадиокомпании RTS. В результате верхний слой льда расширяется, а нижний, контактирующий с водой, остается более холодным и твердым. На поверхности постепенно появляются трещины, а любители покататься на коньках слышат необычные звуки.
Такое случается далеко не каждый год! Это явление можно наблюдать, если низкая температура сохраняется в течение долгого периода, а лед не покрыт снегом, поглощающим звуки. Небольшие трещины не опасны для конькобежцев, но об осторожности забывать все же не стоит. Послушать «пение» озера в регионе Верхний Энгадин можно еще несколько дней, так как в течение этого периода, вероятно, будет сохраняться солнечная погода без осадков.
Озеро примечательно не только акустическими эффектами, но и тем, что немецкий философ Фридрих Ницше подолгу гостил на его берегах – в деревне Зильс-Мария. На полуострове Хасте в тени лиственниц сохранилась скамейка, на которой Ницше любил предаваться размышлениям. В июне 1883 года он писал своему другу Карлу фон Герсдорфу: «Я снова в Верхнем Энгадине, в третий раз, и я чувствую, что здесь и нигде больше находится моя настоящая родина». В доме, где проживал автор книги «Так говорил Заратустра», сегодня расположен музей Ницше-Хаус, где посетителей ждет постоянная выставка, а также временные экспозиции, посвященные современному искусству. Кроме того, поклонники культуры и философии могут остановиться в Ницше-Хаусе на период до трех недель, чтобы заняться научными исследованиями.
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