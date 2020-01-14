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вторник, 14 января 2020 года   

Поющее озеро в кантоне Граубюнден|Le lac qui chante dans les Grisons

Автор: Лейла Бабаева, Зильс-Мария, 14. 01. 2020. Просмотров: 190

Озеро Зильс (© rts.ch)

Высокогорное озеро Зильс издает необычные звуки, напоминающие пение китов, щелканье хлыста и пушечные выстрелы. Что бы это значило? |
Le lac de Sils situé à une haute altitude émet des sons insolites qui rappellent le chant des baleines, de coups de fouets et des tirs de canon.

Волшебница-зима украсила альпийские просторы Граубюндена: лиственницы и ели покрылись причудливыми кружевами, горные пики увенчались белыми шапками, в безоблачном небе ослепительно сияет солнце. Но Снежная королева в этом году не только радует глаз швейцарцев, но и чарует их слух. Озеро Зильс, покрытое льдом толщиной около 18 см, обрело голос! У этого уникального природного явления есть научное объяснение: «пение» можно услышать благодаря повышению температуры, рассказал гляциолог Федеральной политехнической школы Лозанны Даниель Фанотти в интервью телерадиокомпании RTS. В результате верхний слой льда расширяется, а нижний, контактирующий с водой, остается более холодным и твердым. На поверхности постепенно появляются трещины, а любители покататься на коньках слышат необычные звуки.

Такое случается далеко не каждый год! Это явление можно наблюдать, если низкая температура сохраняется в течение долгого периода, а лед не покрыт снегом, поглощающим звуки. Небольшие трещины не опасны для конькобежцев, но об осторожности забывать все же не стоит. Послушать «пение» озера в регионе Верхний Энгадин можно еще несколько дней, так как в течение этого периода, вероятно, будет сохраняться солнечная погода без осадков.

Озеро примечательно не только акустическими эффектами, но и тем, что немецкий философ Фридрих Ницше подолгу гостил на его берегах – в деревне Зильс-Мария. На полуострове Хасте в тени лиственниц сохранилась скамейка, на которой Ницше любил предаваться размышлениям. В июне 1883 года он писал своему другу Карлу фон Герсдорфу: «Я снова в Верхнем Энгадине, в третий раз, и я чувствую, что здесь и нигде больше находится моя настоящая родина». В доме, где проживал автор книги «Так говорил Заратустра», сегодня расположен музей Ницше-Хаус, где посетителей ждет постоянная выставка, а также временные экспозиции, посвященные современному искусству. Кроме того, поклонники культуры и философии могут остановиться в Ницше-Хаусе на период до трех недель, чтобы заняться научными исследованиями.

Что касается озера Зильс, то по нему с конца июня по сентябрь/октябрь курсируют пассажирские кораблики – это самые высокогорные судоходные линии в Европе. Летом катера ежедневно перевозят туристов из Зильс-Марии в Малою мимо полуострова Хасте, городка Плаун-да-Лей и деревни Изола. Кроме того, в теплое время года на озеро приезжают виндсерфингисты, яхтсмены и кайтеры, облюбовавшие Зильс благодаря частым ветрам.

Добавим, что в мире есть и другие поющие озера. За тысячи километров от Зильса фотограф Светлана Казина снимала озера в Республике Алтай при свете звезд, и, ступая по льду, услышала «протяжные воющие звуки». Вначале она подумала, что ее ждет контакт с внеземным разумом, но потом поняла, что звуки издает лед. Фотограф сделала видеозапись и выложила на YouTube, позднее на это свидетельство необычного явления обратили внимание СМИ Великобритании и России. «Дневное пение льда – совсем не то, что ночное. Ночной звук негромкий, низкий, густой, продолжительный, завывающий, «гуляющий» от тихого до очень громкого, чем-то напоминающий пение китов под толщей воды. Дневной же – высокий, громкий, резкий, звучный, озорной», - отметила автор в комментарии под своим видео. Фотограф не указывает географическое название, но разные издания отмечают, что речь идет об Аккемском озере, расположенном у подножия северного склона горы Белуха.

 

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