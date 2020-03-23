COVID-19: о «низменности характера» и санкциях за угрозу общественному здоровью

Какое наказание ждет тех, кто не соблюдает кантональные и федеральные предписания? Чего ожидать хозяину ресторана или бара, открывшего свое заведение, несмотря на запрет? Какой штраф грозит за проведение вечерники у себя дома, с 20 гостями? Что делать с тем, кто кашляет в лицо другим людям в продуктовом магазине? Или с тем, кто нарушает карантин? Вопросов очень много, касаются они всех, так что попробуем разобраться.



В Швейцарии ситуация усложняется из-за политического устройства страны, а точнее, из-за сильного федерализма с историческим разделением полномочий между Конфедерацией и кантонами. Cанкции тоже существуют на двух уровнях: кантональном и федеральном, и можно умудриться одновременно нарушить несколько законов и постановлений. К тому же, санкции за одно и то же нарушение могут варьироваться от кантона к кантону.



Как правило, кантоны стремятся унифицировать применение уголовных норм, но в случае с коронавирусом такой возможности пока не было, так как ситуация развивается стремительно. Организовать конференцию прокуроров, на которой обычно решаются такие вопросы, тоже пока не удалось.



Что касается федерального законодательства, то статья 231 Уголовного кодекса предусматривает наказание до пяти лет тюрьмы за распространение болезни. Формулировка статьи довольно интересная, стоит воспроизвести ее полностью: «Тот, кто, ввиду низменности характера, распространил опасную и передаваемую болезнь на другого человека, будет наказан тюремным сроком от одного года до пяти лет».





Кроме того, Федеральный закон об эпидемиях также содержит положения уголовного характера, касающиеся, к примеру, лиц, которое избегают медицинского наблюдения, назначенного врачами.



Федеральный департамент здравоохранения, или швейцарский минздрав, уже подтвердил, что Covid-19 является «опасной и передаваемой болезнью», согласно вышеупомянутой статье Уголовного кодекса. Все, кто намеренно уклоняются от карантина, домашнего или в больнице, могут быть наказаны штрафом в размере до 5000 франков.



Стоит отметить, что применение «тяжелой артиллерии», а именно статьи 231 Уголовного кодекса, будет ограниченным, так как наказуемо лишь преднамеренное заражение вирусом. Просто чихать в направлении третьих лиц не наказуемо. (А жаль!)



Санкции применимы и к владельцам баров, ресторанов, салонов красоты, и других публичных заведений, которые не соблюдают запрет на ведение деятельности. Для них также предусмотрены и штрафы, и тюремное заключение – до трех лет.



На уровне кантонов, полиция пока предпочитает превентивные меры конкретным наказаниям, но все может измениться в любой момент. В Женеве, например, полиция следит за соблюдением ограничений на сбор людей в публичных местах. В случае необходимости, нарушители могут быть оштрафованы на 90 франков. В кантоне Во правительство предусмотрело штрафы до 20 000 франков за нарушение кантонального постановления. В случае рецидива, сумма может быть увеличена до 50 000 франков.

Первая конкретная информация о наказании за несоблюдение новых правил была получена из кантона Вале. Во вторник 17 марта полицейский патруль во время очередного обхода увидел, что двадцать человек спокойно закусывали на террасе бара-ресторана, которую поспешили покинуть, заведев стражей порядка. Тем не менее прокуратура кантона приговорили владельца заведения к 60 дням тюремного заключения условно и к 2000 шв. франков штрафа. У него есть десять дней, чтобы подать апелляцию.

Женевская полиция, в свою очередь, начала преследовать нарушителей предписания "больше пяти не собираться". Начиная с вечера пятницы было наложено уже более тридцати штрафов.



Вообще же, в сравнении с другими странами законы Швейцарии довольно мягкие.



К примеру, в Италии постановление правительства предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком на три месяца и денежный штраф за нарушение предписаний по борьбе с коронавирусом: несоблюдение дистанции в один метр между людьми, нарушение режима карантина, открытие баров, магазинов или ресторанов. В Гонконге лица, не соблюдающие карантин, рискуют получить шестимесячный тюремный срок и штраф примерно в 3200 франков.



Приведет ли нынешняя беспрецедентная ситуация к изменению законодательства? Доживем – увидим!



Об авторе: Сергей Лакутин, адвокат Женевской коллегии адвокатов, член Швейцарской ассоциации адвокатов, www.slegal.ch

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