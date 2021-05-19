Зимой этого года четыре 16-летних ученика коллежа имени Madame De Staël решили увидеть каждый кантон, открыть для себя местные особенности, познакомиться с новыми людьми, испытать себя на прочность и одновременно привлечь внимание общественности и спонсоров, чтобы перечислить собранные средства на счет ассоциации Rêves Suisse (Нион, кантон Во). Ассоциация эта уже 15 лет помогает больным детям и детям с ограниченными физическими возможностями осуществить их мечты: побывать на море, сфотографировать Луну, встретиться со знаменитым певцом или футболистом и т.д.

Феликс, Юан, Франсуа и Амбруаз сумели многих заразить своим энтузиазмом, сегодня в списке их спонсоров – женевские коммуны Верье и Каруж, а также частные предприятия. В пути ребята ночуют в палатке или у знакомых, либо находят людей, согласных принять их на ночь. О том, как проходит путешествие, о себе и своих убеждениях нам рассказал Феликс Юсупов. Прочитав это интервью, вы сможете сделать вывод о том, насколько серьезными и целеустремленными могут быть представители нового поколения.

Наша Газета: Как у Вас возникла идея объехать на велосипеде всю Швейцарию?

Первым об этом заговорил Амбруаз. Мы были на уроке французского, и, когда он предложил это сделать, идея нам очень понравилась и мы быстро обсудили проект. В тот же вечер спросили разрешения у родителей и через пару дней начали готовиться. Из школы нас согласились отпустить при условии, что у нас будут прекрасные оценки и что мы не будем покидать Швейцарию (из-за пандемии). Во время февральских каникул я начал делать сайт нашего проекта – La Route des 26, мои друзья – прокладывать маршрут и искать спонсоров. Мы тратили на это все свое свободное время. Для нашего поколения большое значение имеет забота об окружающей среде, поэтому одна из целей проекта – показать людям, что путешествовать можно не только в автомобиле, и, если хочется побыть на природе и до выбранного места – километров тридцать, то можно преодолеть их на железном коне. Также очень важно помочь детям, мечты которых осуществляет ассоциация Rêves Suisse. Нам повезло, что в нас верят и нам помогают, поэтому мы смогли привлечь для этой ассоциации уже более восьми тысяч франков.

Как проходит путешествие по Конфедерации, находите ли вы общий язык с жителями разных кантонов?

Да, находим и с теми, у кого родной язык – немецкий, хотя говорить на немецком нелегко (смеется). Мы изучаем этот язык в коллеже, а вообще друг друга дополняем, так как Юан родом из немецкоязычной части Швейцарии, ему этот язык дается легче, у Франсуа – австрийские корни. Сейчас мы – в Тичино, здесь почти все владеют французским, поэтому трудностей не возникает. (НГ: Со времени этого интервью ребята успели преодолеть большое расстояние. За их передвижениями можно следить на их сайте или на их странице в Instagram).

А Вы – из русской семьи?

Мои родители – русские, но я родился и вырос в Швейцарии, в Женеве ходил в детский сад, а теперь учусь в коллеже. Я много раз бывал в России. В Казани, откуда родом мои родители, у меня много родственников, как и в Москве. Россия мне очень нравится, хотя между нею и Швейцарией – большая разница.

Долго ли Вы готовились к путешествию?

Физически мы готовились недолго: недели за две до отъезда тренировались на горе Салев, ездили на длинные дистанции. Попробовали, каково это – спать в палатках, готовить еду в полевых условиях и т.д. Нам повезло, что у всех нас неплохая физическая подготовка, каждый занимается каким-нибудь видом спорта, в школу мы ездим на велосипедах. Мы рассчитали маршрут таким образом, чтобы наша поездка началась с легких велопробегов по ровной местности, за ними идут более трудные.

Сложно ли путешествовать на велосипедах во время пандемии?

Сложностей не было, наоборот, на фоне такой обстановки люди больше стараются помогать, ведут себя открыто. Единственное влияние санитарного кризиса – это то, что свой проект нам пришлось осуществить именно в Швейцарии. Легче еще и оттого, что нас – четверо, мы друг другу помогаем и не очень часто общаемся с людьми в пути.

Какие впечатления от путешествия? Какие отличия Вы заметили между разными частями страны?

Лично я никогда не был во всех кантонах, сейчас впервые в Тичино. В целом немецкоязычные и италоязычные швейцарцы сильно отличаются друг от друга. Интересно видеть, переезжая из кантона в кантон, как меняются люди, архитектура и климат.

Что Вам нравится в Швейцарии, а что хотелось бы улучшить?

Всю свою жизнь я прожил в Конфедерации, мне нравится здесь то, что в такой маленькой стране можно увидеть массу разных людей и культур. Кроме того, здесь красивые пейзажи и очень удобные дорожки для велосипедистов, ездить по ним – одно удовольствие.

Опишете типично швейцарский характер?

В Конфедерации – столько выходцев из разных стран, что трудно дать четкий ответ, но в целом швейцарцы отличаются приветливостью, аккуратностью, исполнительностью, уважением к собеседнику.

Вы сами сделали веб-сайт для вашего проекта? Вы владеете языками программирования или создали сайт на платформе вроде Wordpress?

Я интересуюсь программированием, поэтому сам написал код, пришлось потратиться только на хостинг. Никакую платформу мы не использовали.

Ваш жизненный девиз?

Выходить из зоны комфорта, встречаться с новыми людьми, наполнять свою жизнь значимыми событиями, так как это – самые лучшие моменты. Можно сказать, что я – искатель приключений.

Кто является для Вас примером в жизни?

Конечно, в первую очередь на меня влияют члены семьи, они – мой главный источник вдохновения. Среди знаменитостей: Стив Джобс, Илон Маск, Марк Цукерберг, реализовавшие огромные проекты из ничего.

Огромных Вам успехов, ведь Вы тоже создали проект из ничего!