Валезанское вино … из Испании |Vin valaisan ... en provenance d'Espagne

Каждый регион Швейцарии по праву гордится продуктами, выращиваемыми и производимыми только на его территории. Кантон Вале, например, славится своими абрикосами и винами. Правда, репутация этих гастрономических изысков в последнее время оказалась подмоченной: в абрикосах не так давно были обнаружены следы пестицидов, а в некоторых бутылках вина, продававшегося как валезанское, от кантона Вале было только название…