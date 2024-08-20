Автор: Заррина Салимова, Сион, 20.08.2024.
По сообщениям Le Nouvelliste, один винодел из кантона Вале продавал испанское вино под этикеткой «AOC Valais».|
Selon Le Nouvelliste, un encaveur valaisan aurait vendu du vin espagnol sous l’appellation «AOC Valais».
Каждый регион Швейцарии по праву гордится продуктами, выращиваемыми и производимыми только на его территории. Кантон Вале, например, славится своими абрикосами и винами. Правда, репутация этих гастрономических изысков в последнее время оказалась подмоченной: в абрикосах не так давно были обнаружены следы пестицидов, а в некоторых бутылках вина, продававшегося как валезанское, от кантона Вале было только название…
Где находятся самые дорогие частные школы мира?Ответ очевиден: конечно, у нас, в Швейцарии!
Швейцарские активы Сулеймана КеримоваПо информации Le Temps, Конфедерация заморозила 1,3 миллиарда франков, предположительно принадлежащих российскому олигарху.
Боль и красота жизни глазами Хаима СутинаСегодня в Бернском художественном музее открывается большая ретроспектива одного из самых ярких представителей «Парижской школы».
Швейцарские активы Сулеймана КеримоваПо информации Le Temps, Конфедерация заморозила 1,3 миллиарда франков, предположительно принадлежащих российскому олигарху.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Добавить комментарий