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среда, 21 августа 2024 года   

Валезанское вино … из Испании |Vin valaisan ... en provenance d'Espagne

Автор: , Сион, .

Фото: Czapp Botond, Unsplash

По сообщениям Le Nouvelliste, один винодел из кантона Вале продавал испанское вино под этикеткой «AOC Valais».

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Selon Le Nouvelliste, un encaveur valaisan aurait vendu du vin espagnol sous l’appellation «AOC Valais».

Каждый регион Швейцарии по праву гордится продуктами, выращиваемыми и производимыми только на его территории. Кантон Вале, например, славится своими абрикосами и винами. Правда, репутация этих гастрономических изысков в последнее время оказалась подмоченной: в абрикосах не так давно были обнаружены следы пестицидов, а в некоторых бутылках вина, продававшегося как валезанское, от кантона Вале было только название…

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швейцарское вино
виноделие в Швейцарии
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