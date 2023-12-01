Женевские виноделы покорили сердца жюри |Les vignerons genevois ont conquis le jury

Многие наши читатели уже задумываются о праздничном меню и том, какое вино подать к угощению. Если вы хотите порадовать гостей чем-то особенным, то присмотритесь к Clémence Pinot Noir от La Cave de Genève, завоевавшему большую золотую медаль на прошедшем в ноябре конкурсе Mondial du Pinot 2023, проводимом швейцарской организацией VINEA.