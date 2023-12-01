Автор: Заррина Салимова, Берн, 01.12.2023.
Вино Clémence Pinot Noir от La Cave de Genève удостоилось главного приза на международном конкурсе пино в Сьерре.|
La Clémence Pinot Noir de La Cave de Genève a remporté le premier prix du concours international dédié aux Pinot.
Многие наши читатели уже задумываются о праздничном меню и том, какое вино подать к угощению. Если вы хотите порадовать гостей чем-то особенным, то присмотритесь к Clémence Pinot Noir от La Cave de Genève, завоевавшему большую золотую медаль на прошедшем в ноябре конкурсе Mondial du Pinot 2023, проводимом швейцарской организацией VINEA.
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