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пятница, 1 декабря 2023 года   

Женевские виноделы покорили сердца жюри |Les vignerons genevois ont conquis le jury

Автор: , Берн, .

Фото: La Cave de Genève

Вино Clémence Pinot Noir от La Cave de Genève удостоилось главного приза на международном конкурсе пино в Сьерре.

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La Clémence Pinot Noir de La Cave de Genève a remporté le premier prix du concours international dédié aux Pinot.

Многие наши читатели уже задумываются о праздничном меню и том, какое вино подать к угощению. Если вы хотите порадовать гостей чем-то особенным, то присмотритесь к Clémence Pinot Noir от La Cave de Genève, завоевавшему большую золотую медаль на прошедшем в ноябре конкурсе Mondial du Pinot 2023, проводимом швейцарской организацией VINEA.

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швейцарское вино
виноделие в Швейцарии
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