Абрикос абрикосу рознь |Tous les abricots ne sont pas aussi sains...

Многие потребители по умолчанию считают произведенные в Швейцарии продукты более качественными, чем импортные. Насчет шоколада поспорить сложно, но применима ли эта аксиома к знаменитым валезанским абрикосам?