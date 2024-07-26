Автор: Заррина Салимова, Берн, 26.07.2024.
Журналисты телеканала RTS решили выяснить, все ли из продающихся в швейцарских магазинах абрикосов были выращены натуральным способом.|
Les journalistes de la RTS ont décidé de découvrir si tous les abricots vendus dans les magasins suisses étaient cultivés de manière naturelle.
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