В музей – покушать |Une expérience culinaire au musée

Лозаннские музеи предлагают совместить приятное с еще более приятным, насладившись эстетическими эмоциями от созерцания картин и одновременно побаловав вкусовые рецепторы. В дегустационном вечере, который состоится 27 февраля, примут участие Художественный музей Пюлли, Исторический музей Лозанны и Музей руки. В каждом из учреждений шеф-повара представят блюда, вдохновленные одной из выставляемых там работ.