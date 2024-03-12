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вторник, 12 марта 2024 года   

Десерт как произведение искусства |Le dessert comme une œuvre d’art

Автор: , Женева, .

Фото со страницы Алины Прокопенко в Instagram @a.pr.is

14 марта в Женеве можно будет продегустировать необычные десерты украинского кондитера Алины Прокопенко, живущей сейчас в Париже.

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Le 14 mars à Genève, on aura la possibilité de déguster les desserts uniques de la pâtissière ukrainienne Alina Prokopenko, vivant aujourd’hui à Paris.

Высокое кондитерское искусство – так можно смело назвать десерты авторства Алины Прокопенко, глядя на которые не сразу поймешь, что же именно находится на тарелке. То, что кажется заурядным и несъедобным предметом, оказывается изысканным пирожным!

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десерт
высокая кулинария
рестораны швейцарии
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