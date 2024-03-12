Десерт как произведение искусства |Le dessert comme une œuvre d’art

Высокое кондитерское искусство – так можно смело назвать десерты авторства Алины Прокопенко, глядя на которые не сразу поймешь, что же именно находится на тарелке. То, что кажется заурядным и несъедобным предметом, оказывается изысканным пирожным!