Автор: Заррина Салимова, Женева, 12.03.2024.
14 марта в Женеве можно будет продегустировать необычные десерты украинского кондитера Алины Прокопенко, живущей сейчас в Париже.|
Le 14 mars à Genève, on aura la possibilité de déguster les desserts uniques de la pâtissière ukrainienne Alina Prokopenko, vivant aujourd’hui à Paris.
Высокое кондитерское искусство – так можно смело назвать десерты авторства Алины Прокопенко, глядя на которые не сразу поймешь, что же именно находится на тарелке. То, что кажется заурядным и несъедобным предметом, оказывается изысканным пирожным!
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