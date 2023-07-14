Страна сыра импортирует сыр? |Le pays du fromage importe du fromage?

Изображение пасущейся на альпийском лугу счастливой молочной коровы стало негласным символом Швейцарии, почти таким же узнаваемым, как Маттерхорн. Но кто бы мог подумать, что в молочном царстве не все так гладко, как кажется со стороны?