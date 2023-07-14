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пятница, 14 июля 2023 года   

Страна сыра импортирует сыр? |Le pays du fromage importe du fromage?

Автор: , Берн, .

Типичная сыродельня в швейцарских Альпах. Фото: Claudio Schwarz, Unsplash

Впервые в этом году Швейцария импортирует больше сыра, чем экспортирует. С чем это связано?

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Pour la première fois, la Suisse importe plus de fromage qu’elle n’en exporte. Quelle en est la raison?

Изображение пасущейся на альпийском лугу счастливой молочной коровы стало негласным символом Швейцарии, почти таким же узнаваемым, как Маттерхорн. Но кто бы мог подумать, что в молочном царстве не все так гладко, как кажется со стороны?

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