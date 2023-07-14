Автор: Заррина Салимова, Берн, 14.07.2023.
Впервые в этом году Швейцария импортирует больше сыра, чем экспортирует. С чем это связано?|
Pour la première fois, la Suisse importe plus de fromage qu’elle n’en exporte. Quelle en est la raison?
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