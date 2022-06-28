Как COOP et Migros получают масло из молока? |Comment Migros et Coop obtiennent leur beurre ?

Без устриц прожить можно. И даже без шоколада. А вот без молока, согласитесь, сложнее. В то время, как повышение цен в Швейцарии практически на всё остается злободневной темой, наши коллеги из нескольких изданий провели совместное расследование, чтобы отделить «чистый продукт» от маржи, взяв в качестве примера молочные продукты. И узнали много интересного. Например, что многие фермеры продают молоко себе в убыток и ради выживания вынуждены заниматься побочной деятельностью, которая в значительной степени оплачивается за счет субсидий Конфедераций (то есть наших с вами налогов) и их собственной 80-часовой рабочей недели.

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