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вторник, 28 июня 2022 года   

Как COOP et Migros получают масло из молока?|Comment Migros et Coop obtiennent leur beurre ?

Автор: Надежда Сикорская, Женева, 28. 06. 2022.

Photo © Nashagazeta

Маржа торговых сетей от продажи молочных продуктов доходит до 92% - в ущерб производителям и потребителям. Как такое возможно?

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Les marges brutes de Migros et Coop de la vente des produits laitiers s’élèvent jusqu’aux 92%. Comment est-ce possible ?

Без устриц прожить можно. И даже без шоколада. А вот без молока, согласитесь, сложнее. В то время, как повышение цен в Швейцарии практически на всё остается злободневной темой, наши коллеги из нескольких изданий провели совместное расследование, чтобы отделить «чистый продукт» от маржи, взяв в качестве примера молочные продукты. И узнали много интересного. Например, что многие фермеры продают молоко себе в убыток и ради выживания вынуждены заниматься побочной деятельностью, которая в значительной степени оплачивается за счет субсидий Конфедераций (то есть наших с вами налогов) и их собственной 80-часовой рабочей недели.

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