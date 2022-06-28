Автор: Надежда Сикорская, Женева, 28. 06. 2022.
Маржа торговых сетей от продажи молочных продуктов доходит до 92% - в ущерб производителям и потребителям. Как такое возможно?|
Les marges brutes de Migros et Coop de la vente des produits laitiers s’élèvent jusqu’aux 92%. Comment est-ce possible ?
Без устриц прожить можно. И даже без шоколада. А вот без молока, согласитесь, сложнее. В то время, как повышение цен в Швейцарии практически на всё остается злободневной темой, наши коллеги из нескольких изданий провели совместное расследование, чтобы отделить «чистый продукт» от маржи, взяв в качестве примера молочные продукты. И узнали много интересного. Например, что многие фермеры продают молоко себе в убыток и ради выживания вынуждены заниматься побочной деятельностью, которая в значительной степени оплачивается за счет субсидий Конфедераций (то есть наших с вами налогов) и их собственной 80-часовой рабочей недели.
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