Панеттоне для праздничного стола

Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 28.12.2023.
Кто в Швейцарии лучше всех печет традиционный итальянский рождественский десерт? На Кубке мира по панеттоне, который пройдет в ноябре 2024 года в Милане, Швейцарию представит 28-летний кондитер из Тичино Андреа Джакомини.|
Qui en Suisse prépare le mieux le traditionnel dessert italien de Noël?
Без чего невозможно представить итальянский рождественский стол? Без пасты или пиццы? Да нет же, без панеттоне!
Модные тренды годаКакие модные тенденции больше всего интересовали швейцарских пользователей Google в уходящем году?
Панеттоне для праздничного столаКто в Швейцарии лучше всех печет традиционный итальянский рождественский десерт? На Кубке мира по панеттоне, который пройдет в ноябре 2024 года в Милане, Швейцарию представит 28-летний кондитер из Тичино Андреа Джакомини.
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