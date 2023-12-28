Панеттоне для праздничного стола

Под Новый год принято рассказывать сказочные истории. Вот и мы хотим рассказать такую. В ней, как и во всех сказках, фигурирует принц. Правда, осчастливил он не юную девушку на выданье, а старинный город на берегу озера Леман. Нашего принца звали Карл Брауншвейгский, а город, которому сильно повезло, это Женева.