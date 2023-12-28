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пятница, 29 декабря 2023 года   

Панеттоне для праздничного стола |Panettone pour la table de fête

Автор: , Цюрих, .

Панеттоне из Швейцарии готовится покорить сердца итальянских судей. Фото: coppadelmondodelpanettone.ch

Кто в Швейцарии лучше всех печет традиционный итальянский рождественский десерт? На Кубке мира по панеттоне, который пройдет в ноябре 2024 года в Милане, Швейцарию представит 28-летний кондитер из Тичино Андреа Джакомини.

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Qui en Suisse prépare le mieux le traditionnel dessert italien de Noël?

Без чего невозможно представить итальянский рождественский стол? Без пасты или пиццы? Да нет же, без панеттоне!

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рождество в швейцарии
традиционные рецепты швейцария
Тичино
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