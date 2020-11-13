Многие, наверное, еще помнят, как весной, во время первой волны эпидемии Covid-19, в некоторых швейцарских магазинах неожиданно опустели полки с товарами первой необходимости. Запасы, впрочем, быстро пополнялись, но кто может дать гарантию, что такая ситуация не повторится или не усугубится? Швейцарцы не были бы швейцарцами, если бы не поручили отдельному ведомству разобраться в причинах внезапно возникшего дефицита. Вопросами продовольственной безопасности в Швейцарии занимается федеральное управление национального экономического снабжения (OFAE/BWL), эксперты которого составили рекомендации по созданию продуктовых запасов на экстренный случай и опубликовали на днях ряд любопытных отчетов.

Жителям Швейцарии нечего бояться, так как продовольственное снабжение страны обеспечено, спешат заверить авторы доклада о влиянии исторических кризисов на наличие и доступность продуктов питания. Последний раз перебои с поставками наблюдались в первой половине XX века, но с тех пор, несмотря на рост цен, население Швейцарии всегда имело возможность получать достаточное количество качественных продуктов. Любопытно, что на надежность поставок не повлияли ни недавние эпидемии атипичной пневмонии и свиного гриппа, ни экономический кризис 2007-2009 годов. «Как богатая страна с высокими ценами на продукты питания, Швейцария хорошо защищена от вызванной экономической ситуацией нехватки продовольствия», - подчеркивается в докладе.

Коронакризис также вряд ли окажет существенное воздействие на продовольственную безопасность Конфедерации: склады полны, прогнозы урожая радуют, торговые отношения диверсифицированы, а цены на энергоносители остаются низкими.

Есть, впрочем, одно «но»: ситуация может измениться, если пандемия продолжится, а число заражений и летальных исходов значительно возрастет. Трудности могут возникнуть с наличием достаточного рабочего потенциала, а также в сфере логистики. В связи с тем, что производство основных продуктов питания механизировано, возможные перебои могут быть только в отдельных регионах, но они не продлятся долго. Так, при неблагоприятном варианте развития событий, например, если транспортная система выйдет из строя из-за перекрытых дорог или по другим причинам, небольшие населенные пункты могут оказаться без поставок. Оптимизм вселяет уверенность экспертов в том, что «перебои будут длиться скорее дни, чем месяцы». В этой связи власти рекомендуют иметь запасы еды и воды примерно на неделю, чтобы «не быть застигнутым врасплох».

Чем же стоит запастись? На сайте bwl.admin.ch прикреплена брошюра с готовым списком продуктов, с которым прямо сейчас можно отправляться в магазин. Питьевой воды, например, нужно купить из расчета девять бутылок на человека в неделю. Что касается остального, то власти не называют точного количества пачек риса, банок мясных консервов или килограммов муки, которые должны быть в каждом домохозяйстве, отмечая, что все зависит от личных предпочтений и потребностей.

В целом продуктовая корзина на экстренный случай должна состоять из белков, углеводов и жиров, а также, по возможности, включать витамины, минералы и микроэлементы: рис, макаронные изделия; растительное масло или другие жиры; консервированные овощи, грибы и фрукты; мясные и рыбные консервы; колбасы и вяленое мясо; бобы; супы и бульоны в кубиках или пакетиках; твердые сыры; ультрапастеризованное и сгущенное молоко; чай, кофе, какао; соль, перец, сахар, мед, варенье. В списке фигурируют и готовые блюда, например, решти.

В стратегический запас обязательно стоит включать шоколад, печенье, сухарики, сухофрукты и другие не требующие приготовления продукты – на случай, если электричества и газа не будет. Запаситесь детским питанием, продуктами для тех, кто соблюдает специальную диету, и, конечно, кормом для домашних животных. Напомним, что съестные припасы необходимо правильно хранить и заменять их на новые по истечении срока годности.

Кроме того, под рукой на случай катастрофы должны быть радио на батарейках, запасные батарейки, фонарик, свечи, спички или зажигалка. Не забудьте о мыле, туалетной бумаге, дезинфицирующих средствах, масках, перчатках, а также аптечке с бинтами, термометром, болеутоляющими средствами и лекарствами, которые могут понадобиться вам или членам семьи.

Добавим, что согласно недавно проведенному опросу OFAE/BWL, жители Швейцарии отличаются дисциплинированностью и сознательностью и в среднем имеют рекомендованный уровень запасов на семь дней, причем у около 30% опрошенных продуктов хватит на меньшее количество дней, а 25% респондентов, наоборот, смогут продержаться без похода в магазин более 20 дней.

Интересно, делают ли запасы наши читатели, и если да, то что входит в ваш список продуктов на черный день?

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