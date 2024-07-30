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вторник, 30 июля 2024 года   

Жара пришла по расписанию |La canicule est arrivée

Автор: , Берн, .

В жаркую погоду фонтан на Федеральной площади в Берне неизменно пользуется популярностью у детей. Фото: Nashagazeta.ch

Служба MétéoSuisse выпустила предупреждение о жаркой погоде, которое действует до четверга и распространяется на область страны к югу от Альп, Вале и регион Женевского озера.

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MétéoSuisse a émis une alerte canicule valable jusqu’à jeudi et s’appliquant au sud des Alpes, au Valais et au bassin lémanique.

В некоторых районах Швейцарии продолжается тепловая волна. Под предупреждение о жаре третьего уровня попали низкогорные районы Южных Альп, Верхнего Вале, Центрального Вале и региона Женевского озера. В ближайшие дни на юге страны максимальные температуры составят от 31°C до 34°C, в Вале и в регионе Женевского озера – от 32°C до 35°C.

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жара в швейцарии
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