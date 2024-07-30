Жара пришла по расписанию |La canicule est arrivée

В жаркую погоду фонтан на Федеральной площади в Берне неизменно пользуется популярностью у детей. Фото: Nashagazeta.ch

В некоторых районах Швейцарии продолжается тепловая волна. Под предупреждение о жаре третьего уровня попали низкогорные районы Южных Альп, Верхнего Вале, Центрального Вале и региона Женевского озера. В ближайшие дни на юге страны максимальные температуры составят от 31°C до 34°C, в Вале и в регионе Женевского озера – от 32°C до 35°C.