Автор: Заррина Салимова, Берн, 30.07.2024.
Служба MétéoSuisse выпустила предупреждение о жаркой погоде, которое действует до четверга и распространяется на область страны к югу от Альп, Вале и регион Женевского озера.|
MétéoSuisse a émis une alerte canicule valable jusqu’à jeudi et s’appliquant au sud des Alpes, au Valais et au bassin lémanique.
В некоторых районах Швейцарии продолжается тепловая волна. Под предупреждение о жаре третьего уровня попали низкогорные районы Южных Альп, Верхнего Вале, Центрального Вале и региона Женевского озера. В ближайшие дни на юге страны максимальные температуры составят от 31°C до 34°C, в Вале и в регионе Женевского озера – от 32°C до 35°C.
Экспаты разочарованы ШвейцариейСтрана опустилась на 34-е место в рейтинге привлекательности среди экспатов, потеряв целых одиннадцать позиций за год. Почему?
Белый дрозд барона РотшильдаПобывав на презентации книги «Baron Edmond de Rothschild. Château Clarke» и отведав произведенного в этом замке вина, мы приглашаем вас последовать нашему примеру.
Язык жестов братьев наших меньшихUne équipe de recherche de l'École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a développé une technologie basée sur l'intelligence artificielle (IA) pour mieux le décrypter.
9 мая - общий День ПобедыПо следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.
Швейцарские рестораны с интересной историейВ разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…
Весенние прогулки по ШвейцарииЛуга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.
Добавить комментарий