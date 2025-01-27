Ящик Пандоры Томаса Борера |La boîte de Pandora de Thomas Borer

По случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, провозглашенного Генеральной ассамблеей ООН в 2005 году и отмечаемого ежегодно 27 января, сегодня во Дворце Наций в Женеве пройдет традиционное протокольное мероприятие с участием официальных лиц. Наверняка этот день будет отмечаться и в других местах, с разной долей искренности. И это уже хорошо на фоне волны антисемитизма, охватившей в последнее время Швейцарию. Несмотря на то, что с момента окончания Второй мировой войны прошло уж скоро 80 лет назад, «еврейский вопрос» продолжает будоражить умы людей, в том числе и здесь.