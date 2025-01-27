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понедельник, 27 января 2025 года   

Ящик Пандоры Томаса Борера |La boîte de Pandora de Thomas Borer

Автор: , Базель, .

(DR)

Бывший швейцарский дипломат, ставший частным консультантом, написал книгу о специальной группе, которую он возглавлял во время кризиса невостребованных активов, иными словами – еврейских счетов. Книга еще не вышла, но о ней уже рассказал наш коллега из Le Temps Фредерик Коллер, и нам показалось важным поделиться с вами этой информацией сегодня, в Международный день памяти жертв холокоста.

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L’ancien diplomate suisse devenu consultant privé publie prochainement un livre sur la task force Suisse-Deuxième Guerre mondiale dont il était le chef durant la crise des fonds en déshérence. Le livre n’est pas encore paru mais Frédéric Koller l’a déjà présenté dans Le Temps. Il nous a paru opportun d’en parler aujourd’hui, la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste.

По случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, провозглашенного Генеральной ассамблеей ООН в 2005 году и отмечаемого ежегодно 27 января, сегодня во Дворце Наций в Женеве пройдет традиционное протокольное мероприятие с участием официальных лиц. Наверняка этот день будет отмечаться и в других местах, с разной долей искренности. И это уже хорошо на фоне волны антисемитизма, охватившей в последнее время Швейцарию. Несмотря на то, что с момента окончания Второй мировой войны прошло уж скоро 80 лет назад, «еврейский вопрос» продолжает будоражить умы людей, в том числе и здесь.

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жертвы холокоста
евреи в Швейцарии
невостребованные счета в швейцарских банках
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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