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пятница, 26 января 2024 года   

«Не забывайте меня» |«Ne m’oubliez pas»

Автор: , Женева, .

Фотография, использованная на обложке книги «Ne m’oubliez pas»

Накануне Международного дня памяти жертв Холокоста в литературном доме-музее Руссо в Женеве прошла презентация книги под редакцией Леона Салтьеля – сборника последних писем, написанных из Салоникского гетто тремя матерями, ожидавшими отправки в Освенцим.

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À la veille de la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste, un livre édité par Leon Saltiel et rassemblant les dernières lettres écrites depuis le ghetto de Salonique par trois mères attendant d’être envoyées à Auschwitz, a été présenté à la Maison Rousseau et Littérature, à Genève.

Книга «Не забывайте меня» появилась благодаря счастливой случайности. Изучая историю Холокоста в Салониках, историк Леон Салтьель, живущий в Женеве и занимающий, среди прочего, пост координатора по противодействию антисемитизму при Всемирном еврейском конгрессе, обнаружил несколько десятков писем, написанных тремя не знавшими друг друга женщинами. Он сразу понял исключительный характер переписки и, чтобы не «заглушить» ее в своей диссертации, решил опубликовать письма отдельной книгой. Греческая версия была опубликована в 2018 году, английская – в 2021-м, а французская вышла в прошлом году в издательстве Denoël.

Преследование евреев в Греции привело к их массовому уничтожению. В Салониках, где проживала крупнейшая еврейская община страны, были созданы гетто. Именно оттуда, в ожидании депортации в Освенцим, писали письма три героини этого сборника – Сара Салтьель, Матильда Барух и Неама Казес. Письма были адресованы их сыновьям, которым удалось бежать в Афины.

Любопытная деталь: 51 письмо было написано по-французски. Дело в том, что в то время в восточной части Средиземноморья французский был языком культуры. На нем вели переписку и издавали газеты, в частности, в таком многонациональном городе, как Салоники.

Из 50 000 евреев, проживавших в Салониках в 1942 году, почти 90% погибли в Освенциме. О них до сих пор известно очень мало, что придает книге особую ценность: письма отражают женский и материнский взгляд на войну и повседневную жизнь жителей города во время немецкой оккупации, содержат информацию об условиях нахождения и терроре в гетто.

Профессор истории Института IHEID, специалист по итальянской оккупации и фашистскому антисемитизму Давиде Родоньо в комментарии Tribune de Genève подчеркнул ценность книги. По его словам, подобные качественные переписки довольно редки. Они открывают окно в мир, в который историки не имели доступа. Он отметил, что женщины прекрасно понимали, что их ждет смерть, поэтому их письма имеют прежде всего человеческую и эмоциональную ценность. Книга уже стала источником вдохновения для документальных фильмов, пьес и кинолент.

Стоически перенося невзгоды, женщины сумели сохранить чувство юмора и безграничную любовь к своим детям. В название книги вынесены слова из письма, отправленного Неамой Казес 4 апреля 1943 года – незадолго до того, как ее депортировали из Салоник в Освенцим. «Не забывайте меня, мои дорогие дети, мои любимые, моя единственная причина жить», - писала разлученная со своими детьми мать. Примечательно, что ни в одном из писем не упоминаются немцы, нет там и выражения чувства мести. Как подчеркнул в комментарии TdG Леон Салтьель, в переписке сквозит только глубокая материнская любовь: матери, которые были депортированы и убиты в Освенциме, передают «универсальное послание любви, надежды и мира». Сегодня, когда последние свидетели тех событий уходят, а человечество продолжает повторять прежние ошибки, ведя кровопролитные войны, подобные письменные свидетельства важны как никогда.

холокост
Вторая мировая война
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