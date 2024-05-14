Был ли основатель Rolex пособником нацизма? |Le fondateur de Rolex était-il un pronazi ?

Прежде всего, кто такой Пьер-Ив Донзе? Уроженец Ла Шо-де-Фона и выпускник Университета Невшателя, с 2015 года он преподает в Университете Осаки и иногда читает лекции во Фрибурге в качестве приглашенного профессора. В центре его профессиональных интересов – история промышленности в целом, включая историю многонациональных предприятий и технологий. Пьер-Ив Донзе считается ведущим специалистом в области истории часовой индустрии, его исследования переведены на несколько языков.