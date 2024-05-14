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вторник, 14 мая 2024 года   

Был ли основатель Rolex пособником нацизма? |Le fondateur de Rolex était-il un pronazi ?

Автор: , Женева, .

Photo © Nashagazeta

Редкая книга вызывает такой ажиотаж в швейцарской прессе, как «Фабрика совершенства» Пьера-Ива Донзе. Но ажиотаж понятен, ведь затронута честь самого известного национального бренда.

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Rares sont des livres qui suscitent autant de buzz médiatique que l’ouvrage « La Fabrique de l’excellence » Pierre-Yves Donzé. Mais ceci est compréhensible car il s’agit de l’honneur de la marque phare de la Suisse.

Прежде всего, кто такой Пьер-Ив Донзе? Уроженец Ла Шо-де-Фона и выпускник Университета Невшателя, с 2015 года он преподает в Университете Осаки и иногда читает лекции во Фрибурге в качестве приглашенного профессора. В центре его профессиональных интересов – история промышленности в целом, включая историю многонациональных предприятий и технологий. Пьер-Ив Донзе считается ведущим специалистом в области истории часовой индустрии, его исследования переведены на несколько языков.

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часовые бренды Швейцарии
Rolex
Вторая мировая война в Швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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