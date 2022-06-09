«Все русские врут» |« Tous les Russes mentent »

«Все русские врут». Такое обвинение было брошено мне в лицо несколько дней назад на светском вечере в Женеве. Брошено мужчиной солидного возраста, которого я видела в первый раз в жизни – мы случайно оказались за одним столом. Как выяснилось, мужчина этот – известный адвокат. По женевским меркам, но все же известный, и уж точно адвокат, то есть представитель профессии, предполагающей понимание веса слов. В ответ на мое понятное изумление от такой фронтальной атаки этот господин с большим апломбом сослался на какого французского дипломата, фамилию которого припомнить он не смог, но который, служа в Греции 150 лет назад, распространялся в таком духе. «Так или иначе, это всем известно», заключил седой солидный господин свою обвинительную речь.

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