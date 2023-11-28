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вторник, 28 ноября 2023 года   

ВНЖ для состоятельных иностранцев в кантоне Берн |Permis de séjour pour étrangers fortunés dans le canton de Berne

Автор: , Берн, .

Красиво жить не запретишь! Фото: Anthony Gomez, Unsplash

Благодаря запросу бернских депутатов швейцарские журналисты выяснили, сколько иностранных граждан получили право на проживание в кантоне на основании «значительных фискальных интересов».

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Grâce à une interpellation des parlementaires bernois, des journalistes suisses ont découvert combien de ressortissants étrangers ont obtenu le droit de séjourner dans le canton en raison «d’intérêts fiscaux majeurs».

Наша Газета уже рассказывала, что швейцарское законодательство предусматривает ряд исключений при выдаче разрешений на пребывание для иностранцев – например, для тех, чье нахождение на территории страны соответствует «важным общественным интересам», к которым, среди прочего, относятся культурные, политические и налоговые. В частности, состоятельные выходцы из третьих стран могут «купить» право жить в Швейцарии, платя так называемый паушальный налог.

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