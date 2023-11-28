ВНЖ для состоятельных иностранцев в кантоне Берн |Permis de séjour pour étrangers fortunés dans le canton de Berne

Наша Газета уже рассказывала, что швейцарское законодательство предусматривает ряд исключений при выдаче разрешений на пребывание для иностранцев – например, для тех, чье нахождение на территории страны соответствует «важным общественным интересам», к которым, среди прочего, относятся культурные, политические и налоговые. В частности, состоятельные выходцы из третьих стран могут «купить» право жить в Швейцарии, платя так называемый паушальный налог.