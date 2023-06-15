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четверг, 15 июня 2023 года   

Указание пола остается обязательным в Швейцарии |La mention du genre reste obligatoire en Suisse

Автор: , Лозанна, .

Федеральный суд в Лозанне (DR)

Такое решение единогласно принял Федеральный суд, приняв апелляцию Федерального департамента юстиции и полиции против решения властей кантона Аргау.

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Telle est la décision unanime du Tribunal fédéral suite au recours du Département fédéral de justice et police contre la décision prise en Argovie.

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