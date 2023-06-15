Указание пола остается обязательным в Швейцарии |La mention du genre reste obligatoire en Suisse

Наши постоянные читатели знают, что проблемы самоидентификации, выходящие в последнее время на первый план во многих странах мира, бурно обсуждаются и в Швейцарии, причем не только в прессе и в обществе, но и на законодательном уровне.