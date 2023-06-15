Автор: Надежда Сикорская, Лозанна, 15.06.2023.
Такое решение единогласно принял Федеральный суд, приняв апелляцию Федерального департамента юстиции и полиции против решения властей кантона Аргау.|
Telle est la décision unanime du Tribunal fédéral suite au recours du Département fédéral de justice et police contre la décision prise en Argovie.
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Alexey Strunilin июня 15, 2023
Sikorsky июня 15, 2023
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