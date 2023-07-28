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пятница, 28 июля 2023 года   

Теневые развлечения |Divertissements ombragés

Автор: , Женева, .

Даже лебедям в озере сейчас жарко! Photo © Nashagazeta

Не беспокойтесь, речь пойдет не о чем-то нелегальном, а исключительно о полезном для здоровья.

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Ne vous en faites pas, il ne s’agit pas de quelque chose d’illégal. Bien au contraire !

После нескольких дней освежающей прохлады вернулась жара. Заботясь не только о здоровье, но и о хорошем настроении наших читателей, мы подготовили для вас, накануне национального праздника Швейцарии 1 августа, подборку на тему «чем заняться летом в тени». Надеемся, вы прислушаетесь к нашим рекомендациям, а потом поделитесь впечатлениями.

Отличное место, чтобы на пару часов укрыться от зноя – кинозалы. Проверьте, идет ли в вашем городе последний фильм Нанни Моретти, а настоящим кинофилам советуем отправиться в Локарно – о программе международного фестиваля, который откроется 2 августа, мы уже рассказывали.

Хорошо защищают от жары стены старинных церквей – их в Швейцарии множество, и о некоторых мы писали. Почему бы не разнообразить программу посещением аббатства Romainmôtier в кантоне Во самого древнего монастыря страны, основанного еще в 5 веке, или аббатства Hauterive, существующего с 1185 года в 7 км от Фрибурга? А в аббатстве св. Маврикия в кантоне Вале, о котором Наша Газета уже не раз рассказывала, вас ждет неожиданный сюрприз, который точно обрадует представителей младшего поколения: до 19 ноября здесь проходит выставка, посвященная Штрумпфам очаровательным созданиям бельгийского художника Пейо, вдохновившим женевских архитекторов на создание оригинального жилого квартала

От возвышенного давайте вернемся к земному, и даже подземному. Знаете ли вы, например, что в гроте и парке Réclère в кантоне Юра, в нескольких километрах от Поррентруи, можно увидеть самый большой сталагмит в Швейцарии его высота 15 метров, а в озере под землей, где температура весь год держится на уровне 7 градусов, обитает странная слепая креветка?

В кантоне Во, в местечке Clendy, что поблизости от пляжа Ивердон-ле-Бан, находится самое большое в Швейцарии скопление мегалитов: 45 статуй-мендиров высотой до пяти метров стоят там уже 6000 лет. Можно попробовать отдохнуть в их тени.

Деревня Zinal в кантоне Вале известна как лыжный курорт, но там стоит побывать и летом, чтобы посетить La Lée – медный рудник, расположенный на высоте 1937 м и единственный в Швейцарии открытый для публики. Совершив полуторачасовую прогулку от Зиналя, вы сможете освежиться в прорытых человеком галереях площадью 500 м: молодежи интересно будет узнать, насколько реальность отличается от популярной игры Minecraft.

Швейцария заслуженно славится своими садами и парками, и вы, конечно, знаете те, что находятся вблизи от вашего места проживания. Но если будете путешествовать по стране, то имейте в виду, что в жаркий день прекрасно отдохнуть в женевском парке Bois de la Bâtie, где детей ждет симпатичный зверинец; в парке Valency в кантоне Во, где можно бесплатно поплавать в бассейне или пройди по липовой аллее прямо до озера; не менее симпатичен лозаннский парк Mon Repos, где вы сможете отведать бодрящего имбирного сока или блинов со свежим овечьим сыром или шоколадом в кафе Folie Voltaire. Настоящая тихая гавань ботанический сад Невшателя, где так хорошо прогуливаться под пенье птиц и кваканье лягушек, любуясь многочисленными прудами, ручейками и лужайками. А самый большой «английский парк» Швейцарии находится в кантоне Базель-сельский, в Эрмитаже Арльзхейм, где к вашим услугам и гроты Дианы и Аполлона, и часовня, с храм Прозерпины, в древнегреческой мифологии богини подземного царства Из Англии можно легко перенестись в Канаду, для этого достаточно добраться до станции Champex-Lac в коммуне Орсьер кантона Вале. Почему ее прозвали «маленькой швейцарской Канадой», мы, честно говоря, не совсем поняли, то там точно есть и лес, и очаровательное горное озеро, и даже подземный артиллерийский форт.

Разумеется, ничто не освежит вас так, как купание в одном и чистейших швейцарских озер. Вот несколько идей. На лодке или на каноэ можно добраться из местечка Лё Бри до острова Огоз посредине Грюйерского озера: там есть не только пляж, но и часовня и две башни по 800 лет каждая. Жители Невшателя облюбовали небольшой дикий пляж Plage de la Pointe du Grain недалеко от Бёве несмотря на «дикость», здесь можно насладиться тартаром из озерной рыбы или ею же, но в жареном виде. А тем, кто уж совсем изнемогает от жары, советуем совершить прогулку в Tine de Conflens – этот 17-километровый маршрут начинается в центре Кассоне в кантоне Во и протекает между Феррейр и Ла Сарраз. На тенистом пути вам встретятся не только два замка, но и прелестный водопад, ледяная вода которого моментально снимет усталость.

Дорогие читатели! Разумеется, это лишь небольшая подборка возможных мест для отдыха. Если у вас есть свои любимые тенистые уголки, пожалуйста, поделитесь!

 

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