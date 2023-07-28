После нескольких дней освежающей прохлады вернулась жара. Заботясь не только о здоровье, но и о хорошем настроении наших читателей, мы подготовили для вас, накануне национального праздника Швейцарии 1 августа, подборку на тему «чем заняться летом в тени». Надеемся, вы прислушаетесь к нашим рекомендациям, а потом поделитесь впечатлениями.

Отличное место, чтобы на пару часов укрыться от зноя – кинозалы. Проверьте, идет ли в вашем городе последний фильм Нанни Моретти, а настоящим кинофилам советуем отправиться в Локарно – о программе международного фестиваля, который откроется 2 августа, мы уже рассказывали.

Хорошо защищают от жары стены старинных церквей – их в Швейцарии множество, и о некоторых мы писали. Почему бы не разнообразить программу посещением аббатства Romainmôtier в кантоне Во – самого древнего монастыря страны, основанного еще в 5 веке, или аббатства Hauterive, существующего с 1185 года в 7 км от Фрибурга? А в аббатстве св. Маврикия в кантоне Вале, о котором Наша Газета уже не раз рассказывала, вас ждет неожиданный сюрприз, который точно обрадует представителей младшего поколения: до 19 ноября здесь проходит выставка, посвященная Штрумпфам – очаровательным созданиям бельгийского художника Пейо, вдохновившим женевских архитекторов на создание оригинального жилого квартала.

От возвышенного давайте вернемся к земному, и даже подземному. Знаете ли вы, например, что в гроте и парке Réclère в кантоне Юра, в нескольких километрах от Поррентруи, можно увидеть самый большой сталагмит в Швейцарии – его высота 15 метров, а в озере под землей, где температура весь год держится на уровне 7 градусов, обитает странная слепая креветка?

В кантоне Во, в местечке Clendy, что поблизости от пляжа Ивердон-ле-Бан, находится самое большое в Швейцарии скопление мегалитов: 45 статуй-мендиров высотой до пяти метров стоят там уже 6000 лет. Можно попробовать отдохнуть в их тени.

Деревня Zinal в кантоне Вале известна как лыжный курорт, но там стоит побывать и летом, чтобы посетить La Lée – медный рудник, расположенный на высоте 1937 м и единственный в Швейцарии открытый для публики. Совершив полуторачасовую прогулку от Зиналя, вы сможете освежиться в прорытых человеком галереях площадью 500 м: молодежи интересно будет узнать, насколько реальность отличается от популярной игры Minecraft.

Швейцария заслуженно славится своими садами и парками, и вы, конечно, знаете те, что находятся вблизи от вашего места проживания. Но если будете путешествовать по стране, то имейте в виду, что в жаркий день прекрасно отдохнуть в женевском парке Bois de la Bâtie, где детей ждет симпатичный зверинец; в парке Valency в кантоне Во, где можно бесплатно поплавать в бассейне или пройди по липовой аллее прямо до озера; не менее симпатичен лозаннский парк Mon Repos, где вы сможете отведать бодрящего имбирного сока или блинов со свежим овечьим сыром или шоколадом в кафе Folie Voltaire. Настоящая тихая гавань – ботанический сад Невшателя, где так хорошо прогуливаться под пенье птиц и кваканье лягушек, любуясь многочисленными прудами, ручейками и лужайками. А самый большой «английский парк» Швейцарии находится в кантоне Базель-сельский, в Эрмитаже Арльзхейм, где к вашим услугам и гроты Дианы и Аполлона, и часовня, с храм Прозерпины, в древнегреческой мифологии богини подземного царства… Из Англии можно легко перенестись в Канаду, для этого достаточно добраться до станции Champex-Lac в коммуне Орсьер кантона Вале. Почему ее прозвали «маленькой швейцарской Канадой», мы, честно говоря, не совсем поняли, то там точно есть и лес, и очаровательное горное озеро, и даже подземный артиллерийский форт.

Разумеется, ничто не освежит вас так, как купание в одном и чистейших швейцарских озер. Вот несколько идей. На лодке или на каноэ можно добраться из местечка Лё Бри до острова Огоз посредине Грюйерского озера: там есть не только пляж, но и часовня и две башни по 800 лет каждая. Жители Невшателя облюбовали небольшой дикий пляж Plage de la Pointe du Grain недалеко от Бёве – несмотря на «дикость», здесь можно насладиться тартаром из озерной рыбы или ею же, но в жареном виде. А тем, кто уж совсем изнемогает от жары, советуем совершить прогулку в Tine de Conflens – этот 17-километровый маршрут начинается в центре Кассоне в кантоне Во и протекает между Феррейр и Ла Сарраз. На тенистом пути вам встретятся не только два замка, но и прелестный водопад, ледяная вода которого моментально снимет усталость.

Дорогие читатели! Разумеется, это лишь небольшая подборка возможных мест для отдыха. Если у вас есть свои любимые тенистые уголки, пожалуйста, поделитесь!