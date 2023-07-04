Все знают расхожее выражение о том, что история не терпит сослагательного наклонения, не допускает «а если бы». Но преимущество Искусства перед исторической наукой заключается именно в его условности, в допустимости «если», и можно лишь сожалеть, что многие современные художники не пользуются этой привилегией, из-за чего поход в театр или в кино часто мало чем отличается от просмотра телевыпуска новостей на собственном диване. К ним не относится Нанни Моретти, знаменитый итальянский кинорежиссер, продюсер и актер, лауреат множества национальных и международных кинопремий, включая четыре премии «Давид ди Донателло», восемь премий «Серебряная лента», «Золотую пальмовую ветвь» и приз за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля. Истинный Художник не может позволить себе быть безнравственным человеком, но он может позволить себе помечтать и предоставить такую возможность зрителям, как это сделал Нанни Моретти, - на целых полтора часа.

19 августа 2023 Мастер, которого часто называют «итальянским Вуди Алленом», так как в своих фильмах он нередко играет самого себя, отметит 70-е летие, по нынешним меркам – детский возраст, но Художники, особенно итальянские, склонны к tragedia dell’arte, а потому в этой смешной картине слышны нотки Реквиема: Моретти вспоминает многих друзей по цеху, задумывается о смысле Искусства, о разнице между шекспировской трагедией и очередным триллером, о трудной доли режиссера, которому приходится выбирать между высоким искусством и Netflix…

Уже само название картины подталкивает к тому, чтобы увидеть в ней не только трогательную человеческую трагикомедию, но и глубокий философский смысл. В оригинале фильм называется «Il sol dell'avvenire», что буквально переводится как «Солнце будущего» или «Свет будущего» - так и поступили в России. Однако нам кажется более точно отражающим суть французский вариант перевода: «Vers un avenir radieux» - «К светлому будущему», ведь предлог «к» придает движение, а в фильме явно заложен призыв к действию, недаром в самом начале название это выписывают красной краской на стене члены Итальянской коммунистической партии, этакое коммунистическое граффити. Понятно, почему в России решили обойтись без напрашивающегося «светлого будущего» - уж слишком прямая отсылка к знаменитому роману Александра Зиновьева (опубликованного 15 марта 1978 года в швейцарском издательстве «L'Âge d’Homme» по предложению профессора Жоржа Нива, получившему в том же году Премию Медичи как лучший иностранный роман, вызвавшему негативную реакцию со стороны советских властей и ставшего одной из причин высылки Зиновьева в ФРГ и лишения его советского гражданства) и к не менее знаменитым лозунгам советского времени.

Но если копнуть еще глубже, то не лишним будет напомнить, что «светлое будущее» - это религиозное, философское и идеологическое понятие, отражающее стремления человечества построить идеальное общество и/или попасть в него. Понятием этим в равной мере оперируют как верующие люди, отождествляющие «светлое будущее» с Царствием небесным, так и атеисты. Политики всех мастей, наперебой сулящие нам это самое будущее, могут относиться к обеим категориям.

Мы не знаем, верит ли в Бога Нанни Моретти, то в том, что он сохранил в себе Идеалиста, сомневаться не приходится. И слава Богу! В новом, 14-м по счету, фильме Моретти, как и в большинстве предыдущих, кино и жизнь, прошлое и настоящее плотно переплетены.

Стареющий режиссер Джованни (в исполнении Моретти), пытающийся нагнать уходящее время и торжественно обещающий делать больше, чем одну картину в пять лет, приступает в Риме к съемкам нового фильма. Настроение у него паршивое: надоела зависимость от антидепрессантов и снотворных; жена, с которой прожито сорок лет, вдруг собралась уйти (актриса Маргерита Бюй), а дочь (актриса Валентина Романи), наоборот, выйти замуж за польского посла, годящегося ей в отцы, если не в дедушки. В этом фильме в фильме Джованни снимает в Риме, в 1956 году, картину о приехавшем в город венгерском цирке, которому рады не только римские дети, но и главный редактор созданной Антонио Грамши газеты Итальянской коммунистической партии «L’Unità » Эннио (в блестящем, просто блестящем исполнении Сильвио Орландо).

Но тут в кино вмешивается Жизнь: мир узнает, что советские танки вошли в Будапешт. Эннио, разрываемый противоречивыми чувствами и не получивший четких указаний, не спешит посвятить этому событию передовицу в газете и не знает, как теперь вести себя с венгерскими товарищами. Не в состоянии предать партию и СССР, но понимая сердцем, что происходит что-то не то, он находится на грани самоубийства – режиссер показывает ему, как правильно и наиболее убедительно засунуть голову в петлю.

Здесь стоит сделать небольшое историческое отступление и напомнить несколько фактов. Активно участвовавшая в итальянском Движении Сопротивления, в концу Второй мировой войны Итальянская Коммунистическая партия стала крупнейшей политической силой страны – в 1944 году численность ее членов составляла почти два миллиона человек, а возглавил ее вернувшийся из СССР Пальмиро Тольятти (этот пикантный момент прекрасно обыгрывается в самом начале фильма). Подавление Венгерского восстания 1956 года вызвало раскол в партии: ее лидеры, включая Пальмиро Тольятти и Джорджо Наполитано, считали Венгерское восстание контрреволюционным, о чём сообщила газета «Унита». В то же время, Джузеппе Ди Витторио, член ИКП и руководитель Всеобщей итальянской конфедерации труда, оценил последовавшее советское вторжение «как вмешательство в дела независимого государства и независимой компартии», и получил поддержку многих других политических деятелей, включая социалистов. После распада СССР в 1991 году Итальянская коммунистическая партия была распущена, но душок, как говорится, остался.

И вот тут Нанни Моретти пользуется своим правом на художественный вымысел и чуть-чуть переписывает историю. Под влиянием любимой женщины – коммунистки Веры (актриса Барбора Бобулова) Эннио меняет свою позицию: вместо того, чтобы поддержать советскую агрессию или просто повеситься, он устраивает митинг перед штаб-квартирой Компартии. Великолепная сцена, когда с высоты окна на этаже, наверно, третьем лидеры партии взирают на рядовых коммунистов, очень напоминает Красную площадь с ее трибуной мавзолея. Но мы в Италии, и происходит чудо: «шишки» внимают гласу народа, о чем счастливый Эннио немедленно и сообщает огромными буквами на первой полосе газеты: «Прощай, Советский Союз!»

Известно, что работа над сценарием картины была завершена еще в 2021 году, но она оказалась в чем-то пророческой: параллели с нынешней ситуацией налицо. Прекрасный Нанни Моретти показывает нам, что История не пишется сама собой, ее пишут люди – люди, принимающие решения и несущие за них ответственность.

Триумфальное, радостное шествие в финале фильма вызывает и улыбку, и слезы: единомышленники, объединенные верой в справедливость, явно идут «к светлому будущему», которое начинается там, где люди осмеливаются прислушиваться к голосу своей совести и говорить правду.

От редакции: Фильм идет в нескольких швейцарских кинотеатрах, так что поищите, какой поближе к вам. Мы посмотрели его в женевском Grütli, расписание сеансов вы найдете здесь вместе с трейлером фильма.