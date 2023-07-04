Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

вторник, 4 июля 2023 года   

«К светлому будущему» с Нанни Моретти |«Vers un avenir radieux» avec Nanni Moretti

Автор: , Женева, .

Кадр из фильма "К светлому будущему" (DR)

Фильм знаменитого итальянского режиссера, показанный в официальной конкурсной программе Каннского фестиваля 2023 года, вышел на швейцарские экраны. Не пропустите !

|

Le dernier film du grand cinéaste italien, qui a participé dans la compétition du festival de Cannes de cette année, est sorti sur les écran suisses. A ne pas manquer !

Все знают расхожее выражение о том, что история не терпит сослагательного наклонения, не допускает «а если бы». Но преимущество Искусства перед исторической наукой заключается именно в его условности, в допустимости «если», и можно лишь сожалеть, что многие современные художники не пользуются этой привилегией, из-за чего поход в театр или в кино часто мало чем отличается от просмотра телевыпуска новостей на собственном диване. К ним не относится Нанни Моретти, знаменитый итальянский кинорежиссер, продюсер и актер, лауреат множества национальных и международных кинопремий, включая четыре премии «Давид ди Донателло», восемь премий «Серебряная лента», «Золотую пальмовую ветвь» и приз за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля. Истинный Художник не может позволить себе быть безнравственным человеком, но он может позволить себе помечтать и предоставить такую возможность зрителям, как это сделал Нанни Моретти, - на целых полтора часа.

19 августа 2023 Мастер, которого часто называют «итальянским Вуди Алленом», так как в своих фильмах он нередко играет самого себя, отметит 70-е летие, по нынешним меркам – детский возраст, но Художники, особенно итальянские, склонны к tragedia dell’arte, а потому в этой смешной картине слышны нотки Реквиема: Моретти вспоминает многих друзей по цеху, задумывается о смысле Искусства, о разнице между шекспировской трагедией и очередным триллером, о трудной доли режиссера, которому приходится выбирать между высоким искусством и Netflix…

Уже само название картины подталкивает к тому, чтобы увидеть в ней не только трогательную человеческую трагикомедию, но и глубокий философский смысл. В оригинале фильм называется «Il sol dell'avvenire», что буквально переводится как «Солнце будущего» или «Свет будущего» - так и поступили в России. Однако нам кажется более точно отражающим суть французский вариант перевода: «Vers un avenir radieux» - «К светлому будущему», ведь предлог «к» придает движение, а в фильме явно заложен призыв к действию, недаром в самом начале название это выписывают красной краской на стене члены Итальянской коммунистической партии, этакое коммунистическое граффити. Понятно, почему в России решили обойтись без напрашивающегося «светлого будущего» - уж слишком прямая отсылка к знаменитому роману Александра Зиновьева (опубликованного 15 марта 1978 года в швейцарском издательстве «L'Âge d’Homme» по предложению профессора Жоржа Нива, получившему в том же году Премию Медичи как лучший иностранный роман, вызвавшему негативную реакцию со стороны советских властей и ставшего одной из причин высылки Зиновьева в ФРГ и лишения его советского гражданства) и к не менее знаменитым лозунгам советского времени.

Но если копнуть еще глубже, то не лишним будет напомнить, что «светлое будущее» - это религиозноефилософское и идеологическое понятие, отражающее стремления человечества построить идеальное общество и/или попасть в него. Понятием этим в равной мере оперируют как верующие люди, отождествляющие «светлое будущее» с Царствием небесным, так и атеисты. Политики всех мастей, наперебой сулящие нам это самое будущее, могут относиться к обеим категориям.

Мы не знаем, верит ли в Бога Нанни Моретти, то в том, что он сохранил в себе Идеалиста, сомневаться не приходится. И слава Богу! В новом, 14-м по счету, фильме Моретти, как и в большинстве предыдущих, кино и жизнь, прошлое и настоящее плотно переплетены.

Стареющий режиссер Джованни (в исполнении Моретти), пытающийся нагнать уходящее время и торжественно обещающий делать больше, чем одну картину в пять лет, приступает в Риме к съемкам нового фильма. Настроение у него паршивое: надоела зависимость от антидепрессантов и снотворных; жена, с которой прожито сорок лет, вдруг собралась уйти (актриса Маргерита Бюй), а дочь (актриса Валентина Романи), наоборот, выйти замуж за польского посла, годящегося ей в отцы, если не в дедушки. В этом фильме в фильме Джованни снимает в Риме, в 1956 году, картину о приехавшем в город венгерском цирке, которому рады не только римские дети, но и главный редактор созданной Антонио Грамши газеты Итальянской коммунистической партии «L’Unità » Эннио (в блестящем, просто блестящем исполнении Сильвио Орландо).

Но тут в кино вмешивается Жизнь: мир узнает, что советские танки вошли в Будапешт. Эннио, разрываемый противоречивыми чувствами и не получивший четких указаний, не спешит посвятить этому событию передовицу в газете и не знает, как теперь вести себя с венгерскими товарищами. Не в состоянии предать партию и СССР, но понимая сердцем, что происходит что-то не то, он находится на грани самоубийства режиссер показывает ему, как правильно и наиболее убедительно засунуть голову в петлю.

Здесь стоит сделать небольшое историческое отступление и напомнить несколько фактов. Активно участвовавшая в итальянском Движении Сопротивления, в концу Второй мировой войны Итальянская Коммунистическая партия стала крупнейшей политической силой страны в 1944 году численность ее членов составляла почти два миллиона человек, а возглавил ее вернувшийся из СССР Пальмиро Тольятти (этот пикантный момент прекрасно обыгрывается в самом начале фильма). Подавление Венгерского восстания 1956 года вызвало раскол в партии: ее лидеры, включая Пальмиро Тольятти и Джорджо Наполитано, считали Венгерское восстание контрреволюционным, о чём сообщила газета «Унита». В то же время, Джузеппе Ди Витторио, член ИКП и руководитель Всеобщей итальянской конфедерации труда, оценил последовавшее советское вторжение «как вмешательство в дела независимого государства и независимой компартии», и получил поддержку многих других политических деятелей, включая социалистов. После распада СССР в 1991 году Итальянская коммунистическая партия была распущена, но душок, как говорится, остался.

И вот тут Нанни Моретти пользуется своим правом на художественный вымысел и чуть-чуть переписывает историю. Под влиянием любимой женщины коммунистки Веры (актриса Барбора Бобулова) Эннио меняет свою позицию: вместо того, чтобы поддержать советскую агрессию или просто повеситься, он устраивает митинг перед штаб-квартирой Компартии. Великолепная сцена, когда с высоты окна на этаже, наверно, третьем лидеры партии взирают на рядовых коммунистов, очень напоминает Красную площадь с ее трибуной мавзолея. Но мы в Италии, и происходит чудо: «шишки» внимают гласу народа, о чем счастливый Эннио немедленно и сообщает огромными буквами на первой полосе газеты: «Прощай, Советский Союз!»

Известно, что работа над сценарием картины была завершена еще в 2021 году, но она оказалась в чем-то пророческой: параллели с нынешней ситуацией налицо. Прекрасный Нанни Моретти показывает нам, что История не пишется сама собой, ее пишут люди люди, принимающие решения и несущие за них ответственность.

Триумфальное, радостное шествие в финале фильма вызывает и улыбку, и слезы: единомышленники, объединенные верой в справедливость, явно идут «к светлому будущему», которое начинается там, где люди осмеливаются прислушиваться к голосу своей совести и говорить правду.

От редакции: Фильм идет в нескольких швейцарских кинотеатрах, так что поищите, какой поближе к вам. Мы посмотрели его в женевском Grütli, расписание сеансов вы найдете здесь вместе с трейлером фильма.

 

 

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.11
CHF-EUR 1.02
CHF-RUB 99.34

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Статус S оправдал себя

 К такому выводу пришла специальная рабочая группа, которая проанализировала сильные и слабые стороны этого инструмента предоставления защиты украинским беженцам.

Всего просмотров: 705

Швейцарские «Леопарды» не поедут в Украину

 Такое решение принял вчера Федеральный совет на своем последнем заседании перед летними каникулами.

Всего просмотров: 679

Федеральный Берн ждет гостей

 1 и 2 июля исторические административные здания швейцарской де-факто столицы будут открыты для широкой публики.

Всего просмотров: 665
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

Черно-белая любовь

 Фото - Наша газета Если кто-то засомневается, что швейцарки способны к полной самоотдаче в любви – отправьте этого человека читать книгу Коринны Хофманн «Белая масаи». Автобиографическая история ее брака с африканским воином из племени масаи была переведена на 30 языков и разошлась тиражом 4 миллиона экземпляров.

Всего просмотров: 62,194

Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?

 Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.

Всего просмотров: 1,858

Станет ли Женева примером для всей Швейцарии?

Июньское голосование в Женеве привлекло внимание всей страны и возобновило дебаты о предоставлении более длинного отпуска по уходу за ребенком для обоих родителей на национальном уровне.

Всего просмотров: 815
© 2023 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top