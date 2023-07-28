Автор: Леонид Слонимский, Женева, 28.07.2023.
Это уже двадцать четвёртая заметка в досье «Архитектура Швейцарии», но по странному стечению обстоятельств до сих пор его ведущий Леонид Слонимский обходил стороной архитектуру Женевы – города, где базируется редакция Нашей Газеты и где он преподает в университете HEAD Genève. Начинаем восполнять этот пробел.|
Ce texte est déjà le 24è dans la série sur l’architecture suisse, mais bizarrement son auteur, Léonide Slonimsky, n’a jamais parlé de Genève où se trouve notre rédaction et où il enseigne au HEAD Genève.
Я не раз писал о том, насколько швейцарская архитектура минималистична, практична, рациональна, насколько её эстетика связана с протестантской и кальвинистской этикой. Сегодня речь пойдёт об очень странных домах, построенных в совершенно нетипичной для Швейцарии эстетике постмодернизма. Показывая этот комплекс зданий архитекторам, друзьям и студентам, я называю его «Гауди на анаболиках» и «одним из самых несуразных зданий в Швейцарии».
Речь идет о «Les Schtroumpfs», четырёх жилых зданий в женевском квартале Grottes Saint Gervais, известном своей трудной судьбой, насыщенной политической историей, протестами, сквотами и альтернативными местами.
Les Schtroumpfs – дома странные во всём: они выделяются своими яркими и не гармонично подобранными цветами; изогнутыми стенами, ломаными и кривыми деталями окон, дверей, лестниц, ливнестоков; галлюциногенными орнаментами на фасадах и балюстрадах; мало сочетающимися строительными материалами. Дома выглядят странной психоделической фантазией, и Женевцы достаточно быстро прозвали их «Домами Смурфиков» или Штрумпфов, ведь при такой архитектуре в этом квартале, в самом деле, легко себе представить появление этих сказочных жильцов из комиксов бельгийского художника Пьера Кюллифора, известного как Пейо.
Помимо нестандартных планировок и индивидуальных решений, здесь присутствуют почти все типичные для постмодернизма элементы: здание практически целиком украшено скульптурами, коваными решётками, мозаиками, декоративной отделкой и барельефами. В планировках сложно найти прямые линии или одинаковые квартиры, а в интерьерах впечатляют дерево- и грибо-образные колонны и индивидуальные оконные рамы. При всём разнообразии и оригинальности функция у Штрумфпов очень демократическая: это – социальное жильё, что тоже уникально: если в проектах церквей, музеев и театров криволинейные формы и индивидуальные детали не так редки, то в социальном жилье такая эстетика (по понятным причинам рациональности и бюджетности) практически отсутствует.
Проект был реализован в 1982-1984 годах в результате конкурса, организованного в 1978-м муниципалитетом Женевы. В течение шести лет реализацией своей фантастической идеи были заняты три женевских архитектора-победителя: Роберт Фрей, Кристиан Хунцикер и Жорж Берту. До проекта Штрумпфов они спроектировали в Женеве несколько достаточно стандартных зданий, так что этот проект стал для них настоящим манифестом: манифестом разнообразия, индивидуальности, изобилия, отказа от прямого угла и модернистского пуританизма; манифестом архитектуры, обращённой к простым людям, к детям.
Жан-Пьер Стефани, еще один из архитекторов, работавших над зданиями, описывая их, сказал: «Чтобы было проще, я опишу этот проект метафорой, понятной детям: это замок из песка, а не дом из конструктора LEGO».
В проекте очевидны отсылки к таким архитекторам, как Антонио Гауди и Фридрих Хундертвассер, к модному для той эпохи стилю постмодернизма и его мастерам – Роберту Вентури, Майклу Грейвзу, Чарльзу Муру.
Несмотря на изначально резкую критическую реакцию на эти здания женевцев (по-кальвинистски скромных и консервативных с архитектурной точки зрения), сегодня эти дома являются одним из наиболее интересных памятников архитектуры города. Что немаловажно, памятником живым и человечным: в центральном дворе бегают и играют дети, а жителям домов точно не наскучивает жизнь в своих криволинейных домах-грибницах.
Последствия урагана в Ла Шо-де-ФонеЧеловеческие жертвы, сорванные крыши, поваленные деревья, разбитые автомобили – шторм с порывами ветра до 217 км/ч нанес городу часовщиков многочисленные повреждения.
Банки покидают ЖеневуВсе больше критики раздается в адрес политики города, «выталкивающего» крупных налогоплательщиков.
Рай в Люцерне8 августа стартует очередной международный музыкальный летний фестиваль, где за пять недель пройдут более ста концертов и выступят многочисленные звезды классической музыки.
Владимир Зеленский обратился к швейцарскому парламенту. Что дальше?Одним из последствий этого события может стать проведение в Женеве всемирного саммита по вопросам мира и безопасности.
Кто он, швейцарский банкир?Исследователь из Фрибурга создал «словесный портрет» представителя национальной финансовой элиты. Применив просопографический метод, он пришел к выводу, что швейцарцы предпочитают доверять деньги «своим».
Швейцария поможет Украине восстанавливать школыБлагодаря финансовой поддержке Берна около 15 000 украинских школьников смогут продолжить обучение.
Добавить комментарий