Я не раз писал о том, насколько швейцарская архитектура минималистична, практична, рациональна, насколько её эстетика связана с протестантской и кальвинистской этикой. Сегодня речь пойдёт об очень странных домах, построенных в совершенно нетипичной для Швейцарии эстетике постмодернизма. Показывая этот комплекс зданий архитекторам, друзьям и студентам, я называю его «Гауди на анаболиках» и «одним из самых несуразных зданий в Швейцарии».





Речь идет о «Les Schtroumpfs», четырёх жилых зданий в женевском квартале Grottes Saint Gervais, известном своей трудной судьбой, насыщенной политической историей, протестами, сквотами и альтернативными местами.







Les Schtroumpfs – дома странные во всём: они выделяются своими яркими и не гармонично подобранными цветами; изогнутыми стенами, ломаными и кривыми деталями окон, дверей, лестниц, ливнестоков; галлюциногенными орнаментами на фасадах и балюстрадах; мало сочетающимися строительными материалами. Дома выглядят странной психоделической фантазией, и Женевцы достаточно быстро прозвали их «Домами Смурфиков» или Штрумпфов, ведь при такой архитектуре в этом квартале, в самом деле, легко себе представить появление этих сказочных жильцов из комиксов бельгийского художника Пьера Кюллифора, известного как Пейо.







Помимо нестандартных планировок и индивидуальных решений, здесь присутствуют почти все типичные для постмодернизма элементы: здание практически целиком украшено скульптурами, коваными решётками, мозаиками, декоративной отделкой и барельефами. В планировках сложно найти прямые линии или одинаковые квартиры, а в интерьерах впечатляют дерево- и грибо-образные колонны и индивидуальные оконные рамы. При всём разнообразии и оригинальности функция у Штрумфпов очень демократическая: это – социальное жильё, что тоже уникально: если в проектах церквей, музеев и театров криволинейные формы и индивидуальные детали не так редки, то в социальном жилье такая эстетика (по понятным причинам рациональности и бюджетности) практически отсутствует.







Проект был реализован в 1982-1984 годах в результате конкурса, организованного в 1978-м муниципалитетом Женевы. В течение шести лет реализацией своей фантастической идеи были заняты три женевских архитектора-победителя: Роберт Фрей, Кристиан Хунцикер и Жорж Берту. До проекта Штрумпфов они спроектировали в Женеве несколько достаточно стандартных зданий, так что этот проект стал для них настоящим манифестом: манифестом разнообразия, индивидуальности, изобилия, отказа от прямого угла и модернистского пуританизма; манифестом архитектуры, обращённой к простым людям, к детям.



Жан-Пьер Стефани, еще один из архитекторов, работавших над зданиями, описывая их, сказал: «Чтобы было проще, я опишу этот проект метафорой, понятной детям: это замок из песка, а не дом из конструктора LEGO».





В проекте очевидны отсылки к таким архитекторам, как Антонио Гауди и Фридрих Хундертвассер, к модному для той эпохи стилю постмодернизма и его мастерам – Роберту Вентури, Майклу Грейвзу, Чарльзу Муру.



Несмотря на изначально резкую критическую реакцию на эти здания женевцев (по-кальвинистски скромных и консервативных с архитектурной точки зрения), сегодня эти дома являются одним из наиболее интересных памятников архитектуры города. Что немаловажно, памятником живым и человечным: в центральном дворе бегают и играют дети, а жителям домов точно не наскучивает жизнь в своих криволинейных домах-грибницах.



Архитектура Швейцарии «Архитектурные заметки» - цикл очерков Леонида Слонимского, партнёра-основателя архитектурного бюро «КОСМОС» (k-s-m-s.com), работающего между Москвой и Цюрихом и ведущего проекты в России, Швейцарии и других странах. Бюро «КОСМОС» отмечено многочисленными наградами, в частности, в 2019 году, премией «Prix de Genève». Перейти на страницу досье