Автор: Лейла Бабаева, Лозанна, 3. 08. 2021.
Что за вещество лежит в пакетах, которыми наполнена сумка в машине задержанного? Героин, кокаин, экстази, каннабис, другие продукты? Достаточно поднести к подозрительным веществам NIRLab, внешне напоминающее карманный фонарик, и устройство направит на них луч света и проанализирует его лучи, так как от молекул разных наркотиков они отражаются по-разному. Информация о химическом составе и чистоте «продукта» будет отправлена в специальное приложение в смартфоне пользователя, разработанное агентством Apptitude, которое является частью Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL), отмечается в журнале Лозаннского университета Allez savoir.
Автор разработки подчеркнул, что создал прибор, реагируя на насущную необходимость стражей закона. В Швейцарии обладателей наркотиков привлекают к ответственности в зависимости от чистоты найденного у них вещества. Например, в тюрьму можно попасть при наличии чистого кокаина весом от 18 грамм. До изобретения NIRLab приходилось анализировать наркотики в лаборатории, на что уходило в среднем две недели, а новое устройство через пять секунд предоставляет результаты.
Флорентен Коппе совершил свое изобретение благодаря тому, что ранее заинтересовался возможностями спектроскопии в ближней инфракрасной области. Видоизменив прибор, используемый, как правило, в фармацевтической и химической промышленности, ученый получил «фонарик» для полиции. Он же написал алгоритмы, преобразующие данные спектрального анализа в текст, понятный тем, у кого нет диплома физика.
После полутора лет тестирования сотрудниками полиции франкоязычной части страны, новинка продается теперь в десяти с лишним кантонах. Цель изобретателя, который основал одноименную компанию NIRLab – продавать свое творение во всей Швейцарии, чтобы за счет поступающих данных можно было следить за состоянием рынка наркотиков в режиме реального времени. По его словам, это был бы уникальный опыт. В период тестирования своего устройства он, среди прочего, отметил снижение уровня чистоты кокаина, что, несомненно, связано с отсутствием новых поставок в период самоизоляции в 2020 году. Что касается вышеупомянутой платформы, то работа над ней подходит к концу и скоро состоится ее запуск.
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