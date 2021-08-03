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вторник, 3 августа 2021 года   

Швейцарский «фонарик» для анализа наркотиков|«Lampe de poche» suisse pour l'analyse de drogues

Автор: Лейла Бабаева, Лозанна, 3. 08. 2021.

Быстрота анализа имеет огромное значение в работе стражей закона © Colin Davis/unsplash.com

Исследователь из Лозаннского университета Флорентен Коппе создал для полиции портативное устройство NIRLab, позволяющее определить тип обнаруженных наркотиков за пять секунд. Разработка уже используется во многих кантонах.|
Le chercheur de l'Université de Lausanne Florentin Coppey a créé un appareil portable NIRLab pour la police pour déterminer le type de drogue trouvée en cinq secondes. Le modèle est déjà utilisé dans de nombreux cantons.

Что за вещество лежит в пакетах, которыми наполнена сумка в машине задержанного? Героин, кокаин, экстази, каннабис, другие продукты? Достаточно поднести к подозрительным веществам NIRLab, внешне напоминающее карманный фонарик, и устройство направит на них луч света и проанализирует его лучи, так как от молекул разных наркотиков они отражаются по-разному. Информация о химическом составе и чистоте «продукта» будет отправлена в специальное приложение в смартфоне пользователя, разработанное агентством Apptitude, которое является частью Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL), отмечается в журнале Лозаннского университета Allez savoir.

Автор разработки подчеркнул, что создал прибор, реагируя на насущную необходимость стражей закона. В Швейцарии обладателей наркотиков привлекают к ответственности в зависимости от чистоты найденного у них вещества. Например, в тюрьму можно попасть при наличии чистого кокаина весом от 18 грамм. До изобретения NIRLab приходилось анализировать наркотики в лаборатории, на что уходило в среднем две недели, а новое устройство через пять секунд предоставляет результаты.

Флорентен Коппе совершил свое изобретение благодаря тому, что ранее заинтересовался возможностями спектроскопии в ближней инфракрасной области. Видоизменив прибор, используемый, как правило, в фармацевтической и химической промышленности, ученый получил «фонарик» для полиции. Он же написал алгоритмы, преобразующие данные спектрального анализа в текст, понятный тем, у кого нет диплома физика.

Чтобы алгоритмы могли распознавать наркотики в полевых условиях, изобретатель отсканировал около 4 тыс. образцов таких веществ, предоставленных полицией. Полученная база данных будет все время пополняться за счет данных, поступающих от пользователей NIRLab. Это важный аспект, так как, по словам ученого, новые наркотики появляются каждый месяц.

После полутора лет тестирования сотрудниками полиции франкоязычной части страны, новинка продается теперь в десяти с лишним кантонах. Цель изобретателя, который основал одноименную компанию NIRLab – продавать свое творение во всей Швейцарии, чтобы за счет поступающих данных можно было следить за состоянием рынка наркотиков в режиме реального времени. По его словам, это был бы уникальный опыт. В период тестирования своего устройства он, среди прочего, отметил снижение уровня чистоты кокаина, что, несомненно, связано с отсутствием новых поставок в период самоизоляции в 2020 году. Что касается вышеупомянутой платформы, то работа над ней подходит к концу и скоро состоится ее запуск.

 

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