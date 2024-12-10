Швейцария и «великая миграция миллионеров» |La Suisse et la «grande migration des millionnaires»

Новый рейтинг 300 самых богатых жителей Швейцарии показал, что состоятельные иностранцы все чаще выбирают Альпийскую республику в качестве места своего проживания. Сюда переезжают спасающиеся от высоких налогов в родной стране норвежские миллионеры, криптокороли и те, по ком ударила отмена статуса Non-Dom в Великобритании. Миграции способствуют также геополитические волнения и смена режимов в некоторых странах.