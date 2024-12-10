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вторник, 10 декабря 2024 года   

Швейцария и «великая миграция миллионеров» |La Suisse et la «grande migration des millionnaires»

Автор: , Берн, .

Ferrari F40 в Санкт-Морице – «сладкая жизнь» как она есть. Фото: Benjamin Richle, Unsplash

Ожидает ли Швейцарию приток новых сверхбогатых жителей? Как идут дела у миллиардеров и какие инвестиции они планируют в ближайшее время?

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La Suisse s’attend-elle à un afflux de nouveaux ultra-riches? Comment se portent les milliardaires? Et où prévoient-ils d’investir?

Новый рейтинг 300 самых богатых жителей Швейцарии показал, что состоятельные иностранцы все чаще выбирают Альпийскую республику в качестве места своего проживания. Сюда переезжают спасающиеся от высоких налогов в родной стране норвежские миллионеры, криптокороли и те, по ком ударила отмена статуса Non-Dom в Великобритании. Миграции способствуют также геополитические волнения и смена режимов в некоторых странах.

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