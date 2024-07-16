Новостная рассылка НГ Подписка на НГ

вторник, 16 июля 2024 года   

Климат вместе, деньги врозь |Le climat pour tous et l’impôt pour certains

Автор: , Берн, .

© DR

Молодые социалисты Швейцарии хотят ввести 50-процентный налог на наследство для состояний, превышающих 50 миллионов франков, и направить эти деньги на защиту климата. (Не)заинтересованные стороны возмущаются и собирают чемоданы.

|

Les Jeunes socialistes veulent taxer à 50% les fortunes supérieures à 50 millions lors de la succession pour mettre l’argent en faveur du climat. Les personnes visées expriment leur outrance et préparent leurs valises.  

Сомнительные лавры французских соседей, по традиции считающихся «левыми», хотя в нынешнем политическом хаосе уже не разберешь, явно не дают покоя их швейцарским братьям и сестрам. В первую очередь, молодым социалистам, отличившимся недавно подстрекательством к оккупации собственных университетов и уверенно идущих по проторенной дорожке, неизбежно приводящей к выводу «Грабь награбленное!». Все это мы, выходцы из СССР, уже проходили. Но для некоторых местных успешных предпринимателей, которых возбужденные умы предлагают избавить от лишних, по мнению этих «умов», сбережений, такой подход нов и вызывает понятную эмоциональную реакцию.

Полный текст статьи доступен подписчикам
Вы подписчик? Войдите
Купить
статью
CHF 5
Подписка
на месяц
CHF 15
Подписка
на год
CHF 150
налогообложение в швейцарии
фискальная политика Швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
PDF версия статьи

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий

Ассоциация

Association

Association Association

Association Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Швейцарцы не хотят массового туризма

 Несмотря на то, что присутствие иностранных туристов в целом воспринимается положительно, некоторые наиболее посещаемые регионы демонстрируют признаки отсутствия интереса к ним.

Всего просмотров: 575

Немецкий экспрессионизм в швейцарской Асконе

 До 29 сентября включительно в кантоне Тичино можно увидеть выставку немецкого художника Карла Хофера. Рассказываем, почему ее стоит посетить даже тем, кто далек от мира искусства.

Всего просмотров: 552

(Не)традиционный йодль

 В Швейцарии недавно сформировался первый хор йодлеров нетрадиционной ориентации.

Всего просмотров: 437
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

9 мая - общий День Победы

 Фото - Наша газета По следам участников движения Сопротивления в Швейцарии и Франции.

Всего просмотров: 9,574

Швейцарские рестораны с интересной историей

 Фото - Наша газета В разных частях Конфедерации существует множество кафе и ресторанов, история которых так же длинна, как и интересна. Приглашаем читателей совершить тур по таким заведениям…

Всего просмотров: 12,119

Весенние прогулки по Швейцарии

 Луга, горы, равнины и живописные деревни – идеальный вариант, чтобы отрешиться от повседневных забот и набраться новых сил.

Всего просмотров: 4,966
© 2024 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top