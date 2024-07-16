Автор: Надежда Сикорская, Берн, 16.07.2024.
Молодые социалисты Швейцарии хотят ввести 50-процентный налог на наследство для состояний, превышающих 50 миллионов франков, и направить эти деньги на защиту климата. (Не)заинтересованные стороны возмущаются и собирают чемоданы.|
Les Jeunes socialistes veulent taxer à 50% les fortunes supérieures à 50 millions lors de la succession pour mettre l’argent en faveur du climat. Les personnes visées expriment leur outrance et préparent leurs valises.
Сомнительные лавры французских соседей, по традиции считающихся «левыми», хотя в нынешнем политическом хаосе уже не разберешь, явно не дают покоя их швейцарским братьям и сестрам. В первую очередь, молодым социалистам, отличившимся недавно подстрекательством к оккупации собственных университетов и уверенно идущих по проторенной дорожке, неизбежно приводящей к выводу «Грабь награбленное!». Все это мы, выходцы из СССР, уже проходили. Но для некоторых местных успешных предпринимателей, которых возбужденные умы предлагают избавить от лишних, по мнению этих «умов», сбережений, такой подход нов и вызывает понятную эмоциональную реакцию.
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