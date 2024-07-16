Климат вместе, деньги врозь |Le climat pour tous et l’impôt pour certains

Сомнительные лавры французских соседей, по традиции считающихся «левыми», хотя в нынешнем политическом хаосе уже не разберешь, явно не дают покоя их швейцарским братьям и сестрам. В первую очередь, молодым социалистам, отличившимся недавно подстрекательством к оккупации собственных университетов и уверенно идущих по проторенной дорожке, неизбежно приводящей к выводу «Грабь награбленное!». Все это мы, выходцы из СССР, уже проходили. Но для некоторых местных успешных предпринимателей, которых возбужденные умы предлагают избавить от лишних, по мнению этих «умов», сбережений, такой подход нов и вызывает понятную эмоциональную реакцию.