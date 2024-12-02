300 богатейших жителей Швейцарии-2024 |Les 300 plus riches de Suisse-2024

Первый список самых состоятельных жителей страны был опубликован изданием Bilan ровно 25 лет назад: в 1989 году в рейтинг вошли 100 человек, совокупное состояние которых оценивалось в 660 млн франков. За четверть века список значительно расширился – сегодня в нем насчитывается 300 человек, обладающих общим состоянием в размере 833,5 млрд франков, что является новым рекордом. Рекордным стало и число сверхбогатых людей в 2024 году: половина из 300 богатейших людей Швейцарии являются миллиардерами. При этом десять самых богатых владеют 218 млрд франков.