Cédric Humair, La Suisse et les Empires. Affirmation d’une puissance économique (1857-1914), Neuchâtel, Éditions Livreo-Alphil, 2024.

Comment la Suisse est-elle devenue une puissance économique d’envergure mondiale?

La situation économique et politique actuelle de la Suisse a de quoi étonner. Pourquoi et comment ce petit pays résiste-t-il au processus d’intégration européenne? Pourquoi la Confédération refuse-t-elle d’abandonner sa politique de neutralité? Comment expliquer son insolente réussite économique?

Destiné à un large public, cet ouvrage de synthèse de Cédric Humair (Section d’histoire) a pour objectif d’esquisser des réponses à ces questions en mobilisant la perspective historique.

Faisant suite à un premier tome consacré à la période 1813-1857 – La Suisse et les puissances européennes. Aux sources de l’indépendance –, ce livre met la focale sur les relations extérieures de la Suisse entre 1857 et 1914, une période cruciale dans la constitution d’une puissance économique sans commune mesure avec la superficie et la population du pays. La mondialisation du commerce et l’intensification de l’impérialisme européen permettent alors d’établir les fondements d’un empire économique d’envergure planétaire.

