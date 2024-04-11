Автор: Надежда Сикорская, Берн, 11.04.2024.
Сегодня, 11 апреля 2024 года в 14 часов комитет народной инициативы «Сохранить нейтралитет Швейцарии» передаст в Федеральную канцелярию текст, набравший более 140 тысяч подписей. Готовьтесь и вы высказать свое мнение.|
Aujourd’hui le 11 avril à 14h00, le comité d'initiative « Sauvegarder la neutralité suisse » déposera à la Chancellerie fédérale le texte qui a rassemblé près de 140 000 signatures.
Уже с самых первых дней войны в Украине, после того как Швейцария последовала за своими западными партнерами и применила первый, а затем и все остальные пакеты антироссийских санкций, не утихают споры о том, утратила ли она свой нейтралитет или нет. Выходцам из СССР трудно, вероятно, понять суть дебатов, ведь наша бывшая общая страна никогда не была нейтральной, а потому Наша Газета столь подробно освещала эту тему, рассказывая о теоретической базе швейцарского нейтралитета, его применении на практике и о различных мнениях на проблему как в Швейцарии, так и вне ее границ – подборку наших публикаций вы легко найдете здесь .
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Красный Крест бледнеет на глазахВнутренний кризис древнейшей гуманитарной организации вкупе с недовольством ею со стороны правительств ряда стран выглядит пятном на солнце Международной Женевы.
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Позапрошлая война на улице МосквыЛозаннское издательство Éditions Noir sur Blanc заготовило всем любителям хорошей литературы очередной подарок, который с сегодняшнего дня можно найти в книжных магазинах Швейцарии и Франции.
420 000 долларов за часы F.P.JourneВырученные на благотворительном аукционе средства будут переданы в Фонд исследований рака груди.
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