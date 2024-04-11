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суббота, 13 апреля 2024 года   

Нейтралитет Швейцарии – так «да» или «нет»? |La neutralité suisse – « oui » ou « non » ?

Автор: , Берн, .

© RTS

Сегодня, 11 апреля 2024 года в 14 часов комитет народной инициативы «Сохранить нейтралитет Швейцарии» передаст в Федеральную канцелярию текст, набравший более 140 тысяч подписей. Готовьтесь и вы высказать свое мнение.

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Aujourd’hui le 11 avril à 14h00, le comité d'initiative « Sauvegarder la neutralité suisse » déposera à la Chancellerie fédérale le texte qui a rassemblé près de 140 000 signatures.

Уже с самых первых дней войны в Украине, после того как Швейцария последовала за своими западными партнерами и применила первый, а затем и все остальные пакеты антироссийских санкций, не утихают споры о том, утратила ли она свой нейтралитет или нет. Выходцам из СССР трудно, вероятно, понять суть дебатов, ведь наша бывшая общая страна никогда не была нейтральной, а потому Наша Газета столь подробно освещала эту тему, рассказывая о теоретической базе швейцарского нейтралитета, его применении на практике и о различных мнениях на проблему как в Швейцарии, так и вне ее границ подборку наших публикаций вы легко найдете здесь .

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нейтралитет швейцарии
Nadia Sikorsky
Rédactrice, NashaGazeta.ch
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