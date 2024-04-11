Нейтралитет Швейцарии – так «да» или «нет»? |La neutralité suisse – « oui » ou « non » ?

Уже с самых первых дней войны в Украине, после того как Швейцария последовала за своими западными партнерами и применила первый, а затем и все остальные пакеты антироссийских санкций, не утихают споры о том, утратила ли она свой нейтралитет или нет. Выходцам из СССР трудно, вероятно, понять суть дебатов, ведь наша бывшая общая страна никогда не была нейтральной, а потому Наша Газета столь подробно освещала эту тему, рассказывая о теоретической базе швейцарского нейтралитета, его применении на практике и о различных мнениях на проблему как в Швейцарии, так и вне ее границ – подборку наших публикаций вы легко найдете здесь .