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09.08.2023 - 11:03Россия приостановила налоговое соглашение со Швейцарией

Новый закон о ДНК-фенотипировании |Nouvelle loi sur le phénotypage AND

Автор: , Берн, .

Фото: Braňo, Unsplash

С 1 августа 2023 года в распоряжении швейцарских криминалистов появился новый инструмент идентификации предполагаемых преступников.

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Depuis le 1er août 2023, un nouvel instrument de l’identification d’un auteur présumé est à la disposition des autorités de poursuite pénale de Suisse.

Судебная ДНК-экспертиза играет центральную роль в раскрытии преступлений, предоставляя важные элементы для поиска предполагаемого преступника. До недавнего времени швейцарская прокуратура могла обращаться к существующим базам данных только для определения пола подозреваемого. После вступления в силу новой редакции Закона о ДНК-профилировании ситуация изменилась.

Отныне в Швейцарии разрешено ДНК-фенотипирование, с помощью которого с определенной степенью вероятности можно определить такие внешние признаки, как цвет глаз, волос и кожи, биогеографическое происхождение и возраст. Эта важная информация позволит правоохранительным органам эффективнее проводить следственную и розыскную работу.

В частности, как уточняет SRF, голубой и карие цвета глаз могут быть определены с помощью ДНК-анализа с вероятностью 90-95%, тогда как зеленые или сероватые определяются сложнее. С высокой степенью достоверности можно также определить цвет волос блондинов (69%), шатенов (78%), рыжих (80%) и брюнетов (87%). При этом необходимо учитывать, что у части светловолосого населения в подростковом возрасте волосы часто темнеют. Белая и очень темная пигментированная кожа может быть определена с вероятностью 98% и 95% соответственно. Тогда как для смешанных форм вероятность определения составляет 84%. По специфическим характеристикам ДНК можно с высокой степенью точности установить, из какого региона мира родом человек – из Европы или Африки, Восточной, Южной или Юго-Западной Азии, а также является ли он представителем коренного населения Океании или Америки. Что касается возраста, то его можно установить с точностью до четырех-пяти лет при условии, что человек принадлежит к возрастной группе от 20 до 60 лет. Оценка возраста более молодых и пожилых людей менее точна.

Фенотипирование позволит полиции сузить круг подозреваемых и сократить сроки расследования. По мнению критиков, расширенный анализ ДНК способствует появлению расизма, однако полиция настаивает на том, что фенотипирование – это научная процедура. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов не знают заранее, каковы будут результаты исследования.

Толчком к пересмотру законодательства стало предложение бывшего национального советника от Либеральной партии Альберта Витали, внесенное после широко освещавшегося в швейцарской прессе трагического случая: в 2015 году в Эммене (кантон Люцерн) была изнасилована 26-летняя женщина. После произошедшего жертва остается парализованной. Несмотря на большие усилия следственных органов, найти преступника не удалось, поэтому в 2018 году прокуратура Люцерна приостановила дело. Однако сейчас следы ДНК будут подвергнуты фенотипированию, а расследование, в ходе которого следователи получили образцы ДНК более 370 мужчин, может быть возобновлено. Таким образом, получаемая с помощью фенотипирования информация может также способствовать раскрытию старых преступлений.

С принятием нового закона Швейцария находится на одном уровне с другими европейскими странами, такими как Германия или Нидерланды. Решающее значение для использования фенотипирования имеет качество следов ДНК, поэтому пока рано судить о том, насколько часто будет применяться этот метод. В целом новая процедура не меняет принцип работы криминалистов. Допрос потерпевших, свидетелей, подозреваемых и проверка их показаний остаются, наряду со многими другими мерами, центральными элементами уголовного процесса по установлению личности предполагаемого преступника. Однако именно расширенный анализ ДНК может дать решающий ключ к разгадке.

Криминальная Швейцария

Сборник наших самых интересных статей о «процессах века» в Швейцарии, экономических преступлениях и способах ухода от налогов, насилии, наркотиках, а также криминальных деяниях, совершенных в Европе выходцами с постсоветского пространства - прекрасная возможность утерять часть иллюзий о Швейцарии и приобрести адекватный взгляд на жизнь в этой стране.

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