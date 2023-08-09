Автор: Заррина Салимова, Берн, 09.08.2023.
С 1 августа 2023 года в распоряжении швейцарских криминалистов появился новый инструмент идентификации предполагаемых преступников.|
Depuis le 1er août 2023, un nouvel instrument de l’identification d’un auteur présumé est à la disposition des autorités de poursuite pénale de Suisse.
Судебная ДНК-экспертиза играет центральную роль в раскрытии преступлений, предоставляя важные элементы для поиска предполагаемого преступника. До недавнего времени швейцарская прокуратура могла обращаться к существующим базам данных только для определения пола подозреваемого. После вступления в силу новой редакции Закона о ДНК-профилировании ситуация изменилась.
Отныне в Швейцарии разрешено ДНК-фенотипирование, с помощью которого с определенной степенью вероятности можно определить такие внешние признаки, как цвет глаз, волос и кожи, биогеографическое происхождение и возраст. Эта важная информация позволит правоохранительным органам эффективнее проводить следственную и розыскную работу.
Фенотипирование позволит полиции сузить круг подозреваемых и сократить сроки расследования. По мнению критиков, расширенный анализ ДНК способствует появлению расизма, однако полиция настаивает на том, что фенотипирование – это научная процедура. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов не знают заранее, каковы будут результаты исследования.
Толчком к пересмотру законодательства стало предложение бывшего национального советника от Либеральной партии Альберта Витали, внесенное после широко освещавшегося в швейцарской прессе трагического случая: в 2015 году в Эммене (кантон Люцерн) была изнасилована 26-летняя женщина. После произошедшего жертва остается парализованной. Несмотря на большие усилия следственных органов, найти преступника не удалось, поэтому в 2018 году прокуратура Люцерна приостановила дело. Однако сейчас следы ДНК будут подвергнуты фенотипированию, а расследование, в ходе которого следователи получили образцы ДНК более 370 мужчин, может быть возобновлено. Таким образом, получаемая с помощью фенотипирования информация может также способствовать раскрытию старых преступлений.
С принятием нового закона Швейцария находится на одном уровне с другими европейскими странами, такими как Германия или Нидерланды. Решающее значение для использования фенотипирования имеет качество следов ДНК, поэтому пока рано судить о том, насколько часто будет применяться этот метод. В целом новая процедура не меняет принцип работы криминалистов. Допрос потерпевших, свидетелей, подозреваемых и проверка их показаний остаются, наряду со многими другими мерами, центральными элементами уголовного процесса по установлению личности предполагаемого преступника. Однако именно расширенный анализ ДНК может дать решающий ключ к разгадке.
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