Автор: Иван Грезин, Берн, 5. 05. 2022.
В прошлую пятницу, 29 апреля, новый федеральный прокурор Швейцарии Штефан Блеттлер подвел итог своих уже более ста дней пребывания в должности. Для Генеральной прокуратуры Конфедерации он определил четыре приоритетных задачи, которые включают, в частности, борьбу с терроризмом и украинский вопрос.|
Le nouveau procureur de la Confédération Stefan Blättler a tiré vendredi un premier bilan après plus de cent jours en poste. Il a défini quatre priorités pour le Ministère public de la Confédération, dont la lutte contre le terrorisme et la question ukrainienne.
62-летний бывший начальник бернской полиции возглавил Генеральную прокуратуру 1 января 2022 года. С самых первых недель на новом посту он выразил желание действовать во всем быстро и оперативно. Экзамен на исполнение провозглашенных методов не заставил себя ждать ‒ война в Украине поставила перед Генеральной прокуратурой сразу гору новых задач. Была создана ‒ и создана, как и заявлялось, быстро ‒ оперативная рабочая группа, которая занималась прежде всего двумя вопросами. Во-первых, нужно было следить, чтобы все беженцы, прибывающие в Швейцарию, были «безупречны» с точки зрения закона. Во-вторых, следовало проверять, чтобы никакие швейцарские предприятия, компании или организации не обходили санкции, наложенные на Российскую Федерацию в связи с войной.
Преследование военных преступлений или преступлений против человечности является важной задачей Генпрокуратуры Конфедерации. Штефан Блеттлер собирался сделать это одним из приоритетов своей деятельности еще до 24 февраля, дня начала войны. «Это наш долг, хотя бы потому, что Швейцария является депозитарием международных (Женевских) конвенций», ‒ заявил он прессе.
Еще одним приоритетом, которым вплотную занималась в прошлые годы Генеральная прокуратура, была борьба с организованной преступностью. По мнению нового прокурора, Швейцария продолжает оставаться для нее очень привлекательной страной. Большинство руководителей мафиозных кланов пребывает за границей, прежде всего в Италии, что предполагает международное сотрудничество и тесный контакт с зарубежными коллегами. Неслучайно уже в марте этого года Штефан Блеттлер дважды ездил в Рим и Милан.
Часть этого «экономического» подразделения ответственна за борьбу с киберпреступностью. Особая группа, специализирующаяся на киберпреступлениях, существует с совсем недавнего времени, с 2021 года. Как видно, Генеральная прокуратура должна постоянно приспосабливаться к изменяющимся условиям современной жизни. В своем интервью по поводу новых задач прокуратуры Руди Монтанари, заместитель прокурора, отметил, что в законе о прокуратуре назрели изменения. Стоило бы сосредоточить Генеральную прокуратуру на крупных, сложных и/или международных делах, оставив на рассмотрение кантонам мелкие дела ‒ например, о найденных где-то взрывчатых веществах или о массовых драках в поездах или других общественных местах.
Противодействие терроризму в его многочисленных проявлениях является четвертым приоритетом нового прокурора. «Терроризм с джихадистскими мотивами остается остро актуальной проблемой», ‒ заявил Штефан Блеттлер перед СМИ. Тут тоже нужно и сотрудничать с кантонами, и работать в партнерстве с зарубежными странами.
Федеральная прокуратура пережила трудные годы. Неформальные встречи с главой ФИФА Джанни Инфантино стали роковыми для бывшего генерального прокурора Конфедерации Михаэля Лаубера, предшественника Блеттлера. Лаубер покинул свой пост в середине 2020 года под давлением общественного мнения. Федеральный прокурор не видит необходимости в реорганизации прокуратуры, за исключением, может быть, только нескольких внутренних кадровых перестановок. «Прошлое больше не является предметом обсуждения», ‒ сказал он.
Штефана Блеттлера не интересует прошлое, он хочет смотреть в будущее, как новый прокурор неоднократно и подчеркивал в прессе. Что же касается прошлого, то он хотел бы в лучшем случае оправдать и поддержать двух своих заместителей, Жака Реру и Руди Монтанари, которые уже работали под руководством Лаубера и временно возглавляли Федеральную прокуратуру в течение полутора лет после его ухода. «Они хорошо справились со своей работой», ‒ подчеркнул Штефан Блеттер.
В Генеральной прокуратуре Штефан Блеттлер нашел «работающую, хорошо мотивированную и квалифицированную команду». Из-за постоянно возникающих новых требований к качеству и количеству работы, важно, считает он, постоянно приспосабливаться к новым условиям, проявлять гибкость и использовать огромный опыт работы, который имеется как внутри подразделений Генпрокуратуры, так и вне ее стен ‒ с кантонами или зарубежными коллегами.
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