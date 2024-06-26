Не верьте глазам своим |N’en croyez pas vos yeux

Искусственный интеллект в последнее время развивается стремительными темпами, а изображения, видео и звукозаписи, созданные или измененные с помощью этой технологии, стали неотъемлемой частью нашей повседневности. Такой контент, называемый специалистами синтетическим, практически неотличим от подлинного. С одной стороны, эта технология имеет много интересных областей применения, например, в сфере развлечений или образования. С другой, оказавшись не в тех руках, она может нанести значительный урон, став оружием мошенников или шантажистов. Дипфейки могут даже представлять угрозу для демократии, когда используются для дискредитации политических оппонентов.