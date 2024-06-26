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26.06.2024 - 15:27Новый глава Национального банка Швейцарии

Не верьте глазам своим |N’en croyez pas vos yeux

Автор: , Берн, .

Фото: TA-Swiss

Что знает население Швейцарии о современных технологиях обработки фото и видео? И какие риски могут нести дипфейки? Этим и другим вопросам посвящено новое исследование фонда TA-Swiss.

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Que sait la population suisse des technologies modernes de traitement des photos et des vidéos ? Et quels risques les «deepfakes» peuvent-ils comporter? Ces questions font l’objet d’une nouvelle étude de TA-Swiss.

Искусственный интеллект в последнее время развивается стремительными темпами, а изображения, видео и звукозаписи, созданные или измененные с помощью этой технологии, стали неотъемлемой частью нашей повседневности. Такой контент, называемый специалистами синтетическим, практически неотличим от подлинного. С одной стороны, эта технология имеет много интересных областей применения, например, в сфере развлечений или образования. С другой, оказавшись не в тех руках, она может нанести значительный урон, став оружием мошенников или шантажистов. Дипфейки могут даже представлять угрозу для демократии, когда используются для дискредитации политических оппонентов.

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