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среда, 24 апреля 2024 года   

Искусственный интеллект, чипы и суперкомпьютеры |Intelligence artificielle, puces et superordinateurs

Автор: , Лозанна-Лугано, .

© Cerebras

Стремительное развитие ИИ стимулирует разработку новых мощных инструментов для сверхбыстрых вычислений и способствует развитию конкуренции среди производителей.

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Le développement de l’IA favorise l’émergence de nouveaux outils puissants de calcul ultra-rapide et alimente la concurrence entre les fabricants.

Лидером в сфере производства чипов для ИИ считается компания Nvidia, продукты которой, например, графический процессор H100, используются практически во всех современных приложениях на базе ИИ. Обучение популярного чат-бота ChatGPT проходило с помощью процессоров Nvidia: успех разработки способствовал тому, что всего за девять месяцев стоимость компании выросла с 1000 миллиардов до более чем 2000 миллиардов долларов.

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искусственный интеллект
суперкомпьютер
информационные технологии
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