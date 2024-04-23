Автор: Заррина Салимова, Лозанна-Лугано, 23.04.2024.
Стремительное развитие ИИ стимулирует разработку новых мощных инструментов для сверхбыстрых вычислений и способствует развитию конкуренции среди производителей.|
Le développement de l’IA favorise l’émergence de nouveaux outils puissants de calcul ultra-rapide et alimente la concurrence entre les fabricants.
Лидером в сфере производства чипов для ИИ считается компания Nvidia, продукты которой, например, графический процессор H100, используются практически во всех современных приложениях на базе ИИ. Обучение популярного чат-бота ChatGPT проходило с помощью процессоров Nvidia: успех разработки способствовал тому, что всего за девять месяцев стоимость компании выросла с 1000 миллиардов до более чем 2000 миллиардов долларов.
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