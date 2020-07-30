Два месяца назад Наша Газета кратко сообщила об инициативе ООН под названием «Проверено», ставящей своей целью борьбу с дезинформацией о коронавирусе, мешающей борьбе с ним и сеющей смуту в головах граждан. С тех пор ситуация мало изменилась, число самозваных «специалистов» в социальных сетях не убавилось, а потому решено было призвать на помощь добровольцев, благо волонтерское движение не остановит никакой кризис. Не секрет, что в «нашей» части света к волонтерам относятся с долей скепсиса: люди старшего поколения еще помнят советский фильм «Добровольцы», а молодежь в альтруизм верит мало. В Швейцарии же волонтерство развито, и некоторые наши соотечественники, раз попробовав, приобщаются всерьез.



Не удивительно поэтому, что тысячи специалистов, прежде всего среди журналистов и научных работников, откликнулись на призыв ООН выступить против часто просто абсурдной, а порой и опасной для здоровья дезинформации, распространяемой в связи с переживаемым нами санитарным кризисом.



«Алкоголь, чеснок и имбирь – надежная профилактика против Covid-19. Если, конечно, вирус вообще существует. А если существует, то распространяется посредством антенн 5G. Или он – биологическое оружие иностранного происхождения? Или тайный план кардинального ремоделирования населения планеты? Что же касается вакцины, то она еще даже не вышла на рынок, но уже вызывает самые разные заболевания…»

Вот такие, а также многие другие подобные «рассуждения» циркулируют в просторах интернета, «затмевая» более приземленные рекомендации здравоохранительных учреждений, борющихся с пандемией. Если честно, то кто из нас в последние месяцы не поддавался панике и унынию, пытаясь найти хоть какое-то, даже самое невероятное, объяснение беспрецедентной и не поддающейся прогнозированию ситуации? Флегматики призывают «переждать». А что делать не флегматикам?!



Согласно результатам исследования, опубликованным в апреле этого года Институтом Рейтерс Оксфордского университета, один человек из трех сталкивался с ложной информацией, касающейся Covid-19 и распространяемой в соцсетях. Сайт NewsGuard, своеобразный орган контроля качества интернет-информации, произвел оценку достоверности статей о коронавирусе, опубликованных на 3200 наиболее читаемых сайтах в США, и выяснил, что каждый десятый сайт обнародовал ошибочные данные. Эту «находку» подтверждает и научный журнал BMJ Global Health, по данным которого более четверти самых популярных видео о Covid-19 в YouTube содержат неточную, а то и заведомо ложную информацию.



Увы, броские заголовки и «понятные» объяснения привлекают больше, чем научные выкладки, разбираться в которых станет далеко не каждый!



Оценив важность проблемы, ООН решила противопоставить шквалу сомнительных выкладок программу «Verified» («Проверено»), цель которой – увеличить объем и охват проверенных и точных данных о кризисе. На сегодняшний день уже более 16 тысяч добровольцев, работающих на девяти языках, участвуют в этом проекте. (На наш взгляд, наша редакция заочно участвует в нем с самого начала пандемии, ведь все материалы на эту тему – а их в специальном досье уже более двухсот! – основаны исключительно на достоверной информации из официальных швейцарских источников.)



«Для ООН крайне важно позиционировать себя как партнера научного сообщества в деле распространения достоверной информации. Как только в общественное пространство просачиваются ошибочные данные, мы представляем их иначе, на основе научных данных и фактов из надежных источников», – объяснил глава информационной службы Европейского отделения ООН в Женеве Реаль ЛеБлан в эфире RTS.



Как это работает? На основе «эффекта бабочки» – так в естественных науках обозначается свойство некоторых хаотичных систем, благодаря которому незначительное влияние на систему может иметь большие и непредсказуемые последствия, в том числе и совершенно в другом месте. То есть «бабочка крылышками бяг-бяг-бяг» в Женеве, например, а производимый ею «ветерок» доберется до Сингапура и обернется грозой – Рэй Бредбери отлично описал это в рассказе «И грянул гром» еще в 1952 году. На более близкой к нам практике, вся члены армии добровольцев каждое утро получают проверенные данные, которые немедленно передают через свои личные каналы – электронную почту, соцсети.

16 тысяч «бабочек» – это внушительный «рой», но и вызов перед ними серьезный, ведь неизвестным «капустницам» часто надо противостоять непрофессиональным мнениям не только анонимов, но и знаменитостей: распространяемая ими в соцсетях дезинформация составляет лишь 20% от общей массы, однако привлекает 69% пользователей! В таком контексте трудно переоценить поддержку руководства Google, Facebook и Twitter: в разгар кризиса они опубликовали совместную декларацию, заявив о готовности сотрудничать с государственными органами здравоохранения ради противостояния fake news. Надеемся, это полезное для всех сотрудничество продолжится.