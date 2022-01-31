Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 31. 01. 2022.
Цюрихская партия «Альтернативный список» предлагает переименовать мост Рудольфа Бруна и улицу Бруннгассе в честь госпожи Минне и Моисея-Бен-Менахема. За этими именами скрывается трагическая история.|
Le parti zurichois «Liste Alternative» propose de renommer le pont Rudolf Brunn et la Brunnngasse en l’honneur de Mme Minne et de Moses-Ben-Menachem. Une histoire tragique se cache derrière ces noms.
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