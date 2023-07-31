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понедельник, 31 июля 2023 года   

Национальный праздник как яблоко раздора |La Fête nationale, une pomme de discorde

Автор: , Берн-Женева-Цуг, .

В этом доме к празднику готовы. Фото: Nashagazeta.ch

Подготовка к празднованию 1 августа проходит в этом году в некоторых кантонах не без полемики.

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Cette année, les préparatifs de la fête du 1er août suscitent des controverses dans certains cantons.

Гриль, бранч на ферме, речи федеральных советников, бумажные гирлянды, фейерверк – программа Национального дня Швейцарии никогда особенно не отличалась разнообразием и повышенного интереса к себе не вызывала. То ли дело в этом году!

Настоящий переполох случился в городе Кальвина, патриотично настроенные жители которого посчитали официальный праздничный плакат Женевы недостаточно «швейцарским». Вместо Вильгельма Телля или любого другого бравого швейцарца на афише изображена некая лесная фея в покрывале из цветов, с веточками вместо волос, татуировкой «I love my planet» на руке и модными розовыми «биркенштоками» на ногах. В руках она несет не национальное знамя, а бумажный фонарик, раскрашенный, к ужасу некоторых, не в красно-белые цвета. Лишь лисенок, сидящий на черепахе, расположенной в правом нижнем углу, держит в руках крохотный швейцарский флаг.

«Позор», «неуважение к традициям и стране», «скандал» – так прокомментировали плакат граждане, рассерженные тем, как мало места отведено для швейцарского флага. Другие же иронично парируют, мол, белых швейцарских крестов в городе предостаточно: их можно увидеть на красных пластиковых пакетах общественных урн.

Мэр Женевы Альфонсо Гомес заявил в комментарии Le Temps, что он «потрясен этой ксенофобской полемикой, исходящей из правых кругов». Создавшая афишу иллюстратор Эммануэль Гудар, в свою очередь, призналась, что за свою тридцатилетнюю карьеру никогда не сталкивалась ни с чем подобным. По ее словам, она намеренно нарисовала флаг очень маленьким, но не для того, чтобы принизить его значение, а из деликатности. «Для меня патриотизм не измеряется размером флага», - заявила художница. Отметим, что швейцарский флаг не был размещен крупным планом на женевских плакатах и в предыдущие годы, но ранее это не вызывало таких бурных дискуссий.

В целом концепция праздника в Женеве выстроена вокруг экологии и защиты климата. Углеродный след будет максимально уменьшен, в том числе за счет преимущественно вегетарианских блюд, а также использования солнечных батарей и многоразовой посуды. В центре внимания окажутся и права человека. Гранат и цветы шафрана в волосах лесной феи на плакате – это дань уважения почетным гостьям города, иранским активисткам Зейнаб Мусави и Мане Мандегар.

Если вы думаете, что споры вокруг того, как правильно стоит отмечать 1 августа, разгорелись только в Романдии, то вы ошибаетесь. В немецкоязычной Швейцарии отличился кантон Цуг, известный своей привлекательной системой налогообложения. Проходящий на берегу Цугского озера фестиваль Zuger Seefest, как правило, завершается грандиозным фейерверком. В этом году от этой идеи решили отказаться по экологическим соображениям. Однако любителям праздничных огней не стоит расстраиваться – салют все-таки будет, причем самый большой в истории кантона! Запустит его живущий в Цуге эксцентричный датский криптомиллионер Никлас Николайсен, чье состояние оценивается в 350 млн франков. С помощью фейерверка бизнесмен намерен отпраздновать не только Национальный день Швейцарии, но и свою недавнюю натурализацию, а также реконструкцию поместья Санкт-Карлсхоф, в честь которого предприниматель, по сообщениям Le Temps, теперь именует себя Никлас Николайсен фон Карлсхоф. «Подарок» миллионера у некоторых вызвал недоумение, а город Цуг поспешил дистанцироваться от происходящего, отметив, что речь идет о частном празднике, не имеющем ничего общего с 1 августа.

Добавим, что в связи с высоким риском возникновения пожаров любительские фейерверки будут запрещены в кантонах Вале и Женева, но остаются разрешенными, среди прочего, в кантонах Юра, Во и Берн. На праздничной афише города Берн, к слову, в отличие от Женевы, использованы все возможные клише: медведь, швейцарский флаг, красно-белая гамма…Праздник в городе федерального значения начнется уже 31 июля и продлится целых два дня. В программе – концерты молодых талантов, развлечения для детей, катания на ретро-автобусе, экскурсии по городу и Федеральному дворцу.

Что касается швейцарских министров, то почти все они, за исключением отправляющегося в Индонезию Иньяцио Кассиса, отметят Национальный праздник в Швейцарии. Федеральная советница Элизабет Бом-Шнайдер произнесет свою первую речь в качестве члена правительства на лугу Рютли. Президент Конфедерации Ален Берсе выступит в Домдидье и Лозанне. Речь министра обороны Виолы Амхерд можно будет послушать 31 июля в Люцерне. Альберт Решти отправится в Херкинген и Лютерсвиль-Гехливиль, а затем в Тичино, где выступит в музее Swissminiature в Мелиде. Министр экономики Ги Пармелен посетит фермерские обеды в Шварцзее и Кюлли, а министр финансов Карин Келлер-Суттер отправится в Рапперсвиль-Йону.

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