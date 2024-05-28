Юнгфраубан, о которой мы уже рассказали , – самая высокогорная железная дорога Европы, причем семь из девяти ее километров проложены в тоннелях. А вот еще одна зубчатая дорога практически полностью проложена на поверхности. Это Горнергратбан (Gornergratbahn), которая связывает курортный городок Церматт с горой Горнерграт.

Возникает вопрос: почему туда провели железную дорогу? Сама по себе гора не столь примечательна, ее высота всего 3,135 метров над уровнем моря. Все дело в том, что оттуда открываются лучшие виды на Маттерхорн.

Нашим читателям не надо напоминать, что Маттерхорн – самая известная гора Швейцарии, ставшая ее символом, в котором Набокову виделся профиль Пушкина. Ее пирамидальная форма – уникальна, а склоны настолько круты, что лишь немногие смельчаки решаются ее штурмовать. Марк Твен, всегда писавший об увиденном с большим юмором, говоря о Маттерхорне, отходит от своей обычной манеры. В его словах нет и намека на иронию. Видимо, писатель настолько проникся грандиозностью увиденного, что невольно впал в патетику: «Маттерхорн круглый год стоит черный, голый и угрюмый, только кое–где припудренный и заштрихованный белым, – склоны его так круты, что снег на них не задерживается. Его своеобразная форма, его горделивое одиночество, его нежелание якшаться с себе подобными делают его, так сказать, Наполеоном горного мира. «Великий, сумрачный, самобытный» - это определение пристало ему не меньше, чем прославленному полководцу».





Стоит напомнить основные факты о горе Маттерхорн (Matterhorn). Ее название произошло от немецких слов matte (поляна, горный луг, пастбище) и horn (пик). Под пастбищем подразумевалась большая долина у подножья горы, где сегодня находится курорт Церматт. Так эту гору стали называть с конца 17 века, и в немецком языке это название утвердилось.

На французском же языке гора именуется Сервен (Cervin). Существует немало теорий, объясняющих это название. По наиболее распространенной из них оно произошло от латинских слов mons (гора) и silvanus (лесной). Видимо, у подножья горы были не только луга, но и леса.

Любителям литературы придется по вкусу еще одно объяснение французского названия, ведущее к имени Сервен, так звали персонаж романа «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле. Сервен сопровождал великана Гаргантюа в его путешествии по Швейцарии, и куда бы ни ступала нога исполина, все сравнивалось с землей. Так случилось, что от горы Маттерхорн (или Сервен) осталась только верхушка, которая впоследствии получила имя его спутника. В заключение добавим, что местное население называет эту гору просто Хору (horu - на валлисском диалекте – «рог»).

Маттерхорн – самая фотографируемая гора Швейцарии. Как у всякой красавицы, в ее фотоальбоме немало легендарных снимков, и сделаны они нередко именно с горы Горнерграт. Панорама, открывающаяся с Горнерграт, завораживает: прекрасно виден не только Маттерхорн, но и пик Дюфур, высота которого над уровнем моря составляет 4634 метров. Он – высочайшая вершина Швейцарии и высшая точка горного массива Монте-Роза. Но и это не все. Как утверждают знатоки этих мест, с Горнерграт вы можете увидеть около 30 гор, чья высота достигает или превышает четыре тысячи метров, а всего в Швейцарии таких гор сорок восемь.

Гора Горнерграт окружена ледниками. Сегодня с нее можно увидеть семь ледников, а раньше их было гораздо больше и впечатление они производили незабываемое. Так, Александр Герцен, побывавший в Церматте в 1849 году, писал, что перед ним простиралось «ледяное снежное море».

В середине XIX века длина самого крупного ледника – Горнер, достигала 16 километров. Сегодня его протяженность – 12 километров, что делает его третьим по длине ледником в Альпах, уступая лишь ледникам Алеч и Фишер. До 2019 года Горнер соединялся с другим ледником – Гренц, и от места их слияния вниз спускалась сверкающая всеми цветами радуги величественная замерзшая река. Сейчас ледники уже не соединяются…

Мы уже много писали о проблеме таяния ледников в Швейцарии, поэтому не будем повторяться. Скажем лишь, что несмотря на то, что, хотя ледники вокруг горы Горнерграт сильно уменьшились в размерах, а то и вовсе растаяли, их лицезрение по-прежнему производит сильное впечатление.

Понятно, что на Горнерграт просто нельзя было не провести зубчатую железную дорогу. Строительство началось в 1896 году, а открытие состоялось 20 августа 1898-го. Девятикилометровая линия была с самого начала электрифицирована, она стала первой в Швейцарии зубчатой дорогой с электрической тягой. Первоначально дорога работала только летом, но после того, как в 1940-е годы на лавиноопасных участках была построена крытая галерея длиной 770 метров, поезда стили ходить круглый год. Надо сказать, что до 1912 года, когда провели железную дорогу на Юнгфрау, Горнергратбан была самой высокогорной дорогой в Европе. Ее строительство обошлось очень дорого, но затраты уже давно с лихвой окупили себя: ежегодно около полумиллиона человек совершает поездку по этой железной дороге!



Как вы уже догадались, конечная станция железной дороги Горнергратбан называется Горнерграт, она находится на высоте 3089 метров над уровнем моря. Советуем сойти и на некоторых промежуточных станциях.

Начнем со станции Риффельальп (Riffelalp), находящейся на высоте 2,211 метров над уровнем моря. Недалеко от нее находится Riffelalp Grand Hotel, и если вы захотите посетить его или переночевать, то сможете добраться до отеля… на трамвае. Трамвайная линия Риффельальптрам – еще одна достопримечательность здешних мест.

История Riffelalp Grand Hotel тесно переплетается с историей железной дороги Горнергратбан. Первую гостиницу на 150 мест здесь открыли в 1884 году, и она сразу стала пользоваться популярностью среди состоятельных людей. Естественно, после пуска в 1898 году железной дороги число желающих остановиться в ней возросло, и были построены два дополнительных здания, прилегающие к основному. Вот тогда и возникла идея создать трамвайную линию, доставляющую в летнее время постояльцев гостиницы от станции Риффельальп прямо к отелю. Трамвайная линия длиной в 675 метров была открыта в 1899 году: она стала самой высокогорной трамвайной линией в Европе, ее средняя высота над уровнем моря составляет 2210 метров.

В 1961 году главное здание Riffelalp Grand Hotel сгорело, и необходимость в трамвае отпала. Рельсы были разобраны, а два вагончика, обслуживавших линию, установили на детской игровой площадке в Церматте. В 1988 году отель был частично восстановлен и проработал десять лет, после чего закрылся для кардинальной реконструкции. В итоге, спустя сорок лет после пожара, у отеля, который теперь называется Riffelalp Resort 2222, началась новая жизнь, жизнь эксклюзивного пятизвездочного гостиничного комплекса, отвечающего всем современным критериям комфорта.



После открытия отеля было решено восстановить и трамвайную линию, и она была вновь открыта15 июня 2001 года. Так что и сегодня вы можете проехаться на самом высокогорном трамвае в мире.

Большой популярностью пользуется и другая железнодорожная станция – Риффельберг (Riffelberg). Она расположена на высоте 2582 метров и является третьей по высоте станцией под открытым небом не только в Швейцарии, но и во всей Европе. До того, как построили железную дорогу на Горнерграт, считалось, что именно отсюда можно полюбоваться самым замечательным видом на панораму Альп. Подтверждение находим все у того же Марка Твена: «Все авторитеты сходятся на том, что в Альпах не найдется другого такого доступного места, с которого открывалась бы грандиозная панорама белоснежного величия Альп, их могучей, возвышенной красоты, как вершина Рифельберга».

Недалеко от станции расположен отель Riffelhaus. Он был открыт еще в 1853 году, в чем вы можете убедиться, едва подойдя: на его стене красуется дата «1853». Сегодня отель так и называется: Riffelhaus 1853. Изначально он был рассчитан всего на 30 мест, но, тем не менее, был самым большим горным отелем в Европе. У отеля богатая история. До открытия в 1884 году Riffelalp Grand Hotel все альпинисты, решившие покорить Маттерхорн, проводили здесь ночь перед восхождением. Но и туристы, ставящие менее сложную задачу – подняться на Горнерграт, также останавливались здесь.

Чтобы получить представление о том, как выглядел сам отель и пейзаж, которым могли любоваться его постояльцы еще в середине прошлого века, посмотрите фильм известного английского кинорежиссера Кена Рассела «Влюбленные женщины» 1969 года, съемки проходили именно в отеле Riffelhaus. Этот фильм – экранизация романа английского писателя Д. Г. Лоуренса, изданного в 1920 году. Он вызвал бурю негодования у консервативной части английского общества, поскольку содержал описание более чем откровенных любовных сцен. Гленда Джексон, игравшая в фильме, стала первой актрисой, завоевавшей «Оскара», несмотря на эротические сцены с ее участием.

Но не английский фильм, а американский писатель сделал этот отель особенно знаменитым. Дело в том, что в августе 1878 года, перед решающим штурмом Горнерграт, в комнате под номером 32 провел ночь Марк Твен и описал свое пребывание в Церматте и свои альпинистские подвиги в книге «Пешком по Европе». Действие нескольких глав происходит как раз в Церматте, откуда многие группы альпинистов отправляются на Маттерхорн или на Горнерграт. Марк Твен, конечно, не собирался ни покорять знаменитую вершину, ни даже подниматься до Горнерграта. От Церматта он поднялся до склона Риффельберг – пешком, ведь железнодорожная линия будет открыта лишь двадцать лет спустя.

Конечно, даже такой подъем – дело не легкое, но Марк Твен утрирует сложности, описывая его как героическую экспедицию. Внушителен уже состав участников: «В наш отряд входило сто девяносто восемь человек, включая мулов; или двести пять, включая коров». Но это далеко не все: в составе группы 17 проводников, геолог, ботаник, геодезист, 4 прачки, 3 священника, шеф-повар и его девять помощников, 4 пирожника, цирюльник, лакей, 12 кельнеров и даже дворецкий. Ну а когда писатель начинает перечислять то, что он прихватил с собой, тут уж его фантазия разыгрывается не на шутку: 16 окороков, 22 бочки виски, 2000 тысячи сигар, 27 бочонков снотворного и болеутоляющего, 154 зонтика, и многое, многое другое. Выступает группа в путь не рано утром, а днем – так, чтобы все население города могло увидеть торжественную процессию, растянувшуюся на несколько километров: «Большая толпа, собравшаяся перед отелем «Монте-Роза», расступилась при нашем приближении с криками «ура!»; в то время как авангард проходил мимо них, я отдал приказ: «На плечо! Готовсь! Пли!» — и мгновенно на протяжении полумили открылись зонтики. Это было прекрасное зрелище, вдвойне эффектное благодаря сноси неожиданности. Альпы еще не видели ничего подобного».

Если верить книге, то переход от Церматта к Риффельбергской гостинице занял у Марка Твена и его спутников семь дней. Когда цель была, наконец, достигнута, писатель со своим другом Гаррисом с победным видом вошли в большую столовую Рифельбергской гостиницы, где застали «человек семьдесят пять туристов, главным образом женщин и детей». Вероятно, и на сей раз Марк Твен сильно преувеличил: вряд ли в гостинице было 70 туристов, но, тем не менее, его рассказ подтверждает тот факт, что уже тогда Риффельберг был весьма популярным туристическим местом.



Если вы приедете в Церматт, пройдитесь по тропе, которая носит имя Марка Твена. Она начинается на станции Риффельберг (2 525 м) и спускается вниз, к станции Риффельальп (2 215 м). Возьмите с собой книгу американского юмориста и сравните впечатление, которое произвел на Марка Твена окружающий пейзаж, со своим собственным.

Следует упомянуть еще одну промежуточную станцию железной дороги Горнергратбан. Она называется Ротенбоден и находится на высоте 2815 метров над уровнем моря. Многие альпинисты, готовящиеся к восхождению на Пик Дюфур, поднимаются до нее на поезде, затем переходят через ледник Горнер и ночуют в известной хижине Monte Rosa. Обычные туристы выходят здесь для того, чтобы пойти и полюбоваться на озеро Риффельзее. Если вам повезет, и вы окажетесь на озере в хорошую погоду, то имеете шанс увидеть на невероятно красивое зрелище: увидеть отражение Маттерхорна на зеркальной глади озера. Множество профессиональных фотографов проводили часы, а то и дни на берегах Риффельзее в надежде сделать уникальный снимок.

Запечатлеть Маттерхорн и другие горы, которые можно увидеть, поднявшись на Горнерграт или на Риффельберг, любили не только фотографы, но и художники. В очерке о горе Низен мы уже рассказали о швейцарском художнике Куно Амье, который очень любил ее изображать. Но, видимо, как истинному швейцарцу, Куно Амье нравились альпийские пейзажи. В 1943-1944 годах он бывал в Церматте и написал немало видов окрестных гор. Особенно он любил писать не Маттерхорн, а один из церматтских четырёхтысячников — гору Брейтхорн (4164 м). У Амье есть несколько полотен с ее видами, но, пожалуй, самое известное написано на Риффельберге. Картина так и называется «Гора Брайтхорн (Церматт). Вид с Риффельберга».