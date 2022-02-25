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пятница, 25 февраля 2022 года   

Где находится вершина Европы?|Le sommet de l’Europe, où se trouve-t-il ?

Автор: Наталья Беглова, Люцерн, 25. 02. 2022.

Фердинанд Ходлер. Эйгер, Мён и Юнгфрау. 1908 г. © MAH, Genève

Мы продолжаем серию публикаций о развитии горного туризма в Швейцарских Альпах.

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Nous continuons une série d’articles sur le développement du tourisme alpin.

Сверкающая белизной вершина Юнгфрау издавна привлекала путешественников.

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