Автор: Наталья Беглова, Люцерн, 25. 02. 2022.
Мы продолжаем серию публикаций о развитии горного туризма в Швейцарских Альпах.|
Nous continuons une série d’articles sur le développement du tourisme alpin.
Сверкающая белизной вершина Юнгфрау издавна привлекала путешественников.
Дипломатический матСделанное в прошлый понедельник президентом России Владимиром Путиным заявление о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик взбудоражило общественное мнение всего мира, включая Швейцарию. Но в чем конкретно состоит ответ нейтральной страны?
«Секреты Credit Suisse»Журналисты-расследователи выяснили, что один из крупнейших швейцарских банков на протяжении десятилетий мог хранить миллиардные состояния криминального или незаконного происхождения. В досье «Секреты Credit Suisse» фигурируют и «наши» имена, привлекшие особое внимание редакции.
Виктор Вексельберг против PostfinanceРоссийский олигарх выиграл суд против швейцарского банка, который неправомерно закрыл его счет.
Швейцарская, теплая, экологичнаяСегодня в Пекине открываются 24-е зимние Олимпийские игры, в которых примут участие атлеты из около 90 стран, в том числе из Конфедерации. Впервые на Зимних играх швейцарская сборная будет одета в форму, созданную отечественным брендом.
Стипендия за хорошие оценкиСо следующего учебного года Цюрихский университет будет поощрять самых талантливых студентов стипендиями в размере 10 000 франков в семестр. В рамках пилотного проекта финансовую поддержку получат 20 учащихся.
Дипломатический матСделанное в прошлый понедельник президентом России Владимиром Путиным заявление о признании независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик взбудоражило общественное мнение всего мира, включая Швейцарию. Но в чем конкретно состоит ответ нейтральной страны?
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