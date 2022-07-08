Низен – гора, которую очень любили художники |Niesen, la montagne aimée par les peintres

Наши читатели уже знают все самое главное о старейшем фуникулере Европы – «Гисбах», пришло время рассказать о самом длинном в мире – «Низен» (Niesen). Он был открыт в 1910 году, отправной пункт находится в деревне Мюленен (Mülenen), расположенной на берегу Тунского озера, красотам которого была посвящена отдельная статья.