В 2018 году, после 14 лет (!) переговоров, в Женеве появился памятник жертвам геноцида армян, «Фонари памяти». И вот теперь не далек, кажется, день, когда в административной столице Швейцарии появится еще один важный мемориал – в память о жертвах нацизма. Решение о его возведении было принято Федеральным советом в апреле 2023 года: «Федеральный считает важным сохранить память о Холокосте, о шести миллионах убитых евреев и всех других жертвах нацистского режима», говорилось в соответствующем документе, фрагмент которого мы приводим:

«Федеральный совет привержен делу сохранения памяти жертв Холокоста и нацистских преследований. На своем заседании 26 апреля он выделил 2,5 миллиона франков на создание мемориала жертвам нацизма. Мемориал, который будет включать в себя информационные элементы, будет построен в городе Берн и будет доступен для всех. Федеральный департамент иностранных дел (ФДЭ) получил поручение подготовить к лету 2023 года соглашение о сотрудничестве с городом Берном.

Вопрос о создании в Швейцарии мемориала жертвам нацизма уже был предметом двух предложений, поданных в 2021 году. Федеральный совет считает чрезвычайно важным увековечить память о Холокосте и шести миллионах убитых евреев, а также всех других жертвах нацизма. Сегодня эта задача приобретает еще большее значение в связи с сокращением числа выживших и свидетелей того времени, а также в связи с ростом антисемитизма и попыток релятивизации Холокоста».

Золотые слова! Пусть не к лету 2023-го, но 16 февраля 2024 года МИД Швейцарии, отвечающий за этот проект, подписал соглашение о сотрудничестве с городом Берном с целью подготовки строительства мемориала, и сотрудничество это активно ведется. Конфедерация выделяет 2,5 млн франков на разработку проекта, проведение тендера и создание мемориала. Город Берн будет отвечать за содержание мемориала.

В качестве места для строительства мемориала городской совет Берна предоставил террасу Казино – это живописное место с богатой историей, где прохожие любят задерживаться. Центральное расположение, впечатляющий вид и многофункциональность делают это место очень популярным среди горожан. На этом месте мемориал будет виден всем, он будет бесплатным и доступным для людей с ограниченными возможностями. С художественной и урбанистической точки зрения он гармонично впишется в существующий ландшафт.

Подходящее место для мемориала © DFAE

Инициаторы проекта считают важным напомнить, что некоторые категории людей, такие как евреи, больные, инвалиды, гомосексуалисты, рома, политические диссиденты и славяне, среди прочих, были сначала представлены в клеветнической пропаганде как низшие существа, чужаки и инородные элементы. Исключенные из общества, они были лишены прав, подвергались преследованиям и убийствам.

В этом контексте швейцарский мемориал будет уделять особое внимание историям преследования, связанным со Швейцарией, в частности историям швейцарцев, которые были преследованы, лишены прав и убиты нацистским или фашистским режимами, а также беженцам, которые стали жертвами ограничительной политики швейцарских властей в области убежища. (В архиве Нашей Газеты немало таких историй!) Цель состоит в том, чтобы побудить к размышлениям о вызовах, которые представляло для всей Швейцарии наличие диктаторских режимов у ее непосредственных соседей, продемонстрировать участие Швейцарии в событиях Второй мировой войны и, наконец, поставить вопрос об ответственности швейцарских институтов и граждан.

Это место также призвано способствовать более глубокому осмыслению эпохи нацизма и фашизма и обсуждению актуальности прошлого для современности. Созданием мемориала Конфедерация и город Берн посылают важный сигнал против геноцида, антисемитизма и расизма и в поддержку демократии, верховенства права, свободы и основных прав человека. Мемориал будет также способствовать обмену мнениями и дискуссии и окажет влияние за пределами национальных границ.

«Швейцарский мемориал, который планируется построить в Берне, будет посвящен жертвам нацизма, судьба которых связана со Швейцарией. Художественный подход и доступность информации позволяют общественности столкнуться с нацистским прошлым и задуматься о исторической ответственности страны. Мемориал должен быть открытым для всех, создавать пространство для диалога и способствовать повышению осведомленности о гражданском мужестве, солидарности, правах человека и демократии как сегодня, так и в будущем», - так сформулировал цель руководящий комитет проекта 27 января 2025 года, в Международный день памяти жертв Холокоста.

А 11 июля МИД Швейцарии объявил о завершении подготовительные работы в тесном сотрудничестве с городом Берном и инициаторами проекта, о формировании жюри и объявлении конкурса на лучший художественный проект.

Конкурс открыт для всех заинтересованных кандидатов. На первом этапе жюри отберет на основе различных квалификационных критериев ограниченное число междисциплинарных команд, обладающих, в частности, компетенцией в области искусства, архитектуры, ландшафтной архитектуры и преподавания истории. Эти команды разработают конкретные предложения по созданию мемориального комплекса.

«Цель процедуры – выбрать проект, который не только отдаст дань памяти жертвам нацизма, но и побудит к глубокому размышлению об истории Швейцарии того периода и, в свете совершенных массовых преступлений, о ее значении для современности», читаем мы в официальном коммюнике.

Жюри состоит из шести человек, представляющих Конфедерацию, город Берн и инициаторов проекта. В его состав входят девять независимых членов, специалистов в области искусства, архитектуры, истории, медиации и музееведения. Председателем жюри назначена Мадлен Шуппли, искусствовед и куратор выставок.

После завершения проекта его содержание, эксплуатацию и безопасность мемориального комплекса, а также развитие мемориала и расширение его медиаторских услуг будет поддерживать ассоциация, основанная 20 июня 2025 года несколькими авторитетными организациями, действующими по всей Швейцарии, а именно: Федерацией еврейских общин Швейцарии (FSCI), Обществом меньшинств Швейцарии (GMS) и Архивом современной истории Швейцарской высшей технической школы Цюриха (AfZ). В настоящее время ведется работа над присоединением других членов, заключением партнерских соглашений с некоторыми учреждениями и определением механизмов финансирования деятельности. В дальнейшем ассоциация также будет оказывать поддержку информационному центру в долине Рейнской долины в кантоне Санкт-Галлене.

Стоит пояснить, что, когда в 2023 году Федеральный совет одобрил создание мемориала в Берне, он также объявил о поддержке предложения кантона Санкт-Галлен о создании транснационального информационно-посреднического центра. Этот центр, расположенный в Дипольдсау в долине Рейна на границе между Швейцарией и Австрией, будет иметь целью рассказать о судьбах беженцев в нацистский период с учетом как швейцарской, так и местной перспективы. Начиная с 2025 года, на базе центра в Санкт-Галлене будет создана национальная сеть в форме ассоциации мест памяти, финансируемая Федеральным ведомством по культуре. В настоящее время эта сеть пользуется поддержкой кантона Санкт-Галлен, FSCI, Центра еврейских исследований Базельского университета, AfZ, а также города Берна, который пока еще представляет недавно созданную ассоциацию.