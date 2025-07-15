В Берне будет памятник жертвам нацизма | Mémorial suisse pour les victimes du nazisme sera érigé à Berne

Автор: Надежда Сикорская, Берн, 15.07.2025.
Обзор территории, отведенной для конкурса на сайте Casinoterrasse в Берне. © DFAE

Для реализации этого проекта было выбрано место на террасе Казино, расположенной недалеко от Федерального дворца. В настоящее время объявлен конкурс с целью сбора предложений от междисциплинарных команд из области искусства, архитектуры и истории для создания мемориала.

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Sur proposition du Conseil communal de Berne, la terrasse du Casino, située à proximité du Palais fédéral, a été choisie pour la réalisation de ce projet. Un concours est maintenant lancé dans le but de recueillir des propositions d’équipes pluridisciplinaires issues des domaines de l’art, de l’architecture et de l’histoire pour la création de ce lieu de mémoire.

В 2018 году, после 14 лет (!) переговоров, в Женеве появился памятник жертвам геноцида армян, «Фонари памяти». И вот теперь не далек, кажется, день, когда в административной столице Швейцарии появится еще один важный мемориал – в память о жертвах нацизма. Решение о его возведении было принято Федеральным советом в апреле 2023 года: «Федеральный считает важным сохранить память о Холокосте, о шести миллионах убитых евреев и всех других жертвах нацистского режима», говорилось в соответствующем документе, фрагмент которого мы приводим:

«Федеральный совет привержен делу сохранения памяти жертв Холокоста и нацистских преследований. На своем заседании 26 апреля он выделил 2,5 миллиона франков на создание мемориала жертвам нацизма. Мемориал, который будет включать в себя информационные элементы, будет построен в городе Берн и будет доступен для всех. Федеральный департамент иностранных дел (ФДЭ) получил поручение подготовить к лету 2023 года соглашение о сотрудничестве с городом Берном.

Вопрос о создании в Швейцарии мемориала жертвам нацизма уже был предметом двух предложений, поданных в 2021 году. Федеральный совет считает чрезвычайно важным увековечить память о Холокосте и шести миллионах убитых евреев, а также всех других жертвах нацизма. Сегодня эта задача приобретает еще большее значение в связи с сокращением числа выживших и свидетелей того времени, а также в связи с ростом антисемитизма и попыток релятивизации Холокоста».

Золотые слова! Пусть не к лету 2023-го, но 16 февраля 2024 года МИД Швейцарии, отвечающий за этот проект, подписал соглашение о сотрудничестве с городом Берном с целью подготовки строительства мемориала, и сотрудничество это активно ведется. Конфедерация выделяет 2,5 млн франков на разработку проекта, проведение тендера и создание мемориала. Город Берн будет отвечать за содержание мемориала.

В качестве места для строительства мемориала городской совет Берна предоставил террасу Казино – это живописное место с богатой историей, где прохожие любят задерживаться. Центральное расположение, впечатляющий вид и многофункциональность делают это место очень популярным среди горожан. На этом месте мемориал будет виден всем, он будет бесплатным и доступным для людей с ограниченными возможностями. С художественной и урбанистической точки зрения он гармонично впишется в существующий ландшафт.

Подходящее место для мемориала © DFAE

Инициаторы проекта считают важным напомнить, что некоторые категории людей, такие как евреи, больные, инвалиды, гомосексуалисты, рома, политические диссиденты и славяне, среди прочих, были сначала представлены в клеветнической пропаганде как низшие существа, чужаки и инородные элементы. Исключенные из общества, они были лишены прав, подвергались преследованиям и убийствам.

В этом контексте швейцарский мемориал будет уделять особое внимание историям преследования, связанным со Швейцарией, в частности историям швейцарцев, которые были преследованы, лишены прав и убиты нацистским или фашистским режимами, а также беженцам, которые стали жертвами ограничительной политики швейцарских властей в области убежища. (В архиве Нашей Газеты немало таких историй!) Цель состоит в том, чтобы побудить к размышлениям о вызовах, которые представляло для всей Швейцарии наличие диктаторских режимов у ее непосредственных соседей, продемонстрировать участие Швейцарии в событиях Второй мировой войны и, наконец, поставить вопрос об ответственности швейцарских институтов и граждан.

Это место также призвано способствовать более глубокому осмыслению эпохи нацизма и фашизма и обсуждению актуальности прошлого для современности. Созданием мемориала Конфедерация и город Берн посылают важный сигнал против геноцида, антисемитизма и расизма и в поддержку демократии, верховенства права, свободы и основных прав человека. Мемориал будет также способствовать обмену мнениями и дискуссии и окажет влияние за пределами национальных границ.

«Швейцарский мемориал, который планируется построить в Берне, будет посвящен жертвам нацизма, судьба которых связана со Швейцарией. Художественный подход и доступность информации позволяют общественности столкнуться с нацистским прошлым и задуматься о исторической ответственности страны. Мемориал должен быть открытым для всех, создавать пространство для диалога и способствовать повышению осведомленности о гражданском мужестве, солидарности, правах человека и демократии как сегодня, так и в будущем», - так сформулировал цель руководящий комитет проекта 27 января 2025 года, в Международный день памяти жертв Холокоста.

А 11 июля МИД Швейцарии объявил о завершении подготовительные работы в тесном сотрудничестве с городом Берном и инициаторами проекта, о формировании жюри и объявлении конкурса на лучший художественный проект.

Конкурс открыт для всех заинтересованных кандидатов. На первом этапе жюри отберет на основе различных квалификационных критериев ограниченное число междисциплинарных команд, обладающих, в частности, компетенцией в области искусства, архитектуры, ландшафтной архитектуры и преподавания истории. Эти команды разработают конкретные предложения по созданию мемориального комплекса.

«Цель процедуры – выбрать проект, который не только отдаст дань памяти жертвам нацизма, но и побудит к глубокому размышлению об истории Швейцарии того периода и, в свете совершенных массовых преступлений, о ее значении для современности», читаем мы в официальном коммюнике.

Жюри состоит из шести человек, представляющих Конфедерацию, город Берн и инициаторов проекта. В его состав входят девять независимых членов, специалистов в области искусства, архитектуры, истории, медиации и музееведения. Председателем жюри назначена Мадлен Шуппли, искусствовед и куратор выставок.

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После завершения проекта его содержание, эксплуатацию и безопасность мемориального комплекса, а также развитие мемориала и расширение его медиаторских услуг будет поддерживать ассоциация, основанная 20 июня 2025 года несколькими авторитетными организациями, действующими по всей Швейцарии, а именно: Федерацией еврейских общин Швейцарии (FSCI), Обществом меньшинств Швейцарии (GMS) и Архивом современной истории Швейцарской высшей технической школы Цюриха (AfZ). В настоящее время ведется работа над присоединением других членов, заключением партнерских соглашений с некоторыми учреждениями и определением механизмов финансирования деятельности. В дальнейшем ассоциация также будет оказывать поддержку информационному центру в долине Рейнской долины в кантоне Санкт-Галлене.

Стоит пояснить, что, когда в 2023 году Федеральный совет одобрил создание мемориала в Берне, он также объявил о поддержке предложения кантона Санкт-Галлен о создании транснационального информационно-посреднического центра. Этот центр, расположенный в Дипольдсау в долине Рейна на границе между Швейцарией и Австрией, будет иметь целью рассказать о судьбах беженцев в нацистский период с учетом как швейцарской, так и местной перспективы. Начиная с 2025 года, на базе центра в Санкт-Галлене будет создана национальная сеть в форме ассоциации мест памяти, финансируемая Федеральным ведомством по культуре. В настоящее время эта сеть пользуется поддержкой кантона Санкт-Галлен, FSCI, Центра еврейских исследований Базельского университета, AfZ, а также города Берна, который пока еще представляет недавно созданную ассоциацию.

Открываем вместе историю Швейцарии
В этом досье собраны воедино факты из истории Швейцарии с времен Юлия Цезаря до создания современной государственной системы. О том, как создавалась Конфедерация, какие тайны хранят ее замки, кто были участники славных (и позорных) битв, как застраивались города, и почему епископ Женевский Святой Франсуа стал покровителем журналистов – читайте и открывайте историю Швейцарии вместе с нами.
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