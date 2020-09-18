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пятница, 18 сентября 2020 года   

«Месть за пророка»|« Venger le prophète »

Автор: Надежда Сикорская, Морж, 18. 09. 2020. Просмотров: 73

Вокзал города Морж, недалеко от которого было совершено убийство (DR)

Убийство, совершенное в Морже в прошлую субботу, вновь выносит на поверхность вопрос об ответственности правоохранительных органов за наблюдением за лицами, представляющими опасность для общества.

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Le meurtre commis à Morges samedi dernier remonte à la surface la question de la surveillance des individus qui représentent un danger pour la sécurité publique.

Три дня назад, 15 сентября, литературный мир отмечал 130-летие со дня рождения Агаты Кристи. Королева детектива, написавшая более 60 захватывающих романов и предложившая самые разные «подходящие» для совершения убийства места – например, поле для гольфа, «Восточный экспресс», «Голубой поезд», проходной двор и даже доме викария, - не додумалась до убийства в кебабной. Видимо, в ее время в Англии и кебабных-то не было. Зато в Швейцарии они есть, в частности, в Морже – очаровательном, тихом швейцарском городке на берегу озера. А вот фабулы для детектива в этой печальной истории нет: преступник отлично известен правоохранительным органам, так что и расследовать нечего.

Итак, в прошлую субботу, в 21 ч 20 минут, в кебабной недалеко от вокзала было совершено убийство. На жертву, 29-летнего португальца, спокойно кушавшего любимое многими мясное блюдо, напал с ножом неизвестный. Неизвестный жертве, разумеется: когда после ночи преследования убийца был задержан в Ренене водуазской полицией и передан в руки прокуратуры как возможный террорист, выяснилось, что он – их старый знакомый. 26-летний Омар А., житель кантона Во турецкого происхождения, еще с 2017 года был на заметке разведывательной службы Конфедерации, как представляющий угрозу для безопасности Швейцарии «в связи с потреблением и распространением джихадистской пропаганды». Кроме того, в апреле 2019 года он был арестован и направлен в предварительное заключение после поджога бензозаправочной станции в Пюйи, еще одном очаровательном городке кантона Во. Именно во время расследования этого инцидента следователи обнаружили «признаки возможных связей с джихадистами», сообщается в распространенном в прошлую среду коммюнике Государственной прокуратуры Конфедерации.

Разумеется, возникает вопрос, почему этот тип был отпущен на свободу и на каких условиях? Ответ также содержится в коммюнике госпрокуратуры. Временное заключение, в которое Омар А. был помещен после поджога бензоколонки, несколько раз продлевалось Судом по мерам пресечения по требованию прокуратуры кантона Во, а затем и генеральной прокураты. Однако 13 июля 2020 года подследственный был освобожден из заключения – по просьбе генеральной прокураторы, опиравшейся, в частности, на психиатрическую экспертизу. Тюремное заключение было заменено целым рядом предписанных судом ограничительных мер, в соответствии со статьей 237 Уголовного кодекса. В частности, Омар А. был обязан проживать в определенной гостинице и не покидать ее по вечерам, сообщать о своих передвижениях и не имел права на хранение оружия. По утверждению генпрокуратуры, до убийства 12 сентября 2020 года она «не получала информации о каких бы то ни было нарушениях предписанных мер, что дало бы повод для повторного заключения под стражу».

Как мы уже знаем, дома вечером подследственный не сидел, имел нож, а о намерении прогуляться до кебабной никого не предупредил. О содеянном он, судя по всему, нисколько не сожалеет. После задержания он быстро признался, что совершил преступление в качестве «мести Швейцарии за пророка», сообщил телеканал RTS со ссылкой на близкий к следствию источник. Так и хочется перефразировать классическое «А за пророка ответишь», но какие же шутки, когда погиб человек?! 
К тому же, не все пока в этой ситуации ясно, и в СМИ просачивается противоречивая информация. Так, по полученным RTS сведениям, Омар А. неохотно сотрудничал с полицией в процессе соблюдения предписанных ему ограничительных мер, а его психическое состояние деградировало. Такое развитие ситуации вынудило Генеральную прокуратуру потребовать его помещения в психиатрическую лечебницу вместо отеля.

Однако поздно вечером во вторник Департамент безопасности кантона Во опубликовал опровержение, в котором утверждается, что на момент освобождения подследственного из-под стражи в июле «ни один орган власти кантона Во не был проинформирован о решении генпрокураторы о помещении его в психиатрическое заведение». При этом имеется электронное сообщение, отравленное генпрокураторой водуазским властям 19 августа. В нем говорится, что пребывание Омара А. в гостиничном номере не представляется более адекватным, а потому нужно срочно найти для него место в соответствующем заведении. Кантон ответил, что сразу такого места предоставить не может. И вот результат: предоставленный самому себе, он зарезал в субботу первого встречного.

По оценке правоохранительных органов, речь идет о «действии террористического характера». Семья подследственного, который уже более года с ней не общается, сейчас отказывается от комментариев, но до сих пор регулярно сотрудничала с полицией, чтобы препятствовать радикализации Омара А. Не сработало!

От редакции: Информация о самых громких преступлениях Швейцарии собрана в особом досье специально для любителей детективов.

 

 

 

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