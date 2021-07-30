Автор: Заррина Салимова, Берн, 30. 07. 2021.
В воскресенье Швейцария отмечает 730-летие – официальными речами федеральных советников, торжествами в разных городах и, конечно, фейерверками.|
Dimanche la Suisse fêtera son 730e anniversaire, avec avec des discours officiels de conseillers fédéraux, des célébrations dans différentes villes et, bien sûr, des feux d’artifice.
Легенда гласит, что в августе 1291 года на лугу Рютли (Грютли) представители кантонов Ури, Швиц и Унтервальден заключили союз и фактически основали Конфедерацию. Благодарные потомки продолжают чтить этот день даже 730 лет спустя, приглашая гостей на барбекю и бранчи, украшая дворы и балконы бумажными гирляндами из красных флажков с белым крестом и отправляясь вечером любоваться салютом.
Второе «коронавирусное» лето внесло свои коррективы и показало, насколько по-настоящему федеративным является политическое устройство страны – каждая коммуна подходит к организации праздника по-своему. Так, одни муниципалитеты отменили вообще все празднования, а в других городах будут действовать строгие санитарные правила: число людей на праздниках будет ограничено, посетители должны будут соблюдать дистанцию, а танцевать им не разрешается. Рекомендуем заранее узнавать об ограничениях, действующих в каждом из муниципалитетов; для участия во многих мероприятиях требуется регистрация.
Федеральные советники проведут праздничные дни в разных городах. Самая насыщенная программа запланирована у президента Конфедерации Ги Пармелена. 31 июля во второй половине дня он выступит в Херцогенбухзее, а вечером – в Виллар-сюр-Оллоне. Утро 1 августа президент встретит за бранчем на ферме в Булозе, а вечером произнесет речь в Лозанне.
В честь 50-летия женского избирательного права - об этом юбилее Наша Газета подробно рассказывала - на исторический луг Рютли приглашены 300 женщин, которые в 1971 году провели кампанию за женское избирательное право или с тех пор принимали политическое участие в решении женских вопросов. Перед гостьями выступят две федеральные советницы – Симонетта Соммаруга и Виола Амхерд, а их коллега Карин Келлер-Суттер отправится на бранч на одну из ферм кантона Люцерн.
Речь Алена Берсе, отвечающего уже второй год подряд за борьбу с коронавирусом в Швейцарии, можно будет послушать в Грюйере. Министр иностранных дел Игнацио Кассис встретит праздник в Таиланде и выступит в посольстве Швейцарии в Бангкоке. У федерального советника Ули Маурера никаких мероприятий не намечено.
В Цуге гостей будут развлекать представлениями с размахиванием флагов и игрой на альпийском роге. Перед публикой выступят глава армии Томас Зюссли, политик и свидетельница введения избирательного права для женщин Моника Мазерс и мэр Цуга доктор Карл Кобельт. Доступ на территорию фестиваля будет возможен только для посетителей с Covid-сертификатами.
1 августа вход в Форум швейцарской истории в Швице будет свободным. Слэм-поэт Валерио Мозер проведет для гостей экскурсию «Кто придумал Швейцарию» (в 11 утра и в 13 ч).
На трех площадках в Меггене в субботу, 31 июля, в качестве альтернативы отмененному из-за пандемии фестивалю, выступят шесть различных музыкальных коллективов.
В Бад-Цурцахе 1 августа можно будет сыграть в «коровью лотерею» на поле: при ставке в 20 франков у вас есть шанс выиграть туристический ваучер на сумму 2 250 франков.
Если погода не подведет, то в одном из самых красивых парков Лозанны, Эспланада де Монбенон, вы сможете приобрести высококачественные продукты на местном фермерском рынке и устроить пикник. Шезлонги, зонтики и гриль предоставляются бесплатно. В баре будут подавать фирменные местные напитки, а для детей организуются различные игры и развлечения, включая изготовление традиционных фонарей.
Игру на альпийском роге также можно будет послушать, посетив концерты на женевском острове Руссо. Кроме того, власти города подготовили экскурсии по фонтанам Женевы, а обширная детская программа представлена в Английском саду.
Веселых вам праздничных выходных!
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