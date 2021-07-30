Легенда гласит, что в августе 1291 года на лугу Рютли (Грютли) представители кантонов Ури, Швиц и Унтервальден заключили союз и фактически основали Конфедерацию. Благодарные потомки продолжают чтить этот день даже 730 лет спустя, приглашая гостей на барбекю и бранчи, украшая дворы и балконы бумажными гирляндами из красных флажков с белым крестом и отправляясь вечером любоваться салютом.

Второе «коронавирусное» лето внесло свои коррективы и показало, насколько по-настоящему федеративным является политическое устройство страны – каждая коммуна подходит к организации праздника по-своему. Так, одни муниципалитеты отменили вообще все празднования, а в других городах будут действовать строгие санитарные правила: число людей на праздниках будет ограничено, посетители должны будут соблюдать дистанцию, а танцевать им не разрешается. Рекомендуем заранее узнавать об ограничениях, действующих в каждом из муниципалитетов; для участия во многих мероприятиях требуется регистрация.

Федеральные советники проведут праздничные дни в разных городах. Самая насыщенная программа запланирована у президента Конфедерации Ги Пармелена. 31 июля во второй половине дня он выступит в Херцогенбухзее, а вечером – в Виллар-сюр-Оллоне. Утро 1 августа президент встретит за бранчем на ферме в Булозе, а вечером произнесет речь в Лозанне.

В честь 50-летия женского избирательного права - об этом юбилее Наша Газета подробно рассказывала - на исторический луг Рютли приглашены 300 женщин, которые в 1971 году провели кампанию за женское избирательное право или с тех пор принимали политическое участие в решении женских вопросов. Перед гостьями выступят две федеральные советницы – Симонетта Соммаруга и Виола Амхерд, а их коллега Карин Келлер-Суттер отправится на бранч на одну из ферм кантона Люцерн.

Речь Алена Берсе, отвечающего уже второй год подряд за борьбу с коронавирусом в Швейцарии, можно будет послушать в Грюйере. Министр иностранных дел Игнацио Кассис встретит праздник в Таиланде и выступит в посольстве Швейцарии в Бангкоке. У федерального советника Ули Маурера никаких мероприятий не намечено.

Если слушать сухие поздравительные речи официальных лиц в ваши планы не входит, и вы хотите просто приятно провести вечер, то советуем заглянуть на эту страницу , где перечислены торжества, которые будут проходить в каждом из городов Швейцарии. Например, в честь Национального дня можно будет поужинать и заодно прокатиться по Фирвальдштетсткому озеру на пароходах Stadt Luzern или Uri, а также на теплоходах.

В Цуге гостей будут развлекать представлениями с размахиванием флагов и игрой на альпийском роге. Перед публикой выступят глава армии Томас Зюссли, политик и свидетельница введения избирательного права для женщин Моника Мазерс и мэр Цуга доктор Карл Кобельт. Доступ на территорию фестиваля будет возможен только для посетителей с Covid-сертификатами.

1 августа вход в Форум швейцарской истории в Швице будет свободным. Слэм-поэт Валерио Мозер проведет для гостей экскурсию «Кто придумал Швейцарию» (в 11 утра и в 13 ч).

На трех площадках в Меггене в субботу, 31 июля, в качестве альтернативы отмененному из-за пандемии фестивалю, выступят шесть различных музыкальных коллективов.

В Бад-Цурцахе 1 августа можно будет сыграть в «коровью лотерею» на поле: при ставке в 20 франков у вас есть шанс выиграть туристический ваучер на сумму 2 250 франков.

Если погода не подведет, то в одном из самых красивых парков Лозанны, Эспланада де Монбенон, вы сможете приобрести высококачественные продукты на местном фермерском рынке и устроить пикник. Шезлонги, зонтики и гриль предоставляются бесплатно. В баре будут подавать фирменные местные напитки, а для детей организуются различные игры и развлечения, включая изготовление традиционных фонарей.

Игру на альпийском роге также можно будет послушать, посетив концерты на женевском острове Руссо. Кроме того, власти города подготовили экскурсии по фонтанам Женевы, а обширная детская программа представлена в Английском саду.

Веселых вам праздничных выходных!