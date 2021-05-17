Подписка на е-рассылку Печатное издание

вторник, 18 мая 2021 года   

Как живут швейцарские семьи?|Comment vivent les familles en Suisse?

Автор: Заррина Салимова, Берн, 17. 05. 2021.

В Швейцарии преобладает традиционный тип семьи. Фото: Alberto Casetta, Unsplash

Распределение ролей между родителями, финансовое положение, здоровье членов семьи, отношения между поколениями – представляем результаты доклада о семьях в Конфедерации.

|

Répartition des rôles entre les parents, situation financière, santé des membres du ménage, relations intergénérationnelles – nous présentons des résultats du rapport sur les suisses familles.

Нуклеарные семьи, однополые браки, открытые отношения – во всем мире структура семьи, кажется, переживает тектонические сдвиги, но швейцарцы по-прежнему верны традициям. Так, согласно новому отчету федеральной службы статистики «Швейцарские семьи 2021», треть частных домохозяйств в Конфедерации имеет структуру «папа-мама-ребенок», а в большинстве пар с маленькими детьми преобладает схема «отец работает полный рабочий день, а мать – неполный».

В целом, почти в каждом третьем домохозяйстве есть дети, причем ребенком считается человек в возрасте до 25 лет, проживающий хотя бы с одним из родителей. Подавляющее большинство детей живут с обоими родителями,13% – в неполной семье, 6% – в сводной, 0,1% – в однополых союзах.

Наличие детей в семье влияет на распределение ролей между родителями. 78% работающих матерей, воспитывающих детей до 25 лет, заняты на неполную ставку. Для сравнения: неполный рабочий день выбирают только 40% женщин, живущих в парах без детей, и 31% одиноких женщин. Среди мужчин неполная занятость распространена значительно реже – всего 12% отцов работают не на 100%. Любопытно, что 46% пар с детьми хотели бы, чтобы оба родителя работали неполный рабочий день. Реальность же, как это часто бывает, далека от желаемых представлений. Например, в 49% пар с детьми в возрасте до четырех лет отец работает на полную ставку, а мать нет. И лишь в 10% таких пар оба родителя работают неполный рабочий день и могут уделять одинаковое время воспитанию детей.

Кто же присматривает за детьми, пока родители находятся на работе? В Швейцарии более трети детей в возрасте до трех лет ходят в детские сады и другие подобные учреждения. Это соответствует среднему европейскому показателю в 35%. Кроме того, большое значение имеют и другие формы ухода за детьми: за 40% малышей младше трех лет ухаживают бабушки и дедушки, а также другие частные лица. Для сравнения: средний европейский показатель составляет 28%.

Что касается финансовой ситуации, то в наиболее уязвимом положении оказываются родители-одиночки. У них выше риск оказаться за чертой бедности, они чаще пользуются социальной помощью и в целом менее удовлетворены своей жизнью. Многие неполные семьи испытывают финансовые трудности: 23% из них с трудом сводят концы с концами, по сравнению с 13% семейных пар с детьми и 7% семейных пар моложе 65 лет без детей. 21% получают социальные пособия, что значительно выше, чем для других типов домохозяйств. Родителям-одиночкам часто трудно совмещать семейные и рабочие обязанности. Родитель, который имеет опеку над детьми, как правило, это мать, часто может работать только в ограниченном объеме, и доход от этой деятельности не всегда может быть в достаточной степени дополнен алиментами.

Немаловажно и то, что самочувствие и удовлетворенность жизнью в значительной степени зависят от семейного положения. Так, более здоровыми себя чувствуют пары с детьми (83%) или без них (81%), чем одинокие люди (78%) и те, кто воспитывает детей самостоятельно (75%). Более того, доля людей, которые говорят, что они очень довольны своей нынешней жизнью, значительно ниже (24%) среди людей, живущих в неполной семье, и среди одиноких моложе 65 лет, чем среди пар с детьми или без детей (38% и 41% соответственно). Это касается степени удовлетворенности личными отношениями и жилищными условиями.

Связи между поколениями остаются сильными: члены семьи разного возраста регулярно друг другу помогают. В частности, 18% населения в возрасте от 25 до 80 лет хотя бы раз в неделю оказывают помощь человеку, имеющему трудности в повседневной жизни из-за ограничений по здоровью. Причем женщины более активны в этой области, чем мужчины (20% против 15%). Возрастные группы от 25 до 44 лет и от 45 до 64 лет в первую очередь поддерживают своих родителей или больных родственников (48% и 65% соответственно). Люди в возрасте от 65 до 80 лет редко помогают своим родителям, которые зачастую уже скончались, но поддерживают соседей и друзей (42%).

Брак по-швейцарски
Семья и отношения по-прежнему остаются одной из фундаментальных ценностей швейцарского общества: в 2011 году здесь было зарегистрировано 42 100 браков. Хотя, по статистике, четыре из десяти брачных союзов распадется, и наибольшую вероятность развода социологи предрекают смешанным парам, швейцарцы и швейцарки верят в любовь и охотно идут на этот риск. И многие – не прогадывают! В смешанных союзах живет немало наших читателей. О знакомствах, свадьбах, воспитании детей, налогообложении для семейных - в этом досье.
Перейти на страницу досье

 

Добавить комментарий

Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь , чтобы отправить комментарий
КУРСЫ ВАЛЮТ
CHF-USD 1.11
CHF-EUR 0.91
CHF-RUB 81.82
ДОСЬЕ
COVID-2019
|COVID-2019

Ассоциация

Association

ПОПУЛЯРНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ

Covid-19: дальнейшие послабления возможны c 31 мая

 Федеральный совет одобрил «трехэтапную модель», которая определяет стратегию выхода из санитарного кризиса на ближайшие месяцы. В конце мая, когда смогут вакцирироваться все желающие это сделать уязвимые лица, Швейцария перейдет от защитного к стабилизационному этапу, который предполагает новые снятия ограничений.

Всего просмотров: 2,115

Эпидемия коронавируса в Швейцарии идет на спад

 По оценкам рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19, общие эпидемиологические показатели, такие как количество инфекций, госпитализаций, заполняемость отделений интенсивной терапии и число летальных исходов, указывают на замедление темпов развития эпидемии.

Всего просмотров: 1,461

Цена киберпреступности в Швейцарии и в мире

 На фоне пандемии число обычных преступлений в Швейцарии сократилось, но участились случаи правонарушений в интернете. Жертвами злоумышленников становятся как простые граждане, так и компании, некоторые из них закрываются из-за неспособности заплатить выкуп мошенникам, использующим программы-вымогатели.

Всего просмотров: 838
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ

О свободе и несвободе

Обсуждение швейцарскими экспертами и общественностью «прививочного паспорта» или «сертификата о коронавирусе» поднимает все больше юридических и морально-этических вопросов, о которых мы раньше просто не задумывались.

Всего просмотров: 2,163

Эпидемия коронавируса в Швейцарии идет на спад

 По оценкам рабочей группы Конфедерации по вопросам Covid-19, общие эпидемиологические показатели, такие как количество инфекций, госпитализаций, заполняемость отделений интенсивной терапии и число летальных исходов, указывают на замедление темпов развития эпидемии.

Всего просмотров: 1,461

Covid-19: новый тест на антитела

 Более точная методика для выявления антител, актуальная статистика, ход вакцинации, новый «карантинный» список, перспективы возобновления туристических поездок – мы продолжаем следить за развитием эпидемии в Швейцарии.

Всего просмотров: 2,736
© 2021 Наша Газета - NashaGazeta.ch
Все материалы, размещенные на веб-сайте www.nashagazeta.ch, охраняются в соответствии с законодательством Швейцарии об авторском праве и международными соглашениями. Полное или частичное использование материалов возможно только с разрешения редакции. В случае полного или частичного воспроизведения материалов сайта Nashagazeta.ch, ОБЯЗАТЕЛЬНА АКТИВНАЯ ГИПЕРССЫЛКА на конкретный заимствованный текст. Фотоизображения, размещенные редакцией Nashagazeta.ch, являются ее исключительной собственностью. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без разрешения редакции запрещено. Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные читателями в комментариях и блогерами на их личных страницах. Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции.
DrupalCoder — поддержка сайта c 2017 года
Scroll to Top
Scroll to Top