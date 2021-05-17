Нуклеарные семьи, однополые браки, открытые отношения – во всем мире структура семьи, кажется, переживает тектонические сдвиги, но швейцарцы по-прежнему верны традициям. Так, согласно новому отчету федеральной службы статистики «Швейцарские семьи 2021», треть частных домохозяйств в Конфедерации имеет структуру «папа-мама-ребенок», а в большинстве пар с маленькими детьми преобладает схема «отец работает полный рабочий день, а мать – неполный».

В целом, почти в каждом третьем домохозяйстве есть дети, причем ребенком считается человек в возрасте до 25 лет, проживающий хотя бы с одним из родителей. Подавляющее большинство детей живут с обоими родителями,13% – в неполной семье, 6% – в сводной, 0,1% – в однополых союзах.

Наличие детей в семье влияет на распределение ролей между родителями. 78% работающих матерей, воспитывающих детей до 25 лет, заняты на неполную ставку. Для сравнения: неполный рабочий день выбирают только 40% женщин, живущих в парах без детей, и 31% одиноких женщин. Среди мужчин неполная занятость распространена значительно реже – всего 12% отцов работают не на 100%. Любопытно, что 46% пар с детьми хотели бы, чтобы оба родителя работали неполный рабочий день. Реальность же, как это часто бывает, далека от желаемых представлений. Например, в 49% пар с детьми в возрасте до четырех лет отец работает на полную ставку, а мать нет. И лишь в 10% таких пар оба родителя работают неполный рабочий день и могут уделять одинаковое время воспитанию детей.

Кто же присматривает за детьми, пока родители находятся на работе? В Швейцарии более трети детей в возрасте до трех лет ходят в детские сады и другие подобные учреждения. Это соответствует среднему европейскому показателю в 35%. Кроме того, большое значение имеют и другие формы ухода за детьми: за 40% малышей младше трех лет ухаживают бабушки и дедушки, а также другие частные лица. Для сравнения: средний европейский показатель составляет 28%.

Что касается финансовой ситуации, то в наиболее уязвимом положении оказываются родители-одиночки. У них выше риск оказаться за чертой бедности, они чаще пользуются социальной помощью и в целом менее удовлетворены своей жизнью. Многие неполные семьи испытывают финансовые трудности: 23% из них с трудом сводят концы с концами, по сравнению с 13% семейных пар с детьми и 7% семейных пар моложе 65 лет без детей. 21% получают социальные пособия, что значительно выше, чем для других типов домохозяйств. Родителям-одиночкам часто трудно совмещать семейные и рабочие обязанности. Родитель, который имеет опеку над детьми, как правило, это мать, часто может работать только в ограниченном объеме, и доход от этой деятельности не всегда может быть в достаточной степени дополнен алиментами.

Немаловажно и то, что самочувствие и удовлетворенность жизнью в значительной степени зависят от семейного положения. Так, более здоровыми себя чувствуют пары с детьми (83%) или без них (81%), чем одинокие люди (78%) и те, кто воспитывает детей самостоятельно (75%). Более того, доля людей, которые говорят, что они очень довольны своей нынешней жизнью, значительно ниже (24%) среди людей, живущих в неполной семье, и среди одиноких моложе 65 лет, чем среди пар с детьми или без детей (38% и 41% соответственно). Это касается степени удовлетворенности личными отношениями и жилищными условиями.

Связи между поколениями остаются сильными: члены семьи разного возраста регулярно друг другу помогают. В частности, 18% населения в возрасте от 25 до 80 лет хотя бы раз в неделю оказывают помощь человеку, имеющему трудности в повседневной жизни из-за ограничений по здоровью. Причем женщины более активны в этой области, чем мужчины (20% против 15%). Возрастные группы от 25 до 44 лет и от 45 до 64 лет в первую очередь поддерживают своих родителей или больных родственников (48% и 65% соответственно). Люди в возрасте от 65 до 80 лет редко помогают своим родителям, которые зачастую уже скончались, но поддерживают соседей и друзей (42%).