Автор: Заррина Салимова, Базель, 30.09.2024.
Телеканал SRF обратил внимание на то, что в Базеле-городском, в отличие от других кантонов, растет число заявлений на получение швейцарского паспорта. Почему?|
La chaîne SRF a attiré l’attention sur le fait qu’à Bâle-Ville, contrairement à d’autres cantons, le nombre de demandes de passeport suisse est en augmentation. Pourquoi?
В настоящее время в Швейцарии проживает более девяти миллионов человек. Если быть совсем точными, то по состоянию на конец второго квартала 2024 года численность постоянного населения составила 9 002 763 человека: 6 560 361 гражданин Швейцарии и 2 442 402 иностранца. На долю иностранцев приходится 27,1%, и многие из них хотели бы перейти в категорию граждан. Сделать это не просто, причем не только из-за бюрократических преград, но и потому что многие недостаточно осведомлены о самой процедуре натурализации.
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