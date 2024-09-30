Как в Базеле поощряют натурализацию? |Comment Bâle encourage-t-il la naturalisation?

В настоящее время в Швейцарии проживает более девяти миллионов человек. Если быть совсем точными, то по состоянию на конец второго квартала 2024 года численность постоянного населения составила 9 002 763 человека: 6 560 361 гражданин Швейцарии и 2 442 402 иностранца. На долю иностранцев приходится 27,1%, и многие из них хотели бы перейти в категорию граждан. Сделать это не просто, причем не только из-за бюрократических преград, но и потому что многие недостаточно осведомлены о самой процедуре натурализации.