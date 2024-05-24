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суббота, 25 мая 2024 года   

Натурализация как привилегия |La naturalisation, un privilège

Автор: , Берн, .

Фото: Claudio Schwarz, Unsplash

Новое исследование Федеральной комиссии по миграции показало, у кого больше шансов получить швейцарский паспорт.

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Une nouvelle étude de la Commission fédérale des migrations révèle qui a le plus de chances d'obtenir le passeport suisse.

В 2018 году в Швейцарии вступил в силу новый Закон о гражданстве (ставший результатом инициативы «против массовой иммиграции», принятой швейцарским народом в 2014 году). Как же новые правила повлияли на процесс выдачи паспортов в рамках стандартной процедуры натурализации? Ответ на этот вопрос содержится в исследовании, проведенном университетами Женевы, Невшателя и Базеля по заказу Федеральной комиссии по миграции (CFM/EKM).

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натурализация
как получить швейцарский паспорт
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