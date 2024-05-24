Натурализация как привилегия

Автор: Заррина Салимова, Берн, 24.05.2024.
Новое исследование Федеральной комиссии по миграции показало, у кого больше шансов получить швейцарский паспорт.|
Une nouvelle étude de la Commission fédérale des migrations révèle qui a le plus de chances d'obtenir le passeport suisse.
В 2018 году в Швейцарии вступил в силу новый Закон о гражданстве (ставший результатом инициативы «против массовой иммиграции», принятой швейцарским народом в 2014 году). Как же новые правила повлияли на процесс выдачи паспортов в рамках стандартной процедуры натурализации? Ответ на этот вопрос содержится в исследовании, проведенном университетами Женевы, Невшателя и Базеля по заказу Федеральной комиссии по миграции (CFM/EKM).
Натурализация как привилегияНовое исследование Федеральной комиссии по миграции показало, у кого больше шансов получить швейцарский паспорт.
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