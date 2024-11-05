Автор: Заррина Салимова, Берн, 05.11.2024.
Что представляет собой современное российское гражданское общество? И почему его голос так слабо слышен в Европе?|
Que représente la société civile russe contemporaine? Et pourquoi sa voix est-elle si faible en Europe?
В субботу в Берне прошли несколько мероприятий под эгидой «Мемориала». Публикуя их анонс, мы задавали себе вопрос: много ли людей придет на публичное чтение имен жертв политических репрессий в СССР? Акция «Возвращение имен» зародилась в Москве и проводилась более 15 лет у Соловецкого камня на Лубянской площади. Постепенно к акции, в ходе которой зачитываются имена расстрелянных советским режимом, присоединились другие города – как российские, так и зарубежные. В последние годы мероприятие в Москве запрещают. В Швейцарии же подобного давления нет, но несмотря на это прошедшая 2 ноября в Берне акция на стала массовой: почтить память жертв советского террора на Вайзенхаусплац пришли пара десятков человек. Удивительно мало, учитывая размер российской диаспоры в Швейцарии.
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