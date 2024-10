Выходные с "Мемориалом"

Публичная лекция:

"Правозащитное движение в России, прошлое и настоящее"



Суббота 2 ноября 2024 года, в 15 ч. 30

Зал Николаса Мануэля Реформатского прихода Берна, Predigergasse 3





Немецкий историк и основатель Центра исследований Восточной Европы при Бременском университете Вольфганг Айхведе расскажет об истории правозащитного движения и диссидентства в Советском Союзе с 1965 года.



Во встрече примет участие российский активист и правозащитник Олег Орлов, бывший председатель правления Правозащитного центра «Мемориал», член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека с 2004 по 2006 год, лауреат премии Сахарова 2009 года. Волонтер-наблюдатель в зонах конфликтов, Олег Орлов был похищен в ноябре 2007 года и освобожден после того, как у него украли все материалы. Став жертвой запугивания, он был арестован в 2023 году и приговорен к более чем двум годам лишения свободы за «дискредитацию» российской армии. Он был освобожден в августе 2024 года в результате обмена пленными.



Синхронный французско-немецкий перевод.



***



Публичное чтение имен жертв политических репрессий в СССР

Суббота, 2 ноября, в 11 ч. 00 на одной из площадей Берна.



Эта акция, известная как «Возрождение имен», проводится каждое 29 октября уже более 15 лет. Она началась в Москве, у Соловецкого камня на Лубянской площади, и постепенно распространилась по многим городам России и мира. В этот день тысячи людей собираются и по очереди зачитывают имена расстрелянных советским режимом. Эти собрания – акции памяти и ни в коем случае не демонстрация, связанная с какими-либо требованиями. Здесь не будет криков и речей.

Мы приглашаем к участию всех, кто по каким-либо причинам считает важным сегодня сохранить память о жертвах советского государственного террора.



Добровольцы, желающие прочитать (на французском, немецком или русском языке) краткую биографию жертвы репрессий, могут зарегистрироваться на сайте info@memorial-suisse.ch, и мы вышлем им дальнейшую информацию.

***



Семинар по написанию писем для политзаключенных в России



Воскресенье 3 ноября 2024 года, 14:00, Женева, место проведения будет объявлено дополнительно



В настоящее время в России более тысячи человек находятся в заключении по политическим мотивам. Практика написания писем остается главным средством поддержания морального духа тех, кто борются за свои убеждения. Это также законное выражение протеста против нарушений прав человека и политических репрессий, которым подвергаются эти люди.

Сейчас, как никогда политические заключенные нуждаются в поддержке. В ходе семинара мы обсудим различные аспекты, которые необходимо учитывать при написании писем политзаключенным, и поделимся всеми материалами, необходимыми для отправки писем.



Все желающие принять участие в семинаре могут зарегистрироваться на сайте info@memorial-suisse.ch: мы вышлем им дальнейшую информацию.



ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ

Conférence publique :

« Le mouvement pour les droits humains en Russie, hier et aujourd’hui »

Samedi 2 novembre 2024, à 15h30

Salle Nicolas Manuel de la Paroisse réformée de Berne, Predigergasse 3

Avec Wolfgang Eichwede, historien allemand, fondateur du Centre de recherche sur l'Europe de l'Est à l'université de Brême, qui parlera de l’histoire du mouvement des droits humains et de la dissidence en Union soviétique à partir de 1965.

Et Oleg Orlov, militant russe des différents mouvements pour les droits humains de l'après-Union soviétique, ancien président du conseil d'administration du Centre des droits de l'homme «Memorial», membre de 2004 à 2006 du Conseil présidentiel pour la société civile et les droits de l'homme de la fédération de Russie, prix Sakharov 2009. Observateur volontaire dans les zones de conflit, Oleg Orlov a été victime d'un enlèvement en novembre 2007, puis libéré après le vol de son matériel. Victime d’actions d'intimidation, arrêté en 2023 et condamné à plus de deux ans de prison pour avoir «discrédité» l'armée russe, il a été libéré en août 2024 lors d'un échange de prisonniers.

Traduction simultanée français-allemand

***

Lecture publique des noms des victimes des répressions politiques en URSS

Samedi 2 novembre, à 11h00, sur une place publique de Berne encore à préciser

Cette action, baptisée «Restitution des noms», a lieu tous les 29 octobre depuis plus de 15 ans. Elle est née à Moscou, près de la pierre des Solovki, sur la place de la Loubianka, et s’est progressivement étendue à de nombreuses villes en Russie et dans le monde. Ce jour-là, des milliers de personnes se rassemblent et lisent à tour de rôle les noms des personnes exécutées par le régime soviétique. Ces rassemblements sont des actions mémorielles. Il ne s’agit en aucun cas d’une manifestation liée à une quelconque revendication. Il n’y aura donc ni cris, ni discours.

Nous invitons à participer tous ceux et celles pour qui, quelles qu’en soient les raisons, il est important aujourd’hui de préserver la mémoire des victimes de la terreur d’État soviétique.

Les volontaires pour lire (en français, en allemand ou en russe) une courte biographie de victime de la répression peuvent s’annoncer à l’adresse info@memorial-suisse.ch; nous leur adresserons alors de plus amples détails.

***

Atelier d’écriture de lettres aux prisonniers politiques en Russie

Dimanche 3 novembre 2024, à 14h00, à Genève, dans un lieu encore à préciser

Plus d’un millier de personnes sont actuellement emprisonnées en Russie pour des raisons politiques. La pratique de la correspondance reste le principal moyen de soutenir le moral des personnes qui luttent pour leurs convictions. C’est aussi une expression légale de protestation contre les violations des droits de l'homme et la répression politique dont ces personnes font l'objet.

Les prisonniers politiques ont besoin de soutien aujourd'hui plus que jamais. Lors de l’atelier, nous parlerons des divers aspects auxquels il faut veiller dans la correspondance avec les prisonniers politiques et partagerons tout le matériel nécessaire à l'envoi des lettres.

Les personnes intéressées à participer à cet atelier peuvent s’annoncer à l’adresse info@memorial-suisse.ch: nous leur adresserons alors de plus amples détails.