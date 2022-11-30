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среда, 30 ноября 2022 года   

«Бойкотировать» - любимый глагол романдских швейцарцев |Le verbe «boycotter» est le plus populaire chez les Suisses romands

Автор: Надежда Сикорская, Цюрих, 30. 11. 2022.

Исследователи Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) выбрали 12 слов,  которые отражают чаяния современной четырехъязычной Швейцарии.

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L’équipe de linguistes de la Haute école zurichoise de la linguistique appliquée (ZHAW) a annoncé les 12 mots qui reflètent les préoccupations de la Suisse quadrilingue d’aujourd’hui. 

 

Приблизительно год назад мы рассказывали о том, как «работает» исследование, ежегодно проводимое Цюрихским университетом прикладных наук (ZHAW) с целью выбрать наиболее популярные слова во всех четырех государственных языках, которыми пользуются жители Швейцарии.

Главным сюрпризом как для авторов исследования, так и для публики стали результаты по Романдской Швейцарии. Наиболее популярным словом среди франкофонов страны впервые стал глагол, да еще какой – «бойкотировать», пришедший во французский язык из английского. Именно он чаще всего встречался в 680 000 (!) текстов, опубликованных в романдской прессе и проштудированных учеными. В 2022 году призывы к бойкоту раздавались в Швейцарии по самым разным поводам: спортивным (Олимпийские игры в Пекине, чемпионат мира по футболу в Катаре), внешнеполитическим (бойкот России из-за войны в Украине), внутриполитическим (выборы и референдумы, во время которых активисты предпочитали глагол «бойкотировать» глаголу «воздержаться»), социальные (вегетарианцы и веганы призывали, например, бойкотировать мясо).

Не надо быть тонким аналитиком, чтобы понять, что участившееся использование именно этого глагола отражает накопившееся в обществе раздражение, желание что-то изменить и при этом неготовность к конкретным действиям. Бойкот позволяет каждому выразить свою позицию, отказаться от участия в том, что представляется несправедливым, и проявить солидарность. Призывы к бойкотированию активно распространяются в соцсетях – выходит дешево и сердито. Несмотря на пассивность по сути своей, бойкотирование – способ не оставаться в стороне и создать предпосылки для публичной дискуссии.

«У каждой медали есть две стороны. Выбрав в качестве самого популярного слова года глагол «бойкотировать», жюри адресует обществу вопрос, может ли пассивность дать ожидаемые результаты и увенчаться успехом», отмечается в коммюнике ZHAW.

На втором месте среди франкоязычного населения Швейцарии слово «sobriété», в течение долгого времени означавшее исключительно трезвость, отказ от потребления алкоголя. Сегодня под этим словом все чаще понимается «воздержание» в более широком смысле, в частности, умеренность в потреблении энергетических и прочих ресурсов в связи с климатическими угрозами и войной в Украине. (О том, каким образом в Швейцарии достигается эта умеренность, Наша Газета уже не раз рассказывала.) Популярно это слово и в финансовой сфере, где «сдержанность» стала аргументом для сокращения государственных инвестиций в условиях неустойчивой экономической обстановки.

Третье слово на франкоязычном подиуме – «souffle», что можно перевести на русский, как «дыхание», «выдох», «дуновение», не говоря уже о суфле. Однако исследователи ZHAW использовали его скорее, как метафору. В течение двух лет мы были «удушены» пандемией коронавируса, а в 2022 году смогли коллективно «выдохнуть», как в прямом, так и в переносном смысле. Многие отрасли, наиболее пострадавшие в связи с введенными санитарными ограничениями, вернулись к почти нормальной деятельности – это относится прежде всего к культуре и ресторанному бизнесу. Однако едва почувствовав на себе «дыхание» привычной жизни, мы оказались опосредованно вовлеченными в войну в Украине, и дыхание снова сперло… Выбор этого слова в качестве одного из победителей отражает желание жюри показать, как неудача и неуверенность могут вырабатывать новую энергию. Не знаем, насколько им это удалось.

В других языковых регионах Швейцарии выбор наиболее популярных слов оказался более приземленным. В немецкой части страны первые три позиции в списке заняли «Strommangellage» - «нехватка электричества», «Fraunen-ticket» - так обозначаются парные женские кандидатуры на места в Федеральном совете, и « Schutzstatus S » - даже тем нашим читателям, кто не владеет немецким языком, наверняка не стоит объяснять, что это такое. 

В кантоне Тичино в этом году чаще всего использовались слова «penuria» (нехватка), «invasione» (вторжение) et «coraggio» (мужество). Наконец, на используемом лишь 60 тысячами жителей Швейцарии, но остающемся государственным ретороманском языке звучали слова «mancanza» (нехватка), «Status S» (Статус S) et «19 grads» (19 градусов) – эхо войны в Украине явно глубоко озаботило носителей редкого языка. Кстати, хоронить ретороманский язык рано! Буквально вчера он гордо звучал в зале заседаний Национального совета, новый президент которого, Мартин Кандинас, решил обратиться к своим коллегам именно на этом, родном для него языке.

 

 

 

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