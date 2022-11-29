Автор: Заррина Салимова, Берн, 29. 11. 2022.
Климат, пенсии, энергетическая безопасность или война в Украине – что больше всего беспокоит швейцарцев?|
Climat, retraites, sécurité énergétique ou guerre en Ukraine : quelles sont les principales préoccupations des Suisses?
Исследовательский институт gfs.bern по заказу Credit Suisse провел очередной ежегодный опрос «Барометр озабоченности», чтобы выяснить, что же волнует жителей Швейцарии в наибольшей степени. Оказалось, что в период кризисов, инфляции, войны и пандемии хит-парад швейцарских проблем возглавило … изменение климата. Защиту окружающей среды назвали своей главной заботой 39% респондентов. Пандемия Covid-19, лидировавшая в списке в течение двух последних лет, в этом году занимает умы только 13% опрошенных и больше не вызывает серьезного беспокойства у большинства населения. На втором месте оказались пенсии: обеспечение по старости беспокоит 37% респондентов.
Исследование этого года отмечено появлением новых неопределенностей, связанных с войной в Украине. Хотя текущая ситуация остается сносной для большинства, осведомленность о многих проблемах резко возросла. Так, озабоченность энергетическими вопросами увеличилась до 25% (+11 процентных пунктов по сравнению с прошлым годом) и теперь находится на третьем месте вместе с обеспокоенностью отношениями с Евросоюзом.
Любопытно, что впервые в первую пятерку основных забот вошла инфляция, которая волнует 24% швейцарцев. Систему здравоохранения, традиционно вызывающую большую озабоченность, также упомянули 24% респондентов (по сравнению с 41% в 2018 и 2019 годах).
Более того, впервые 21% участников опроса назвал в числе своих опасений ненадежность поставок энергии, лекарственных средств и продуктов питания (седьмое место). В целом, только 20% респондентов признали, что их напрямую беспокоит война в Украине – это стало лишь восьмой по значимости проблемой для швейцарцев.
Наконец, две проблемы, связанные с темой миграции (иностранцы, а также беженцы и просители убежища), занимают девятое и десятое места соответственно.
Как отмечают авторы исследования, в этом году бросается в глаза то, что так называемые материальные вопросы, такие как безопасность, становятся все более важными, в то время как заботы нематериального характера, например, гендерное равенство, отходят на второй план.
Главный страх сегодня – это потеря уровня жизни, а не работы. Фактически, безработица вышла из первой десятки забот впервые с 1988 года. Примечательно, что 65% респондентов описали свое индивидуальное финансовое положение как «хорошее» или «очень хорошее» и только 6% назвали его «плохим» или «очень плохим». В этом вопросе по сравнению с предыдущими годами изменений нет – другим странам остается только позавидовать Швейцарии. Однако оптимизма в отношении будущего у швейцарцев значительно поубавилось. Не менее 19% опрошенных опасаются, что их личная ситуация ухудшится в течение ближайших двенадцати месяцев.
Гордость быть швейцарцем, хотя и снизилась за год на один процентный пункт, остается ярко выраженной (77%). Отвечая на вопрос о различных факторах, угрожающих самобытности Швейцарии, многие респонденты указали на внешнее давление в различных формах, включая зависимость от мировой экономики (71%), ЕС (67%) и иммиграции (60%). Два года пандемии и несколько месяцев войны в Украине изменили Европу и взгляд швейцарцев на ЕС. 32% из них отметили, что события последних двенадцати месяцев укрепили Евросоюз. На первый взгляд, эта доля не кажется очень высокой, тем более что 57% считают, что они его ослабили. Однако наблюдается тенденция к росту: сегодня в три раза больше людей, чем в 2019 году (10%), имеют благоприятное мнение на этот счет. Кроме того, 52% считают, что война в Украине сплотила Европу как сообщество, разделяющее одни и те же ценности. По мнению участников опроса, необходимо продолжать обсуждение рамочного соглашения, так как 76% полагают, что для Швейцарии важно сохранить стабильные отношения с ЕС.
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