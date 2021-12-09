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четверг, 9 декабря 2021 года   

Iel, Impfdurchbruch, certificato, respect|Iel, Impfdurchbruch, certificato, respect

Автор: Заррина Салимова, Цюрих, 9. 12. 2021.

Языковые регионы Швейцарии (с) Zhaw

Исследователи Цюрихского университета прикладных наук (ZHAW) выбрали главные слова, которые определяют современную четырехъязычную Швейцарию.

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L’équipe de linguistes de la ZHAW a déterminé les mots qui font la Suisse quadrilingue d’aujourd’hui.

Дюжина слов на четырех языках – сотрудники кафедры прикладной лингвистики ZHAW выбрали слова, которые занимали сердца и мысли жителей многоязычной Конфедерации в 2021 году. Процедура отбора проходит исключительно на научной основе и состоит из трех этапов. Сначала лингвисты анализируют корпус текстов Swiss-AL и выделяют в каждом из национальных языков Конфедерации по двадцать слов, частота употребления которых значительно выше, чем в предыдущие годы. В Swiss-AL собраны материалы со швейцарских доменов (.ch), в частности, с сайтов правительственных структур и основных политических партий, а также со страниц крупных предприятий, неправительственных организаций, университетов и средств массовой информации. Кроме того, филологи рассматривают слова, предложенные интернет-пользователями. Затем жюри, состоящее, среди прочего, из журналистов, писателей, преподавателей и художников, сужает выбор до трех слов, после чего лингвисты отслеживают эволюцию этих выражений, чтобы выяснить, какие социальные явления привели к росту их популярности.

Итак, словом года в Романдии стало местоимение iel, которое в ноябре 2021 года сенсационно вошло в словарь Le Robert. Iel определяется как личное местоимение третьего лица единственного и множественного числа, используемое для обозначения человека независимо от пола. Слово представляет интерес по нескольким причинам. Прежде всего, очень редко можно стать свидетелем рождения служебного слова: среди детерминативов, местоимений и прочих несамостоятельных слов нечасто появляются неологизмы. Кроме того, iel отражает потребность в пересмотре отношений между языком и идентичностью, и это яркий признак того, что французский язык живет и развивается вместе с обществом. Наконец, в слове заложен внутренний парадокс: оно было создано с идеей объединения всех людей, но при этом включение этого слова в словарь разделило и поляризовало общество до чрезмерной степени. Учитывая дискуссии, которые вызывает iel и которые еще, несомненно, последуют - например, о согласовании прилагательных, - местоимение, конечно, заслужило называться словом года, потому что оно отражает происходящие перемены и приглашает нас к участию в дискуссии.

Второе место заняло слово précarité – нестабильность, неустойчивость, шаткость, неустроенность, ненадежность. Речь идет о последствиях длящегося уже почти два года санитарного кризиса, которые охватили все сферы нашей жизни, включая сокращение доходов, потерю работы, неоплаченные счета и, конечно, психологические проблемы, с которыми сейчас сталкиваются все больше и больше людей.

Замыкают тройку лидеров variants, то есть варианты коронавируса, подсчетом и классификацией которых мир занимается весь этот год. Варианты появляются в самое неподходящее время, когда кажется, что жизнь вот-вот наладится и все снова будет по-прежнему. Варианты ставят все под вопрос: вакцины, меры, границы. Варианты смешивают все карты, заставляют все начинать с начала и подводят итог этому году, полному неопределенностей, сюрпризов и неизвестностей. Любопытно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила использовать буквы греческого алфавита для названия вариантов, чтобы не «клеймить» страны, где мутации впервые были обнаружены. Это также может служить доказательством того, что язык и слова влияют на наше мышление. Интуиция подсказывает, что Омикрон будет не последней буквой греческого алфавита, которую мы выучим…

В немецкоязычной части Швейцарии словом года стало Impfdurchbruch, обозначающее несрабатывание вакцинного иммунитета, при котором привитый человек все равно заражается вирусом. Вакцинация должна была бы привести к перелому в борьбе с пандемией и восстановлению нормальной жизни, но оказалось, что от вируса невозможно так просто избавиться – он «прорывается» снова и снова, обманывая иммунитет и генерируя новые варианты. Люди реагируют на это по-разному: многие злятся, некоторые теряют веру и впадают в депрессию, а другие надеются на бустер, который, наконец, принесет долгожданный прорыв в этой бесконечной коронавирусной саге.

«Серебряную» медаль завоевало слово Starkregen (ливень): этим летом шли такие сильные дожди, что промокли даже те, у кого была непромокаемая обувь, дождевики и гигантские зонтики. А «бронза» досталась глаголу entfreunden, то есть перестать дружить или «отфрендить». Действительно, дружба подверглась испытанию во время дебатов о вакцинации. Внезапно между теми, кто хотел делать прививки, и теми, кто отказывался, разверзлись непреодолимые пропасти. В некоторых случаях позиции казались настолько непримиримыми и не подлежащими обсуждению, что люди перестали быть друзьями.

Итальянская Швейцария выбрала словом года certificato. В 2021 году сертификат стал средством, с помощью которого любой человек, им владеющий, может посещать бары, рестораны, музеи, библиотеки, спортивные центры, театры и кино. Многие люди, резко критикующие «санитарные паспорта», говорят о нарушении прав человека и социальной дискриминации. Интересно, как долго мы еще будем слышать просьбу: «Предъявите ваш сертификат, пожалуйста»? Кроме того, тичинцы часто использовали слово urgenza (срочность). 2021-й характеризуется двумя серьезными срочными задачами: изменение климата и коронавирус. Наконец, третье место заняло не связанное с эпидемией слово exploit, отсылающее к спортивным подвигам Швейцарии. Напомним, что в этом году сборная Конфедерации дошла до четвертьфинала и почти попала в полуфинал чемпионата Европы по футболу, а также прошла квалификацию на чемпионат мира в Катаре, обыграв Италию, чемпиона Европы. На Олимпийских играх в Токио Швейцария завоевала 13 медалей, в том числе бронзовую медаль с Ноэ Понти из Тичино в плавании.

Тройка слов года на самом загадочном национальном языке Швейцарии, ретороманском, выглядит следующим образом: respect (уважение или соблюдение правил и мер), pazienza (терпение) и tgira (забота, внимание, уход).

Напомним, что с 2003 по 2016 годы в Швейцарии выбиралось слово года только на немецком языке. В 2017 году университет ZHAW расширил проект на все четыре национальных языка: к немецкому добавились французский (2017), итальянский (2018) и ретороманский (2019).

 

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